Смоленск из окна туристического такси

С комфортом познакомиться с городом, увидеть главные места и услышать истории от знатоков региона
Возраст Смоленска давно перевалил за тысячу лет, а его судьба богата событиями, полными доблести и отваги.

Мы приглашаем вас познакомиться с городом ближе! С нашим такси плохая погода точно не помешает ярким впечатлениям.

Гид-водитель покажет вам главные достопримечательности, расскажет о зарождении Смоленска, пути «из варяг в греки» и других важных страницах прошлого.
Описание экскурсии

Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину

Вы увидите единственный памятник, где рядом стоят автор и его литературный герой. У монумента вспомните уроженца Смоленской области, поэта-фронтовика Александра Трифоновича Твардовского. Напротив находится здание Арбитражного суда — именно на его крышу 25 сентября 1943 года было водружено знамя Победы в знак освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Сквер Памяти Героев

Смоленск, приграничный город-воин, не раз сгорал почти дотла, но вновь возрождался, выполняя своё героическое предназначение и спасая Россию. Вы услышите о доблести и отваге, о партизанском движении в годы Отечественной войны 1812 года, о символах в памятнике с орлами и звёздах городов-героев. Расскажет гид и о человеке, водрузившем знамя Победы над Рейхстагом.

Лопатинский сад

Одно из самых красивых и романтичных мест Смоленска. Вы пройдёте у мостика вздохов, мимо старых казематов и пруда к горбатому мосту. Здесь возвышается монументальный памятник архитектора Антонио Адамини — единственный уцелевший из семи однотипных монументов, воздвигнутых по указу Николая I в память о войне 1812 года.

Королевский бастион

Мощное земляное укрепление в форме звезды, по сути — отдельная крепость внутри Смоленской стены. Здесь в 1609 году войска польского короля Сигизмунда III сумели прорвать оборону смолян, а в 1812-м бастион выдержал осаду наполеоновской армии. Вы узнаете, кто построил укрепление, как оно называлось в разные времена, в каких сражениях участвовало и кого приказал похоронить Наполеон у его стен.

Парк «Блонье»

Вы прогуляетесь по саду с названием, вовсе не связанным с Францией: у слова «блонье» русские корни. Внимательно рассмотрите памятник нашему земляку, композитору Михаилу Глинке. Гид расскажет, как Екатерина II преобразила это место, чем занимался губернатор Хмельницкий — страстный любитель садоводства, откуда в парке появился олень и какое отношение к этому имеет кайзер Вильгельм II.

Соборный холм и Свято-Успенский кафедральный собор

Над Смоленском возвышается архитектурный ансамбль Соборного холма. Его ядро — величественный Успенский собор с колокольней и площадью. Здесь правил князь Владимир Мономах и оставил святыню — Смоленскую икону Божьей Матери «Одигитрия». В соборе вы выясните, почему Наполеон снял свою треуголку, найдёте икону с изображением Смоленска и рассмотрите плащаницу, вышитую в мастерской Ефросиньи Старицкой — тётки Ивана Грозного.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Renault Dokker, есть одно детское кресло
  • Возможно провести программу для компании до 17 человек — подробности уточняйте в переписке
  • Маршрут гибкий — у нас нет строгих временных рамок и фиксированных остановок. Вы сами решаете, сколько времени провести в каждом месте
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — Организатор в Смоленске
В нашей команде только аттестованные гиды, которые с радостью проведут для вас любые экскурсии: индивидуальные, групповые, семейные, по городу Смоленску, всей Смоленской области, в том числе по национальному парку «Смоленское
читать дальше

Поозерье», пешком или на автомобиле. Кстати, в последнее время экскурсии на различном автотранспорте набирают всё большую популярность. Именно поэтому мы предлагаем воспользоваться гостеприимной услугой ТУРИСТИЧЕСКОГО ТАКСИ. С нашими гидами-водителями вы не просто комфортно проведёте время и узнаете историю смоленского края, но и за достаточно короткий промежуток времени сможете полноценно посетить гораздо больше объектов и достопримечательностей, чем только исключительно при пешеходном подходе. Выбирайте понравившуюся экскурсию, бронируйте дату и время — и вот вы уже едете с нами по дорогам Смоленщины!

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
15 ноя 2025
Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, что и понятно, когда ведущий не просто экскурсовод, а человек "в теме", много знает, интеллектуально подкован) Так что Дмитрию большая благодарность. Передвигаться между локациями на авто - одно удовольствие. Так что, однозначно, к посещению рекомендую 👍

