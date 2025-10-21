Экскурсия по Смоленску, посвящённая Отечественной войне 1812 года, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю. Участники увидят памятники и сооружения, связанные с важными событиями войны. Гид в униформе солдата начала 19 века расскажет о тактике и стратегии армий того времени. В конце экскурсии можно будет сделать фото с вооружением. Это идеальный способ понять и почувствовать атмосферу тех лет
Описание экскурсии
Мы осмотрим ряд сооружений и памятников, установленных к 100-летней и 200-летней годовщинам войны 1812 года, среди которых:
- Площадь Победы, где раньше находились Молоховские ворота — основное место штурма Смоленска 5 августа 1812 года
- Сквер памяти героев и памятник героям-партизанам войны 1812 года
- Аллея героев
- Королевский бастион
- Памятник Софийскому пехотному полку
- Памятник Смоленскому сражению 4 и 5 августа 1812 года
Вы узнаете:
- О предыстории, причинах и ходе Отечественной войны
- Об отдельных её эпизодах, таких как отступление 27-ой пехотной дивизии Неверовского от Красного к Смоленску
- О ходе переломного Смоленского сражения 4 и 5 августа
- О тактике пехоты, кавалерии и артиллерии на полях сражений Наполеоновской эпохи
Поскольку я буду в униформе, вы увидите, как одевались, чем экипировались и вооружались солдаты Российской армии. А по окончании экскурсии сможете сделать фото и подержать в руках вооружение солдата начала 19 века.
Организационные детали
Экскурсия проходит по историческому центру города, где практически нет ограничений для передвижения маломобильных участников.
Михаил — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 28 туристов
Провёл экскурсии для 28 туристов

Свою карьеру экскурсовода начал в Египте в 2004 году. По возвращении в Смоленск продолжил водить гостей по родному городу. В 1998 году окончил исторический факультет Смоленского государственного университета. Со студенческих лет увлекаюсь военно-исторической реконструкцией от 17 до 20 века, ежегодно принимаю участие в исторических проектах и мероприятиях. Несколько лет являюсь членом Смоленского краеведческого общества.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
С
Светлана
21 окт 2025
В один из дней нашей короткой поездки в Смоленск, У нас была экскурсия с гидом Михаилом. Не смотря на непогоду, шел дождь, встреча оказалась невероятно интересной и прошла на одном
Ю
Юлия
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Михаил историк по образованию и увлечён реконструкциями событий прошлого. Рассказчик замечательный и знаток истории Смоленска. Мы очень довольны. Экскурсию рекомендую!
Мария
13 мая 2025
История Смоленска богата на ратные подвиги. Отдельно мы решили встретиться и познакомиться с Войной 1812 года, которая оставила серьезный след в городе. Нашим спутником был Михаил. Компания у нас разношерстная
