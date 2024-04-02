Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тема героического прошлого Смоленска всегда была и будет актуальна для всех поколений.



Вас ждет экскурсия с рассказом о роли Смоленска и смолян в сохранении Русского государства: в войне с армией Речи Посполитой, в победе над армией Наполеона в 1812 г, победе в Великой Отечественной Войне. Также мы осмотрим памятники и памятные места, посвященные трем войнам и трем Подвигам. 5 11 отзывов

Вадим Ваш гид в Смоленске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7150 ₽ за экскурсию Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 2 часа 1-16 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В Смутное время — оборона 1609-1611гг, Своим упорным сопротивлением Смоленск задержал поляков, дал возможность собраться всей Земской Руси и тем спас Москву и всё Русское государство в Смутную пору, т. к. обессиленные длительной осадой города поляки не пошли на Москву, король Сигизмунд III потратил все свои средства и был вынужден распустить армию, и не получив подкрепления, московский гарнизон поляков сдался народному ополчению… В победе над армией Наполеона (1812г) Смоленское сражение начала августа 1812 года задержало продвижение армий Наполеона и сорвало его планы разбить русские армии по отдельности, позволив им объединиться, привело к назначению Главнокомандующим М. И. Кутузова, кроме того, именно в Смоленском сражении погиб один из самых талантливых полководцев Наполеона бригадный генерал Гюден… Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг В срыве плана «Барбаросса» в самом начале Великой Отечественной войны (1941г), в мощнейшем партизанском движении во время оккупации, в одном из самых успешных летних наступлений Красной Армии — операции «Суворов»(1943г)

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник защитникам Смоленска

Королевский бастион

Памятник генералу А.А. Скалону

Копытенская башня Смоленской крепости

Башня Бублейка

Громовая башня

Памятник воинам-освободителям Смоленщины

Мемориальное захоронение у крепостной стены

Вечный огонь

Мемориальное панно «Бессмертный полк»

Мемориал, посвященный памяти погибших в зоне проведения специальной военной операции

Памятник с орлами

Памятник партизанам 1812 г. и памятные скрижали на крепостной стене

Аллея героев 1812 года, бюст М.И. Кутузова

Памятник А. Твардовскому и В. Теркину

Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска на пл. Победы

Парк пионеров и фрагмент Смоленской крепости с Маховой башней Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина Завершение: Пл. Победы Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.