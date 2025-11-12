Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом

A Anastasiya Замечательная экскурсия) Все очень понравилось, экскурсовод Наталья настоящий кладезь информации! Время пролетело незаметно)

Г Галина Покупали с дочкой индивидуальную обзорную экскурсию по Смоленску 9 ноября.

Наш гид Тамара - просто чудо! Очень профессионально, интересно, с душой рассказывает об истории города. Три часа пролетели незаметно, столько всего нового узнали!

Остались в восторге! Огромная благодарность Тамаре и самые теплые рекомендации!

И Игорь читать дальше крепостной стены. Посетили Успенский собор с его уникальной архитектурой и оформлением. С обзорных площадок увидели сложный рельеф самого города и с помощью экскурсовода представили как город выглядел десятки столетий назад. Огромное спасибо за отличную экскурсию. Великолепная экскурсия проведенная экскурсоводом Александрой, которая с большой любовью рассказала нам об истории своего города и основных его достопримечательностях. Обошли центральную часть Смоленской крепости и исторические кварталы города расположенные внутри

О Оксана Потрясающе! У нас осталось неизгладимое впечатление о городе. Наталья провела неспешную прогулку, было крайне интересно и запоминающе. 3 часа пролетели как миг. Спасибо от души! За искренность и свой взгляд на любимый город!

Е Елена Наталья спасибо вам за прекрасную экскурсию! Окунулись в глубь веков!

Не заметили как прошли 3 часа. Экскурсия пролетела как один миг. Хотелось еще! Ответы на любые вопросы (по теме и не по теме) получали молниеносно) Рекомендую.

И Ирина Посетили обзорную экскурсию по Смоленску 2 ноября. Узнали очень много интересной и исторической информации, полюбовались красотами любимого города. Советую данную экскурсию даже коренным жителям, так как в спешке жизни не замечаем в каком удивительном городе живём. Наш гость из Красноярского края остался под большим впечатлением. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ольге за интересную подачу информации, время пролетело незаметно.

О Оксана Узнали много интересного, увидели много красивого. Спасибо гиду Тамаре! Влюбила в Смоленск с первых минут рассказа!

С Светлана Хочу искренне поблагодарить Наталью, очень информативно, с учетом наших пожеланий, действительно Весь Смоленск за 3 часа!!!! Очень рекомендую, для ознакомления с этим славным городом-героем!!!

И Ирина Потрясающая экскурсия с неимоверным количеством фактов, вниманием к деталям и любовью к своему городу. Наталья, большое спасибо! Очень рада, что мы наконец-то встретились 🤗

А Алексей Спасибо Наталье за содержательную, интересную экскурсию. Вместе с друзьями из Воронежа, мы - смоляне много узнали нового о своем городе.

Б Бойкова Огромное спасибо Наталье за увлекательную экскурсию по Смоленску. Этому героическому городу.

Городу со сложной и неповторимой историей.

Наталья обладает глубокими знаниями по истории и искусству. А ещё она очень приятный человек.

Обязательно приедем в Смоленск снова.