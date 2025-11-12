Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом

Отправляемся знакомиться со Смоленском! Увидим знаменитую Крепостную стену, посетим памятники героям войн и прогуляемся по атмосферному историческому центру.
А еще нас ждут уникальные уголки города, где расположились Громовая башня, Соборная гора и другие малоизвестные локации.
Описание экскурсииСмоленск славится своим героическим прошлым. Каждое сражение, победа и поражение запечатлены на улицах города. Смоленская крепостная стена расскажет о героической обороне 1609–1611 гг. Лопатинский сад хранит память о подвигах 1812 года. А на аллее героев мы узнаем о великих смолянах, защищающих родину во время Великой Отечественной войны. Композиторы, поэты и писатели, архитекторы и меценаты. Смоленск гордится своими жителями и вы узнаете, что не зря. Я покажу наши официальные и неофициальные символы города. Конечно, зайдем в Успенский кафедральный собор, без него экскурсия по Смоленску не может быть полной. Расскажу интересные легенды, городские были и современные истории. Будет интересно и познавательно! Важно знать:
- экскурсия пешеходная, поэтому надевайте удобную обувь;
- по желанию можно скорректировать продолжительность и маршрут экскурсии;
- при необходимости экскурсию также можно провести на автомобиле: вашем или моём.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостная стена
- Успенский собор
- Лопатинский сад
- Сквер Памяти Героев
- Дом с часами
- Памятник Твардовскому и Василию Тёркину
- Драматический театр
- Памятник «Благодарная Россия - Героям 1812 года»
- Памятник М.И. Глинке
- Памятник Софийскому полку
- Площадь Победы
- Сад Блонье
- Громовая башня
- Соборная гора и другие достопримечательности города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Завершение: Успенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 469 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiya
12 ноя 2025
Замечательная экскурсия) Все очень понравилось, экскурсовод Наталья настоящий кладезь информации! Время пролетело незаметно)
Г
Галина
11 ноя 2025
Покупали с дочкой индивидуальную обзорную экскурсию по Смоленску 9 ноября.
Наш гид Тамара - просто чудо! Очень профессионально, интересно, с душой рассказывает об истории города. Три часа пролетели незаметно, столько всего нового узнали!
Остались в восторге! Огромная благодарность Тамаре и самые теплые рекомендации!
И
Игорь
10 ноя 2025
Великолепная экскурсия проведенная экскурсоводом Александрой, которая с большой любовью рассказала нам об истории своего города и основных его достопримечательностях. Обошли центральную часть Смоленской крепости и исторические кварталы города расположенные внутри
О
Оксана
10 ноя 2025
Потрясающе! У нас осталось неизгладимое впечатление о городе. Наталья провела неспешную прогулку, было крайне интересно и запоминающе. 3 часа пролетели как миг. Спасибо от души! За искренность и свой взгляд на любимый город!
Е
Елена
8 ноя 2025
Наталья спасибо вам за прекрасную экскурсию! Окунулись в глубь веков!
И
Ирина
4 ноя 2025
Посетили обзорную экскурсию по Смоленску 2 ноября. Узнали очень много интересной и исторической информации, полюбовались красотами любимого города. Советую данную экскурсию даже коренным жителям, так как в спешке жизни не замечаем в каком удивительном городе живём. Наш гость из Красноярского края остался под большим впечатлением. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ольге за интересную подачу информации, время пролетело незаметно.
В
Владимир
2 ноя 2025
О
Оксана
1 ноя 2025
Узнали много интересного, увидели много красивого. Спасибо гиду Тамаре! Влюбила в Смоленск с первых минут рассказа!
С
Сергей
31 окт 2025
С
Светлана
30 окт 2025
Хочу искренне поблагодарить Наталью, очень информативно, с учетом наших пожеланий, действительно Весь Смоленск за 3 часа!!!! Очень рекомендую, для ознакомления с этим славным городом-героем!!!
И
Ирина
30 окт 2025
Потрясающая экскурсия с неимоверным количеством фактов, вниманием к деталям и любовью к своему городу. Наталья, большое спасибо! Очень рада, что мы наконец-то встретились 🤗
А
Анастасия
29 окт 2025
А
Алексей
29 окт 2025
Спасибо Наталье за содержательную, интересную экскурсию. Вместе с друзьями из Воронежа, мы - смоляне много узнали нового о своем городе.
Б
Бойкова
27 окт 2025
Огромное спасибо Наталье за увлекательную экскурсию по Смоленску. Этому героическому городу.
Городу со сложной и неповторимой историей.
Наталья обладает глубокими знаниями по истории и искусству. А ещё она очень приятный человек.
Обязательно приедем в Смоленск снова.
С
Светлана
26 окт 2025
Экскурсию по Смоленску провела великолепная Тамара. Каким удивительным предстал этот город во время нашего небольшого путешествия. Сколько нового, интересного и удивительного я узнала. Тамара - настоящий поофессионал своего дела. Она так глубоко знает историю своего города, ответила на все мои вопросы.
