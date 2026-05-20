воинами и торговцами, когда тут била ключом торговая жизнь. Мы почти явно ощутили присутствие в этих местах викингов и русичей, кто отваживался идти с товарами в Царьград. Юлия ярко и красочно живописала быт, нравы, привычки, ремесла живших здесь людей, рассказала, как правильно копать курганы. (дисклеймер! Захотелось покопать))). В древнем русле Днепра, ставшем в наши дни озером Бездонкой, прослушали ораторию местных лягушек, увидели вживую, как постройкой ж/д в 19 веке был на две части разрезан защитный вал стоявшей здесь когда-то крепости. И еще множество подробностей быта и традиций викингов-варягов. Вообщем… всем сюда обязательно стоит приехать и увидеть все своими глазами.