Тема героического прошлого Смоленска всегда была и будет актуальна для всех поколений.
Вас ждет экскурсия с рассказом о роли Смоленска и смолян в сохранении Русского государства: в войне с армией Речи Посполитой, в победе над армией Наполеона в 1812 г, победе в Великой Отечественной Войне. Также мы осмотрим памятники и памятные места, посвященные трем войнам и трем Подвигам.
Вас ждет экскурсия с рассказом о роли Смоленска и смолян в сохранении Русского государства: в войне с армией Речи Посполитой, в победе над армией Наполеона в 1812 г, победе в Великой Отечественной Войне. Также мы осмотрим памятники и памятные места, посвященные трем войнам и трем Подвигам.
Описание экскурсииВ Смутное время — оборона 1609-1611гг, Своим упорным сопротивлением Смоленск задержал поляков, дал возможность собраться всей Земской Руси и тем спас Москву и всё Русское государство в Смутную пору, т. к. обессиленные длительной осадой города поляки не пошли на Москву, король Сигизмунд III потратил все свои средства и был вынужден распустить армию, и не получив подкрепления, московский гарнизон поляков сдался народному ополчению… В победе над армией Наполеона (1812г) Смоленское сражение начала августа 1812 года задержало продвижение армий Наполеона и сорвало его планы разбить русские армии по отдельности, позволив им объединиться, привело к назначению Главнокомандующим М. И. Кутузова, кроме того, именно в Смоленском сражении погиб один из самых талантливых полководцев Наполеона бригадный генерал Гюден… Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг В срыве плана «Барбаросса» в самом начале Великой Отечественной войны (1941г), в мощнейшем партизанском движении во время оккупации, в одном из самых успешных летних наступлений Красной Армии — операции «Суворов»(1943г)
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник защитникам Смоленска
- Королевский бастион
- Памятник генералу А.А. Скалону
- Копытенская башня Смоленской крепости
- Башня Бублейка
- Громовая башня
- Памятник воинам-освободителям Смоленщины
- Мемориальное захоронение у крепостной стены
- Вечный огонь
- Мемориальное панно «Бессмертный полк»
- Мемориал, посвященный памяти погибших в зоне проведения специальной военной операции
- Памятник с орлами
- Памятник партизанам 1812 г. и памятные скрижали на крепостной стене
- Аллея героев 1812 года, бюст М.И. Кутузова
- Памятник А. Твардовскому и В. Теркину
- Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска на пл. Победы
- Парк пионеров и фрагмент Смоленской крепости с Маховой башней
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Завершение: Пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательная экскурсия! Вадим Николаевич очень знающий гид, было очень интересно. Честно говоря, я бы и 4 часа на такой экскурсии бы гуляла. Мы были неподготовлены, про историю Смоленска знали в
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К
Замечательная экскурсия! Вадим Николаевич очень знающий гид, было очень интересно. Честно говоря, я бы и 4 часа на такой экскурсии бы гуляла. Мы были неподготовлены, про историю Смоленска знали в
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Т
Вадим-великолепный рассказчик!
Очень интересные факты, экскурсия объёмная, содержательная, но совершенно не тяжелая для восприятия,несмотря на продолжительность! Речь, манера,подача-все супер!
Мы уходили вдохновенные! После таких экскурсии берет гордость за свою страну и её чудесных людей!
Очень интересные факты, экскурсия объёмная, содержательная, но совершенно не тяжелая для восприятия,несмотря на продолжительность! Речь, манера,подача-все супер!
Мы уходили вдохновенные! После таких экскурсии берет гордость за свою страну и её чудесных людей!
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Е
Отличная, качественная экскурсия. Была группа ребят из Москвы 12-13 лет. Всем очень понравилось. Материал был изложен очень интересно, с сообщением местных особенностей. Экскурсовод ответил на все вопросы ребят. Спасибо!
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Е
Отличная, качественная экскурсия. Была группа ребят из Москвы 12-13 лет. Всем очень понравилось. Материал был изложен очень интересно, с сообщением местных особенностей. Экскурсовод ответил на все вопросы ребят. Спасибо!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Тема не лёгкая, но благодаря экскурсоводу, все воспринималось хорошо и доступно. Хотели с помощью экскурсии частично закрыть пробелы в знаниях детей. В целом цель достигнута. Спасибо
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