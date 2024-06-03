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на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!