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Описание
Что вас ожидает:
На экскурсии по маршруту: гора Зеленая — пос. Шерегеш —административный центр Таштагольского района (г. Таштагол) — пос. Спасск — гора Зеленая.
Вас познакомят с животными, обитающими на территории Шорского национального парка, включая самую быструю птицу в мире — Сапсана, также лично пообщаетесь с обитателями таежного зоопарка: северными оленями, косулями, енотом, азиатскими баранами, африканскими ёжиками, цесарками, фазанами, песцом, австралийскими страусами, павлинами.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги экскурсовода
Входной билет в зоопарк
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленая. , п. Шерегеш, Ваш отель
Завершение: г. Зеленая п. Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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