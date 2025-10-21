Экскурсия по Смоленску, посвящённая Отечественной войне 1812 года, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю. Участники увидят памятники и сооружения, связанные с важными событиями войны. Гид в униформе солдата начала 19 века расскажет о тактике и стратегии армий того времени. В конце экскурсии можно будет сделать фото с вооружением. Это идеальный способ понять и почувствовать атмосферу тех лет

Описание экскурсии

Мы осмотрим ряд сооружений и памятников, установленных к 100-летней и 200-летней годовщинам войны 1812 года, среди которых:

Площадь Победы, где раньше находились Молоховские ворота — основное место штурма Смоленска 5 августа 1812 года

Сквер памяти героев и памятник героям-партизанам войны 1812 года

Аллея героев

Королевский бастион

Памятник Софийскому пехотному полку

Памятник Смоленскому сражению 4 и 5 августа 1812 года

Вы узнаете:

О предыстории, причинах и ходе Отечественной войны

Об отдельных её эпизодах, таких как отступление 27-ой пехотной дивизии Неверовского от Красного к Смоленску

О ходе переломного Смоленского сражения 4 и 5 августа

О тактике пехоты, кавалерии и артиллерии на полях сражений Наполеоновской эпохи

Поскольку я буду в униформе, вы увидите, как одевались, чем экипировались и вооружались солдаты Российской армии. А по окончании экскурсии сможете сделать фото и подержать в руках вооружение солдата начала 19 века.

Организационные детали

Экскурсия проходит по историческому центру города, где практически нет ограничений для передвижения маломобильных участников.