Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
9900 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Отправиться в Таштагол - город на ладони тайги
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 января 2024Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
- ААнна27 февраля 2021Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 9900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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