Мои заказы

Экскурсии по бункерам в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бункеры» в Смоленске, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
«Мы посетим немецкий бункерный комплекс Barenhalle, вернее, то, что от него осталось: несколько надземных объектов и бронеколпаков, откуда шли входы в подземелья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
«По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле"»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
Начало: По договоренности с туристами
«Исторические объекты периода Второй мировой войны, включая один из подземных бункеров, оборудованных для высшего руководства нацистской Германии»
Расписание: По договоренности
25 окт в 09:00
27 окт в 09:00
6400 ₽ за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    24 сентября 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Увлекательное путешествие в прошлое, историческое, мистическое и интересное. Три часа пролетели как 10 минут. Дмитрий отличный рассказчик
    Увлекательное путешествие в прошлое, историческое, мистическое и интересное. Три часа пролетели как 10 минут. Дмитрий отличный рассказчик
  • Н
    Наталья
    25 августа 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Очень необычная и интересная экскурсия, которая заинтересует не только любителей военной истории, но и тех, кто увлекается мистикой, легендами, загадками.
    читать дальше

    У нас группа была в составе 7 человек - от 15 до 70 лет и каждому было интересно. Конечно это, в первую очередь, зависит от рассказчика. Дмитрий настолько эрудирован, начитан и превосходно разбирается в датах, событиях тех лет, что мы получили не только хороший урок истории, но и удовольствие от общения с таким увлеченным своим делом человеком. Однозначно рекомендую данную экскурсию. Получите не только море впечатлений и удивления, но, что немаловажно, расширите свой кругозор.

  • А
    Антон
    21 августа 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Очень крутая экскурсия. Рекомендую.
  • A
    Anna
    18 августа 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Поездка с Дмитрием нам очень понравилась! Дмитрий интересный рассказчик, который полностью разбирается в том, о чем говорит. Хочется верить, что тайна бункера когда-нибудь будет раскрыта)
    Поездка с Дмитрием нам очень понравилась! Дмитрий интересный рассказчик, который полностью разбирается в том, о чемПоездка с Дмитрием нам очень понравилась! Дмитрий интересный рассказчик, который полностью разбирается в том, о чем
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Очень необычная для нас экскурсия. Столько тайн и загадок! Дмитрий очень увлеченный человек и нас увлек своим рассказом, предположениями, желанием заглянуть в неизвестность, раскопать ответы! Было бы, конечно, здорово, если бы бункер, ходы можно было исследовать! Большое спасибо! Неизгладимое впечатление!
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия! Мы думали, что уже знаем о ВОВ почти все, но Дмитрий открыл нам много интересных, необычных фактов, о
    читать дальше

    которых мы не слышали и не знали! 3-х часовая экскурсия пролетела как одно мгновение! И все это с юмором, в легкой, доступной форме! Желаем Дмитрию удачи и будем его обязательно рекомендовать!

  • Р
    Ростислав
    24 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Много интересной и неожиданной информации. Дмитрий - мастер своего дела.
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Интереснейшая экскурсия, замечательный гид. Узнали много нового о деятельности фашистов во время длительной оккупации Смоленска. Дмитрию удалось заинтересовать не только взрослых, 13-летнему внуку экскурсия тоже понравилась. Рекомендую к посещению с подростками.
  • И
    Илья
    8 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Очень необычная, нестандартная экскурсия. В широком доступе по объектам экскурсии (за исключением Катыни) не так много материалов. Большая часть сохранившихся
    читать дальше

    объектов по разным причинам недоступны для посещения, исследования. Но Дмитрий и другие энтузиасты, исследующие эту тему, из разных источников подбирают, восстанавливают, раскапывают сведения, связанные с этой частью истории Великой Отечественной войны.
    Очень интересный материал, с которым ранее не доводилось встречаться, стимул к самостоятельному поиску информации по этой теме.
    Ну и хочется верить, что когда-нибудь все тайны бункера Barenhalle будут раскрыты.

