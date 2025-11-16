Вы исследуете сохранившиеся и отыщете утраченные башни, составите летопись и свою карту крепости. За каждое выполненное задание я буду давать один ключ от башни. Собрав все из них, вы получите
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы увидите:
- Сохранившиеся участки стен.
- Громовую, Маховую и Долгочёвскую башни.
- Шеинов бастион.
- Никольские ворота.
- Башню Зимбулка.
Вы узнаете:
- Как в Смоленске началось строительство каменной крепости.
- Действительно ли по её пряслам можно было промчаться на тройке лошадей.
- Для чего в её стенах сделаны внутренние арки.
- За что Наполеон хотел взорвать все башни.
- Как город изменил планы польского монарха и российскую историю.
Организационные детали
- Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет.
- Для участников предусмотрен небольшой памятный сувенир.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 13505 туристов
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на
