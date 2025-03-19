Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
21 июл в 17:00
4500 ₽ за человека
Групповая
Завораживающие панорамы зимней Шории
Горная Шория - это царство гор и снега! Поднимитесь на вершину, прокатитесь на снегоходах и откройте для себя древние мегалиты
Начало: В Шерегеше
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
22 июл в 10:00
24 июл в 10:00
9900 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 марта 2025Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
- ААлександр21 января 2024Отличная экскурсия по курорту Шерегеш с гидом Алексеем. Сначала прогулялись 15 минут от отеля до кресельного подъемника, затем поднялись на
- ААнна27 февраля 2021Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Летние»
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