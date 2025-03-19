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Неспешные экскурсии Шерегеша для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Шерегеше, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
24 июл в 15:00
4500 ₽ за человека
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
1100 ₽ за человека
Золотая Шория - из Шерегеша
На машине
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 марта 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
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    рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.

    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на снегоступах в Шерегеше
  2. Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
  3. Золотая Шория - из Шерегеша
Какие места ещё посмотреть в Шерегеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Гора Зеленая
  2. Гора Курган
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 4500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Шерегеше на 2025 год для пенсионеров, 1 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь