Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению

Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха

Индивидуально
для 10 чел.
Длительность сезона, а также обильный снег сделали Шерегеш меккой российских райдеров: сегодня это один из лучших горнолыжных курортов страны.

Однако сориентироваться здесь без ущерба для времени и сил — настоящий вызов для новичков.

Я вам с этим помогу: познакомлю с особенностями секторов, расскажу, как избежать очередей и сформировать план катания, исходя из вашего уровня.
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Продуманный отдых в сибирской Швейцарии

Так назвали за идиллические пейзажи район на юге Кемеровской области, Горную Шорию, где и располагается горнолыжный курорт. Здесь вы действительно откроете вдохновляющие пейзажи. Однако также столкнетесь с изрядной долей хаоса в структуре комплекса. Отсутствие единой пропускной системы, очереди на подъемники, сложности в понимании устройства секторов и их специфики, выбор подходящих трасс и путаница из-за обилия разных информационных карт.

Все эти трудности я, как профессиональный инструктор курорта, прекрасно знаю. Поэтому смогу дать вам исчерпывающую и понятную картину Шерегеша, проведу по основным локациям, расскажу, какие зоны катания подойдут именно вам, и дам рекомендации по оптимальному планированию времени здесь.

Организационные детали

Сезон длится с середины ноября до середины апреля.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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