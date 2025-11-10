Захватывающее путешествие в мир искусства Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и создадите свое произведение с натуры на пленэре. Смоленск — город с богатой историей, прекрасной архитектурой и величайшими культурными объектами. Это неиссякаемый источник вдохновения и место, где множество разных сюжетов для творчества. Мы посетим исторический центр города. Прогуляемся вдоль Смоленской крепостной стены и побываем в центральных парках «Лопатинский сад» и Сад «Блонье». Заглянем в самобытные смоленские дворики и спустимся по главной улице города — Большой Советской, мимо Дома художника к Соборному холму. Познакомимся с ансамблем Соборного холма, Успенским собором и увидим самую масштабную панораму города, с которой открывается вид на восточный участок Смоленской крепостной стены. Увидим берег Днепра, где в древности проходил тот самый торговый путь из «Варяг в греки». Пленэр проводится по трём направлениям:

• Живопись (холст/масло) • Графика (на тонированной бумаге) • Скетчинг (открытка с видом города) Мы рисуем:

Башни Смоленской крепостной стены • Днепр. Вид на Успенский собор • На соборном холме. Успенский собор • Лопатинский сад и Сад Блонье • Смоленские дворики • Храмы XII века • Вечерний город Важная информация:.

Башни Смоленской крепостной стены • Днепр. Вид на Успенский собор • На соборном холме. Успенский собор • Лопатинский сад и Сад Блонье • Смоленские дворики • Храмы XII века • Вечерний город Важная информация:.

• Башни Смоленской крепостной стены • Днепр. Вид на Успенский собор • На соборном холме. Успенский собор • Лопатинский сад и Сад Блонье • Смоленские дворики • Храмы XII века • Вечерний город Важная информация: