Что вас ожидает

Продуманный отдых в сибирской Швейцарии

Так назвали за идиллические пейзажи район на юге Кемеровской области, Горную Шорию, где и располагается горнолыжный курорт. Здесь вы действительно откроете вдохновляющие пейзажи. Однако также столкнетесь с изрядной долей хаоса в структуре комплекса. Отсутствие единой пропускной системы, очереди на подъемники, сложности в понимании устройства секторов и их специфики, выбор подходящих трасс и путаница из-за обилия разных информационных карт.

Все эти трудности я, как профессиональный инструктор курорта, прекрасно знаю. Поэтому смогу дать вам исчерпывающую и понятную картину Шерегеша, проведу по основным локациям, расскажу, какие зоны катания подойдут именно вам, и дам рекомендации по оптимальному планированию времени здесь.

Организационные детали

Сезон длится с середины ноября до середины апреля.