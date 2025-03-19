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Экскурсии выходного дня в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Шерегеше, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
24 июл в 15:00
4500 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Золотая Шория - из Шерегеша
На машине
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Отправиться в Таштагол - город на ладони тайги
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 марта 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
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    рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.

    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «На выходные»

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  1. Прогулка на снегоступах в Шерегеше
  2. Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
  3. Золотая Шория - из Шерегеша
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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