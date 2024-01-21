Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
22 апр в 10:00
9900 ₽ за человека
Индивидуальная
Снегоходная экскурсия «Три вершины»: зимнее приключение в Шерегеше
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, следуя по маршруту «Три вершины» на снегоходах. Незабываемые виды и адреналин ждут вас
Начало: Курорт Шерегеш, парковка Панорама или Малка (на вы...
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
9900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 10:00.
22 апр в 10:00
25 апр в 17:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 января 2024Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
- ААнна27 февраля 2021Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в апреле 2025
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