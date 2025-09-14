Исследуйте разные грани истории Смоленской земли — от древних славянских поселений до трагических событий XX века.
Выберите экскурсию по интересам: глубокий анализ Катынских событий, многоплановое исследование исторических объектов или мемориальная программа.
Описание экскурсии
Исторические загадки Смоленской земли
Смоленская земля хранит множество исторических загадок — от древних цивилизаций до трагических событий XX века. Этот комплекс экскурсий позволит вам погрузиться в разные эпохи: узнать о тайнах Катынского расстрела, исследовать древние славянские поселения и увидеть свидетельства Второй мировой войны. Каждая экскурсия предлагает уникальный ракурс изучения истории этого региона. Мемориальный комплекс «Катынь»Международный мемориал жертвам политических репрессий, где захоронены советские и польские граждане. Комплекс включает Аллею Памяти, Долину смерти и Музейно-выставочный центр с экспозициями о трагических событиях 1920-1940-х годов.
Гнездовские курганы
Археологический комплекс IX-XI веков с музеем под открытым небом, где можно познакомиться с бытом и верованиями древних славян, увидеть место находки знаменитого Гнездовского клада.
Оборонительные сооружения
Исторические объекты периода Второй мировой войны, включая один из подземных бункеров, оборудованных для высшего руководства нацистской Германии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс «Катынь»
- Аллея Памяти
- Долина смерти
- Музейно-выставочный центр
- Гнездовские курганы
- Музей под открытым небом «Гнездовское поселение X века»
- Подземный бункер Гитлера
- Место находки Гнездовского клада
- Скульптурная композиция «Расстрел»
- Стена памяти
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Конычев
14 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Присоединяюсь ко всем вышеперечисленным одам Александру. Крайне светлый и позитивный человек. Профессионал своего дела и знаток своего края. Три часа прошли на одном дыхании.
А
Анастасия
10 сен 2025
Спасибо большое Александру за полный рассказ, привел различные точки зрения. Видно, что человек всестороннее изучил вопрос, прекрасная подача материала. Вывод мы сделали сами, на основе полученных многичесленных данных. Этот формат экскурсии подойдет как тем, кто в курсе произошедших событий, так и тем, кто не слышал об этои месте.
С
Светлана
5 авг 2025
Замечательная экскурсионная программа, очень грамотный экскурсовод Александр.
Спасибо огромное
О
Ольга
23 июн 2025
Спасибо большое Александру за экскурсию! Нас забрали и привезли к удобному для нас месту. Получили много информации, в т. ч. несколько версий событий. Остались под большим впечатлением и желанием углубиться в изучение истории этих мест.
В
Владимир
18 апр 2025
Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и
подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
О
Ольга
6 янв 2025
Посмотрели мемориальный комплекс Катынь,послушали существующие версии предшествующим событиям,а также посетили самый большой курганный комплекс Европы,датированный 9 веком. Жаль,что не удалось хоть краешком глаза осмотреть бункер Гитлера,поскольку снега было мало и мы рассчитывали его посетить,поэтому 4
Т
Татьяна
5 ноя 2024
Посетили экскурсию загадки Красного бора. Экскурсия понравилась, гид Вадим рассказывал очееь интересно, посетили все зпланированные места, очень понравилось. Рекомендую.
Е
Еремеева
2 ноя 2024
Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе.
Рекомендую экскурсовода.
А
Александра
30 сен 2024
Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много
Я
Яна
17 июл 2024
Все прошло в спокойном комфортном темпе. Информация преподнесена была интересно, так что рекомендую
Я
Яна
22 июн 2024
И
Игорь
7 мая 2024
Т
Татьяна
21 авг 2023
Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.
О
Олег
11 апр 2023
Е
Елена
27 дек 2022
Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.
