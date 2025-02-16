От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в 12 веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
Смоленская крепостная стена, построенная на рубеже 16 и 17 веков. Утверждают, что она занимает третье место в мире по протяженности, а ещё на ней лежит страшное проклятье.
Величественный Собор Успения Пресвятой Богородицы и икону Смоленской Одигитрии хранящую наш город.
Старую крепость 17 века, превратившуюся в тюрьму и городской парк.
Красивейшие памятники, установленные еще при царе, пережившие и «переоценку ценностей» в 30-е годы и немецкую оккупацию.
Символы города птицу Гамаюн (официальный) и оленя (неофициальный).
Знаменитый уроженец Смоленска, писатель Борис Васильев так писал о нём: «Город превращают в плот история с географией. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости. Здесь победители роднились с побеждёнными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки».
В группах до 10 человек используется радиогид, где каждый путешественник слушает рассказ гида через гарнитуру, для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
В ходе экскурсии предусмотрен перерыв (20 мин) в кафе на территории культурно-выставочного центра, где можно посетить небольшую бесплатную выставку
На площади Победы
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Наталья — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 4084 туристов
Как известно, любовь это химия. Сложно объяснить, почему именно этот человек тебе нужен. Также и с любимым городом. В Смоленске я родилась, живу и люблю его. Историк по профессии и веселый оптимист по жизни. Прогулки-эмоции по древним холмам и старинным паркам взбодрят и вдохновят. Вы влюбитесь в Смоленск со всеми его достоинствами, недостатками и «тараканами».
3 отзывах
A
Anatoliy
16 фев 2025
Все понравилось!
Т
Татьяна
13 янв 2025
Наталья настоящий профессионал. Спокойно, доходчиво, на прекрасном русском языке. Большое спасибо.
Л
Людмила
12 янв 2025
Замечательная экскурсия, довольно насыщенная, интересная. Все очень понравилось! Отдельное спасибо организаторам и конечно- Наталье за знание и проведенную экскурсию! Смоленск посетили не зря!!!