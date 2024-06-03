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Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
- ННаира24 мая 2024Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
- ТТатьяна22 мая 2024Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
- ННаталья16 мая 2024Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
- ООксана12 мая 2024Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
- ИИрина10 мая 2024Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
- ГГлеб8 мая 2024Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
- ООльга8 мая 2024Прекрасное знакомство со Смоленском! Спасибо Юлии за очень интересное проведение экскурсии и чуткое и внимательное отношение к туристам! Очень рекомендую для знакомства со Смоленском именно Юлию! После экскурсии с ней мы обязательно приедем еще!!!
- ААлександра7 мая 2024Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На машине»
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