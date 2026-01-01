Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
30 дек в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Шерегеш - катание, баня, тусовки, проживание на горе
Море снега, отличное катание, яркие вечеринки
2 дек в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Утренние»
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