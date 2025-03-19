Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
24 июл в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Отправиться в Таштагол - город на ладони тайги
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 марта 2025Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Шерегеше на 2025 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь