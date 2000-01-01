Героическое прошлое Смоленска и смолян

Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...

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3 отзыва
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и будет актуальна для всех поколений.

Вас ждет экскурсия с рассказом о роли Смоленска и смолян в сохранении Русского государства: в войне с армией Речи Посполитой (оборона 1609-1611 гг), в победе над армией Наполеона в 1812 г, победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.

Также мы осмотрим памятники и памятные места, посвященные трем войнам и трем Подвигам.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Героическое прошлое Смоленска и смолян

Что вы увидите 🤩

  • Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года, который был открыт 5 ноября 1841 года и стал ныне уникальным. На экскурсии вы узнаете, почему.
  • Королевский бастион, установленный на нем памятник прославленному Софийскому полку, поставленный в 1912 году на средства, собранные софийцами.
  • Памятник генералу А. А. Скалону. Я расскажу вам, почему этот прославленный русский генерал был похоронен французами в королевском бастионе со всеми воинскими почестями, в присутствии Наполеона.
  • Копытенскую башню Смоленской крепости, против которой был направлен первый неприятельский штурм в XVII веке
  • Башню Бубдейка, которую фашисты называли «заколдованной", Громовую башню, с которой в XVI веке началось строительство крепостной стены., Памятник воинам-освободителям Смоленщины., Мемориальное захоронение у крепостной стены погибших советских воинов- подобных мемориалов на территории России всего два: на Красной площади в Москве и в городе-герое Смоленске., Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы неизвестного солдата., Мемориальное панно «Бессмертный полк», аллею городов-Героев ВОВ., «Памятник с орлами», который считается лучшим в России из посвященных героям 1812 г., Памятник партизанам 1812г. и памятные скрижали на крепостной стене., Аллею героев 1812 года, бюст М. И. Кутузова — нашего прославленного земляка., Памятник нашему земляку — поэту-фронтовику Александру Твардовскому и его лучшему литературному герою Василию Теркину., Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска на пл. Победы., Парк пионеров и фрагмент Смоленской крепости с Маховой башней, Монумент «Опаленный цветок», установленный в память о маленьких узниках концентрационных лагерей фашизма., Шеинов бастион — земляной вал у бывшей Грановитой башни смоленских укреплений, разрушенной во время осады Смоленска войсками Михаила Шеина в 1632—1634 годах., Мемориальный комплекс, посвященный воинам-интернационалистам.
В Смутное время — оборона 1609-1611гг,
Своим упорным сопротивлением Смоленск задержал поляков, дал возможность собраться всей Земской Руси и тем спас Москву и всё Русское государство в Смутную пору, т. к. обессиленные длительной осадой города поляки не пошли на Москву, король Сигизмунд III потратил все свои средства и был вынужден распустить армию, и не получив подкрепления, московский гарнизон поляков сдался народному ополчению…
В победе над армией Наполеона (1812г)
Смоленское сражение начала августа 1812 года задержало продвижение армий Наполеона и сорвало его планы разбить русские армии по отдельности, позволив им объединиться, привело к назначению Главнокомандующим М. И. Кутузова, кроме того, именно в Смоленском сражении погиб один из самых талантливых полководцев Наполеона бригадный генерал Гюден…
Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг
В срыве плана «Барбаросса» в самом начале Великой Отечественной войны (1941г), в мощнейшем партизанском движении во время оккупации, в одном из самых успешных летних наступлений Красной Армии — операции «Суворов»(1943г)

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-16 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Завершение: пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Вадим М.
Вадим М.
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