Подходит для тех, кто только делает первые шаги в творчестве, а также для начинающих художников.
Я помогу овладеть основами изобразительной грамоты и создать свое первое произведение на память о Смоленске.
Для профессиональных художников это станет бесценным опытом и источником вдохновения при создании новых работ.
Описание экскурсии
Захватывающее путешествие в мир искусства Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и создадите свое произведение с натуры на пленэре. Смоленск — город с богатой историей, прекрасной архитектурой и величайшими культурными объектами. Это неиссякаемый источник вдохновения и место, где множество разных сюжетов для творчества. Мы посетим исторический центр города. Прогуляемся вдоль Смоленской крепостной стены и побываем в центральных парках «Лопатинский сад» и Сад «Блонье». Заглянем в самобытные смоленские дворики и спустимся по главной улице города — Большой Советской, мимо Дома художника к Соборному холму. Познакомимся с ансамблем Соборного холма, Успенским собором и увидим самую масштабную панораму города, с которой открывается вид на восточный участок Смоленской крепостной стены. Увидим берег Днепра, где в древности проходил тот самый торговый путь из «Варяг в греки». Пленэр проводится по трём направлениям:
• Живопись (холст/масло) • Графика (на тонированной бумаге) • Скетчинг (открытка с видом города) Мы рисуем:
• Башни Смоленской крепостной стены • Днепр. Вид на Успенский собор • На соборном холме. Успенский собор • Лопатинский сад и Сад Блонье • Смоленские дворики • Храмы XII века • Вечерний город Важная информация:
- Рисуем в одной локации на выбор, соответствующей погодным условиям и комфортной работе. Одевайтесь по погоде, удобная обувь обязательна.
- Материалы для пленэра не предоставляются и не входят в стоимость экскурсии.
- Уточняйте список по каждому направлению у художника перед бронированием.
- Возможно предоставление художественных материалов по запросу.
Вы может выбрать удобное для вас время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башни Смоленской крепостной стены
- Днепр
- Успенский собор
- Лопатинский сад и Сад Блонье
- Смоленские дворики
- Храмы XII века
- Вечерний город
Что включено
- Услуги гида-художника
Что не входит в цену
- Материалы для пленэра
Место начала и завершения?
Ул. Глинки, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы может выбрать удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
