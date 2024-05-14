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детей разного возраста (от 6 до 14). Погода в этот день была разнообразна, но нам это никак не мешало. Тамара с большой любовью рассказывала нам о городе и о его выдающихся жителях, все были увлечены, Тамара отлично ладит с детьми и увлекает их. Мы ОЧЕНЬ рады, что обратились именно к Тамаре. Спасибо большое.