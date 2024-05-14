1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 14:00
15 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Советую ее посетить после обзорной экскурсии по городу. Посетили несколько монастырей 12-го века. Увидели сохранившиеся до сегодняшнего
- ААлеся12 мая 2024Добрый день. 10 мая в компании Тамары мы знакомились с чудесным городом Смоленск. У нас была компания 6 взрослых и 4
- ВВасилий11 мая 2024Тамара, отличный экскурсовод. Экскурсия живая интересная не статичная. Но что самое важное смогла гибко подстроиться к нашему запросу сделать акцент на ребенка. В результате интересно было всем. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на недружелюбную в тот день погоду. Однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина1 мая 2024Смоленская история с необычного ракурса, возможность прикоснуться к 12 веку. Спасибо гиду за интересную подачу информации и отличную организацию
- ДДамир1 апреля 2024Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
- NNatalia3 августа 2023Большое спасибо, очень понравилось смотреть город "с изнанки". А через стену я вообще впервые в жизни прошла! Елена - отличный гид, знающий, терпеливый и выносливый
- ООльга23 июля 2023Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристовПрекрасную экскурсию нам провел Сергей Алексеевич. Максимум внимания нашим запросам. С огромной любовью и знанием. По его совету самостоятельно съездили в Талашкино и получили огромное удовольствие. Спасибо огромное, будем всем рекомендовать.
- ССергей2 мая 2023«Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский соборВ ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.
- ЕЕЛЕНА8 января 2022Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
- ННаталья6 октября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Набережная реки Днепр»
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