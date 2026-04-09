Туры с завтраком в Шерегеше

Найдено 3 тура в категории «С завтраком» в Шерегеше, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Новый год в Шерегеше: 4 дня
На автобусе
4 дня
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
«Три ночи в коттедже в поселке, завтраки включены»
30 дек в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
На вертолёте
На параплане
На снегоходах
7 дней
Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше
Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
«Роскошные завтраки с шампанским и красной икрой включены в стоимость»
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
На снегоходах
8 дней
Тур в Шерегеш с обучением сноуборду
Добро пожаловать в лагерь, где ты сможешь круто прокачать свой уровень катания
«Подъем в 9:00 и трансфер на гору, завтрак»
21 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 69 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «С завтраком»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Новый год в Шерегеше: 4 дня;
  2. Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше;
  3. Тур в Шерегеш с обучением сноуборду.
Сколько стоит тур в Шерегеше в августе 2026
Сейчас в Шерегеше в категории "С завтраком" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 145 000.
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