Набережная реки Днепр – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная реки Днепр» в Смоленске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 14:00
15 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    14 мая 2024
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Очень понравилась экскурсия. Советую ее посетить после обзорной экскурсии по городу. Посетили несколько монастырей 12-го века. Увидели сохранившиеся до сегодняшнего
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    дня стены, которые пережили не одну войну. Александр очень увлекает рассказом о прошлом, повествуя в хронологическом порядке. Таким образом информация лучше остаётся в памяти слушателя. Экскурсия была на столько увлекательна, что я не заметила, как прошли 3 часа и нужно было возвращаться «в 21-й век»)))

  • А
    Алеся
    12 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Добрый день. 10 мая в компании Тамары мы знакомились с чудесным городом Смоленск. У нас была компания 6 взрослых и 4
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    детей разного возраста (от 6 до 14). Погода в этот день была разнообразна, но нам это никак не мешало. Тамара с большой любовью рассказывала нам о городе и о его выдающихся жителях, все были увлечены, Тамара отлично ладит с детьми и увлекает их. Мы ОЧЕНЬ рады, что обратились именно к Тамаре. Спасибо большое.

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Тамара, отличный экскурсовод. Экскурсия живая интересная не статичная. Но что самое важное смогла гибко подстроиться к нашему запросу сделать акцент на ребенка. В результате интересно было всем. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на недружелюбную в тот день погоду. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Смоленская история с необычного ракурса, возможность прикоснуться к 12 веку. Спасибо гиду за интересную подачу информации и отличную организацию
  • Д
    Дамир
    1 апреля 2024
    Затерянный мир улочек Смоленска
    Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
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    Во-вторых, с погодой очень повезло, было тепло, светило солнышко. Мы прошлись по центру Смоленска, набережной и почти вдоль всей крепостной стены. Очень информативная прогулка получилась, большое спасибо экскурсовод Маргарите.

  • N
    Natalia
    3 августа 2023
    Затерянный мир улочек Смоленска
    Большое спасибо, очень понравилось смотреть город "с изнанки". А через стену я вообще впервые в жизни прошла! Елена - отличный гид, знающий, терпеливый и выносливый
  • О
    Ольга
    23 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристов
    Прекрасную экскурсию нам провел Сергей Алексеевич. Максимум внимания нашим запросам. С огромной любовью и знанием. По его совету самостоятельно съездили в Талашкино и получили огромное удовольствие. Спасибо огромное, будем всем рекомендовать.
  • С
    Сергей
    2 мая 2023
    «Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский собор
    В ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.
  • Е
    ЕЛЕНА
    8 января 2022
    Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
    Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    6 октября 2021
    Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Набережная реки Днепр»

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  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Набережная реки Днепр" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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