Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»

Раскрыть инженерные и архитектурные секреты крепости в увлекательном интерактивном формате
Вы исследуете сохранившиеся и отыщете утраченные башни, составите летопись и свою карту крепости. За каждое выполненное задание я буду давать один ключ от башни. Собрав все из них, вы получите
награду от птицы Гамаюн.

А ещё по пути сыграете в игру «верю, не верю», расшифруете рукопись, разгадаете звуки старинного города и соберёте воина на службу. Отыщете итальянские черты в крепости и узнаете о великом зодчем Ф. Коне.

Ближайшие даты:
2
мар3
мар4
мар9
мар10
мар11
мар16
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Вы увидите:

  • Сохранившиеся участки стен.
  • Громовую, Маховую и Долгочёвскую башни.
  • Шеинов бастион.
  • Никольские ворота.
  • Башню Зимбулка.

Вы узнаете:

  • Как в Смоленске началось строительство каменной крепости.
  • Действительно ли по её пряслам можно было промчаться на тройке лошадей.
  • Для чего в её стенах сделаны внутренние арки.
  • За что Наполеон хотел взорвать все башни.
  • Как город изменил планы польского монарха и российскую историю.

Организационные детали

  • Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет.
  • Для участников предусмотрен небольшой памятный сувенир.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 13505 туристов
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на
которых вы узнаете много любопытных фактов и увидите все самое интересное. Мы коренные смоляне, очень любим свой город, восхищаемся, гордимся им. Постараемся и для вас открыть самые яркие, самобытные грани прекрасного Смоленска. Ждём вас с нетерпением!

