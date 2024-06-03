Экскурсии по Смоленску на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» в Смоленске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Усадьба «Русские Афины»: экскурсия по творческому наследию Смоленска
Встречайте усадьбу Талашкино-Флёново: место, где искусство и история соединяются в Смоленске
Начало: На площади Победы
18 июня в 13:30
23 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Флёново - застывшая сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 3 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • Н
    Наира
    24 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Все отлично. Экскурсовод Александра Корнаухова. Понятное и приятное объяснение, чуть раньше начали и позже закончили заявленного.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как будто окунулись в эпоху Тенешевой и прожили с ней всю жизнь! Спасибо, Юлия, за прекрасный день!!! Вернусь снова и только к Вам❤️❤️❤️
    Хочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы какХочу выразить свой восторг и огромную благодарность Юлии за столь увлекательное и интересное повествование, мы как
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Прекрасная экскурсия) интересный, увлекательный, живой рассказ Юлии. Экскурсовод охотно откликается на вопросы слушателей, охотно делится дополнительной информацией о городе. Считаем, что наше
  • Г
    Глеб
    8 мая 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Прекрасное знакомство со Смоленском! Спасибо Юлии за очень интересное проведение экскурсии и чуткое и внимательное отношение к туристам! Очень рекомендую для знакомства со Смоленском именно Юлию! После экскурсии с ней мы обязательно приедем еще!!!
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас. Туристам советую обратить внимание именно на эту экскурсию, так как
    читать дальше

    наша землячка Тенишева была выдающимся человеком, сделавшим многое для развития русской деревни и распространению русской культуры по миру в целом. От экскурсии исключительно позитивные впечатления!

    Работа Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно васРабота Натальи выше всяких похвал! Мы рады, что выбрали именно вас

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
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  3. «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
  4. Прекрасный день в Смоленском Поозерье
  5. Тайны немецкого бункера Barenhalle
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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