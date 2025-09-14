Исторические загадки Смоленской земли

Смоленская земля хранит множество исторических загадок — от древних цивилизаций до трагических событий XX века. Этот комплекс экскурсий позволит вам погрузиться в разные эпохи: узнать о тайнах Катынского расстрела, исследовать древние славянские поселения и увидеть свидетельства Второй мировой войны. Каждая экскурсия предлагает уникальный ракурс изучения истории этого региона. Мемориальный комплекс «Катынь»Международный мемориал жертвам политических репрессий, где захоронены советские и польские граждане. Комплекс включает Аллею Памяти, Долину смерти и Музейно-выставочный центр с экспозициями о трагических событиях 1920-1940-х годов.

Гнездовские курганы

Археологический комплекс IX-XI веков с музеем под открытым небом, где можно познакомиться с бытом и верованиями древних славян, увидеть место находки знаменитого Гнездовского клада.

Оборонительные сооружения

Исторические объекты периода Второй мировой войны, включая один из подземных бункеров, оборудованных для высшего руководства нацистской Германии.