Главные экскурсионные места в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Шерегеше, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Завораживающие панорамы зимней Шории
На снегоходах
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
22 апр в 10:00
9900 ₽ за человека
Снегоходный маршрут «Пять вершин»
На снегоходах
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Снегоходная экскурсия «Три вершины»: зимнее приключение в Шерегеше
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, следуя по маршруту «Три вершины» на снегоходах. Незабываемые виды и адреналин ждут вас
Начало: Курорт Шерегеш, парковка Панорама или Малка (на вы...
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
9900 ₽ за человека
Вечерняя экскурсия «Столица Шории»
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 10:00.
22 апр в 10:00
25 апр в 17:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
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    нем на вершину горы Зеленой, после чего осмотрели там лучшие видовые площадки и съездили на снегоходах к Каменным верблюдам и Поклонному кресту на горе Курган. Наибольшую ценность от экскурсии имел сам рассказ Алексея, который знает абсолютно все о курорте начиная от истории его развития до особенности катания на каждой из трасс, и при этом очень интересно доходчиво рассказывает. Соответственно, максимальная польза от экскурсии будет в 2-х случаях: 1) для тех, кто на курорте впервые, располагает ограниченным временем и хотел бы максимально быстро и эффективно освоиться и 2) для тех, кто вообще не катается, но хотел бы познакомиться с лучшими видами и получить объемное представление о курорте и о горной Шории

  • А
    Анна
    27 февраля 2021
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в апреле 2025
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