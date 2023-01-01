Экскурсия «Семейный вояж»

Экскурсия для взрослых и детей

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Экскурсия для взрослых и детей.

Мы откроем для вас новую увлекательную страничку, где познакомим с самыми разными животными, покатаем на осликах и пони. Вы поучаствуете в уникальном мастер-классе по приготовлению блюд национальной кухни.
Экскурсия «Семейный вояж»
Экскурсия «Семейный вояж»
Экскурсия «Семейный вояж»
Экскурсия «Семейный вояж»
Экскурсия «Семейный вояж»
Экскурсия «Семейный вояж»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • На экскурсии по маршруту: гора Зеленая — пос. Шерегеш —административный центр Таштагольского района (г. Таштагол) — пос. Спасск — гора Зеленая.
  • Вас познакомят с животными, обитающими на территории Шорского национального парка, включая самую быструю птицу в мире — Сапсана, также лично пообщаетесь с обитателями таежного зоопарка: северными оленями, косулями, енотом, азиатскими баранами, африканскими ёжиками, цесарками, фазанами, песцом, австралийскими страусами, павлинами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет в зоопарк
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленая. , п. Шерегеш, Ваш отель
Завершение: г. Зеленая п. Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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