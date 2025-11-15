Возраст Смоленска давно перевалил за тысячу лет, а его судьба богата событиями, полными доблести и отваги. Мы приглашаем вас познакомиться с городом ближе! С нашим такси плохая погода точно не помешает ярким впечатлениям. Гид-водитель покажет вам главные достопримечательности, расскажет о зарождении Смоленска, пути «из варяг в греки» и других важных страницах прошлого.

Описание экскурсии

Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину

Вы увидите единственный памятник, где рядом стоят автор и его литературный герой. У монумента вспомните уроженца Смоленской области, поэта-фронтовика Александра Трифоновича Твардовского. Напротив находится здание Арбитражного суда — именно на его крышу 25 сентября 1943 года было водружено знамя Победы в знак освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Сквер Памяти Героев

Смоленск, приграничный город-воин, не раз сгорал почти дотла, но вновь возрождался, выполняя своё героическое предназначение и спасая Россию. Вы услышите о доблести и отваге, о партизанском движении в годы Отечественной войны 1812 года, о символах в памятнике с орлами и звёздах городов-героев. Расскажет гид и о человеке, водрузившем знамя Победы над Рейхстагом.

Лопатинский сад

Одно из самых красивых и романтичных мест Смоленска. Вы пройдёте у мостика вздохов, мимо старых казематов и пруда к горбатому мосту. Здесь возвышается монументальный памятник архитектора Антонио Адамини — единственный уцелевший из семи однотипных монументов, воздвигнутых по указу Николая I в память о войне 1812 года.

Королевский бастион

Мощное земляное укрепление в форме звезды, по сути — отдельная крепость внутри Смоленской стены. Здесь в 1609 году войска польского короля Сигизмунда III сумели прорвать оборону смолян, а в 1812-м бастион выдержал осаду наполеоновской армии. Вы узнаете, кто построил укрепление, как оно называлось в разные времена, в каких сражениях участвовало и кого приказал похоронить Наполеон у его стен.

Парк «Блонье»

Вы прогуляетесь по саду с названием, вовсе не связанным с Францией: у слова «блонье» русские корни. Внимательно рассмотрите памятник нашему земляку, композитору Михаилу Глинке. Гид расскажет, как Екатерина II преобразила это место, чем занимался губернатор Хмельницкий — страстный любитель садоводства, откуда в парке появился олень и какое отношение к этому имеет кайзер Вильгельм II.

Соборный холм и Свято-Успенский кафедральный собор

Над Смоленском возвышается архитектурный ансамбль Соборного холма. Его ядро — величественный Успенский собор с колокольней и площадью. Здесь правил князь Владимир Мономах и оставил святыню — Смоленскую икону Божьей Матери «Одигитрия». В соборе вы выясните, почему Наполеон снял свою треуголку, найдёте икону с изображением Смоленска и рассмотрите плащаницу, вышитую в мастерской Ефросиньи Старицкой — тётки Ивана Грозного.

