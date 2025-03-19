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Экскурсии проходящие только летом в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Шерегеше, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
21 июл в 17:00
4500 ₽ за человека
Завораживающие панорамы зимней Шории
Пешая
На снегоходах
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
22 июл в 10:00
24 июл в 10:00
9900 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 марта 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
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    рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.

    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на
  • А
    Александр
    21 января 2024
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
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    нем на вершину горы Зеленой, после чего осмотрели там лучшие видовые площадки и съездили на снегоходах к Каменным верблюдам и Поклонному кресту на горе Курган. Наибольшую ценность от экскурсии имел сам рассказ Алексея, который знает абсолютно все о курорте начиная от истории его развития до особенности катания на каждой из трасс, и при этом очень интересно доходчиво рассказывает. Соответственно, максимальная польза от экскурсии будет в 2-х случаях: 1) для тех, кто на курорте впервые, располагает ограниченным временем и хотел бы максимально быстро и эффективно освоиться и 2) для тех, кто вообще не катается, но хотел бы познакомиться с лучшими видами и получить объемное представление о курорте и о горной Шории

  • А
    Анна
    27 февраля 2021
    Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 9900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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