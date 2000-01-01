В Смутное время — оборона 1609-1611гг,

Своим упорным сопротивлением Смоленск задержал поляков, дал возможность собраться всей Земской Руси и тем спас Москву и всё Русское государство в Смутную пору, т. к. обессиленные длительной осадой города поляки не пошли на Москву, король Сигизмунд III потратил все свои средства и был вынужден распустить армию, и не получив подкрепления, московский гарнизон поляков сдался народному ополчению…

В победе над армией Наполеона (1812г)

Смоленское сражение начала августа 1812 года задержало продвижение армий Наполеона и сорвало его планы разбить русские армии по отдельности, позволив им объединиться, привело к назначению Главнокомандующим М. И. Кутузова, кроме того, именно в Смоленском сражении погиб один из самых талантливых полководцев Наполеона бригадный генерал Гюден…

Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг

В срыве плана «Барбаросса» в самом начале Великой Отечественной войны (1941г), в мощнейшем партизанском движении во время оккупации, в одном из самых успешных летних наступлений Красной Армии — операции «Суворов»(1943г)