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Семейные развлекательные экскурсии Шерегеша

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Шерегеше, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Завораживающие панорамы зимней Шории
Пешая
На снегоходах
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
9900 ₽ за человека
Золотая Шория - из Шерегеша
На машине
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Отправиться в Таштагол - город на ладони тайги
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
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    нем на вершину горы Зеленой, после чего осмотрели там лучшие видовые площадки и съездили на снегоходах к Каменным верблюдам и Поклонному кресту на горе Курган. Наибольшую ценность от экскурсии имел сам рассказ Алексея, который знает абсолютно все о курорте начиная от истории его развития до особенности катания на каждой из трасс, и при этом очень интересно доходчиво рассказывает. Соответственно, максимальная польза от экскурсии будет в 2-х случаях: 1) для тех, кто на курорте впервые, располагает ограниченным временем и хотел бы максимально быстро и эффективно освоиться и 2) для тех, кто вообще не катается, но хотел бы познакомиться с лучшими видами и получить объемное представление о курорте и о горной Шории

  • А
    Анна
    27 февраля 2021
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 9900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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