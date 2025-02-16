На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в 12 веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».

Описание экскурсии

Смоленская крепостная стена, построенная на рубеже 16 и 17 веков. Утверждают, что она занимает третье место в мире по протяженности, а ещё на ней лежит страшное проклятье.

Величественный Собор Успения Пресвятой Богородицы и икону Смоленской Одигитрии хранящую наш город.

Старую крепость 17 века, превратившуюся в тюрьму и городской парк.

Красивейшие памятники, установленные еще при царе, пережившие и «переоценку ценностей» в 30-е годы и немецкую оккупацию.

Символы города птицу Гамаюн (официальный) и оленя (неофициальный).

О Смоленске

Знаменитый уроженец Смоленска, писатель Борис Васильев так писал о нём: «Город превращают в плот история с географией. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости. Здесь победители роднились с побеждёнными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки».

Организационные детали