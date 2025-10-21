Мои заказы

Смоленск в Отечественной войне 1812 года

Погрузитесь в героическое прошлое Смоленска. Узнайте о сражениях и тактике 1812 года, почувствуйте атмосферу эпохи в униформе солдата
Экскурсия по Смоленску, посвящённая Отечественной войне 1812 года, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю. Участники увидят памятники и сооружения, связанные с важными событиями войны. Гид в униформе солдата начала 19 века расскажет о тактике и стратегии армий того времени. В конце экскурсии можно будет сделать фото с вооружением. Это идеальный способ понять и почувствовать атмосферу тех лет
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🗡 Погружение в эпоху 1812 года
  • 📜 Интересные факты о тактике и стратегии
  • 🎖 Экскурсия с гидом в униформе
  • 📸 Возможность фото с историческим вооружением
Ближайшие даты:
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

Описание экскурсии

Мы осмотрим ряд сооружений и памятников, установленных к 100-летней и 200-летней годовщинам войны 1812 года, среди которых:

  • Площадь Победы, где раньше находились Молоховские ворота — основное место штурма Смоленска 5 августа 1812 года
  • Сквер памяти героев и памятник героям-партизанам войны 1812 года
  • Аллея героев
  • Королевский бастион
  • Памятник Софийскому пехотному полку
  • Памятник Смоленскому сражению 4 и 5 августа 1812 года

Вы узнаете:

  • О предыстории, причинах и ходе Отечественной войны
  • Об отдельных её эпизодах, таких как отступление 27-ой пехотной дивизии Неверовского от Красного к Смоленску
  • О ходе переломного Смоленского сражения 4 и 5 августа
  • О тактике пехоты, кавалерии и артиллерии на полях сражений Наполеоновской эпохи

Поскольку я буду в униформе, вы увидите, как одевались, чем экипировались и вооружались солдаты Российской армии. А по окончании экскурсии сможете сделать фото и подержать в руках вооружение солдата начала 19 века.

Организационные детали

Экскурсия проходит по историческому центру города, где практически нет ограничений для передвижения маломобильных участников.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Свою карьеру экскурсовода начал в Египте в 2004 году. По возвращении в Смоленск продолжил водить гостей по родному городу. В 1998 году окончил исторический факультет Смоленского государственного университета. Со студенческих лет увлекаюсь военно-исторической реконструкцией от 17 до 20 века, ежегодно принимаю участие в исторических проектах и мероприятиях. Несколько лет являюсь членом Смоленского краеведческого общества.
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 окт 2025
В один из дней нашей короткой поездки в Смоленск, У нас была экскурсия с гидом Михаилом. Не смотря на непогоду, шел дождь, встреча оказалась невероятно интересной и прошла на одном
дыхании. Мы были поражены его историческими знаниями и умением их преподнести, и еще, т к Михаил был одет в исторический костюм по теме экскурсии, то с самого начала пути он просто захватил внимание интереснейшими рассказами с демонстрацией артефактов. Он провёл увлекательнейшую экскурсию, это тот редкий случай сочетания действительно глубоких знаний истории и хорошего чувства юмора. Спасибо Михаилу, и до новых встреч.

Ю
Юлия
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Михаил историк по образованию и увлечён реконструкциями событий прошлого. Рассказчик замечательный и знаток истории Смоленска. Мы очень довольны. Экскурсию рекомендую!
Мария
Мария
13 мая 2025
История Смоленска богата на ратные подвиги. Отдельно мы решили встретиться и познакомиться с Войной 1812 года, которая оставила серьезный след в городе. Нашим спутником был Михаил. Компания у нас разношерстная
- дети от мала до велика, взрослые. Михаил сумел увлечь каждого, отвечал на наши многочисленные вопросы и уточнения, готов был делиться тонкостями и подробностями. Мы великолепно прогулялись по историческому центру Смоленска! Получили не только новые знания о городе, но и укрепились в истории XIX века, уточнили некоторые детали, познакомили детей с еще одной страницей Смоленщины. Михаил прекрасный рассказчик, он реконструктор - его увлечение и знание предмета не поверхностное, он готов часами рассказывать и показывать. Огромная благодарность от всей нашей компании!

Входит в следующие категории Смоленска

