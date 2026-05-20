Отправляемся в приключение — в деревню Гнёздово, где среди древних курганов скрываются следы викингов и тайны прошлого. Пройдём древними дорогами, побываем в музее и почувствуем эпоху.
Какие тайны скрывают старинные насыпи? Какие артефакты здесь нашли? Что они могут рассказать нам о жизни и смерти?
Описание экскурсии
Вы окажетесь среди загадочных гнёздовских курганов — в месте, где начиналась история Древней Руси.
Пройдёте по древней дороге, увидите долину царей и представите, какой была жизнь здесь 1000 лет назад.
Побываете в небольшом музее, где хранятся удивительные находки прошлого.
И узнаете:
- чем отличаются варяги от викингов
- как назывались лодки скандинавов
- что писал о русах Ахмад ибн Фадлан
- как проходил путь из варяг в греки и чем там торговали
- с помощью каких необычных приборов ориентировались в пути
- как хоронили воинов
- в какие настольные игры играли викинги
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на авто бизнес-класса, билеты в музей
- Путь в одну сторону занимает ~30 мин
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 1117 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Вместе с Юлией, несмотря на 30○ жару, стоящее на головою обжигающее солнце, мы действительно погрузились "прямо с головой" в древние, почти легендарные времена, когда в Гнездово приходили иноземные ладьи с