  • А
    Анжела
    1 июля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Отличная экскурсия, интересный и хорошо продуманный маршрут. Благодаря Дмитрию получили массу впечатлений, увидели и узнали для себя много нового о
    читать дальше

    событиях Великой Отечественной войны в Смоленске. Приятно было общаться с увлеченным человеком. Отдельное спасибо за то что поделился редкими материалами по этой теме.

  • С
    Светлана
    10 апреля 2025
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Сходили на очень интересную экскурсию в районе Смоленска на объект Беренхале, немецкое кладбище в Красном бору и Катынь. Гид Дмитрий
    читать дальше

    рассказывал очень интересно, интересно было посмотреть на фотографии этих мест в годы ВОВ. Погода выдалась не весенняя, но мы отлично проехали везде на машине Дмитрия. Не всякая машина там проедет. Мы остались очень довольны и я и ребенок и бабушка. Очень рекомендуем экскурсии с Дмитрием! Спасибо большое!

  • В
    Вадим
    8 апреля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Дмитрий - лучший гид по данной экскурсионный тематике. Он не просто рассказывает заученные факты, он постоянно находится в поиске этих
    читать дальше

    фактов. Поэтому его рассказ "живой", не может оставить равнодушным к страшной и великой истории Смоленской земли во время Великой Отечественной войны. Эту историю невозможно забыть, это урок всем: и тем кто является патриотом России, и тем, кто не понимает ценности и значимости земли Русской. Однозначно рекомендуем экскурсию с Дмитрием.

  • В
    Владимир
    7 апреля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Были с сыном 12 лет. Очень много интересной информации, о чем раньше не знали. Дмитрию удачи. Если еще раз соберемся в Смоленск обязательно возьмем еще какую-нибудь экскурсию с Дмитрием.
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Это удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал много интересных моментов,вязанных с бункером,
    читать дальше

    о том какие находки из прошлого хранит Смоленская земля тк сам является поисковиком и знает о своей Родине очень много фактов. Нам очень понравилось и ребенок с удовольствием провел время на экскурсии. Дмитрию желаю процветания и успехов в своем непростом деле!

    Это удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал многоЭто удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал многоЭто удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал многоЭто удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал многоЭто удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал многоЭто удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал много
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Рекомендую к посещению! интересно узнать о бункере и прилегающих территориях. На экскурсии погрузились во времена Великой отечественной войны. Дмитрий очень
    читать дальше

    доступно и понятно рассказывает историю данной местности того времени и современного . Жаль нам нужно было уезжать, хотелось бы сходить еще на другие экскурсии с Дмитрием

  • О
    Ольга
    23 марта 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Я, как жительница Смоленска, была удивлена и многого не знала об объектах, которые мы посетили во время экскурсии. Дмитрий очень
    читать дальше

    интересно провел экскурсию, рассказал много подробностей, показывал исторические фотографии. Рекомендую посетить экскурсию "Тайны немецкого бункера Barenhalle", в особенности тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

  • А
    Анастасия
    20 марта 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Очень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, много знает и интересно рассказывает. Спасибо,
    обязательно сходим еще!
    Очень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, многоОчень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, многоОчень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, многоОчень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, много
  • М
    Марина
    9 марта 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Были сегодня на индивидуальной экскурсии с Дмитрием.
    Получили массу впечатлений от интересного рассказа и выстроенного маршрута.
    Экскурсовод полностью владеет темой,
    читать дальше

    знает и рассказывает много интересных фактов, прекрасно входит в контакт, чувствует настроение группы, что очень важно..
    Благодарим и рекомендуем к посещению данного маршрута с этим экскурсоводом.
    От поездки в Смоленск получили только позитивные эмоции.
    Всем рекомендуем открывать новые маршруты нашей прекрасной Родины.

  • М
    Марина
    3 января 2025
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Были с сыном 17 лет и ему и мне было интересно. Замечательный гид увлеченный своей работой. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
    Огромная благодарность Дмитрию за многогранную обширную и очень познавательную экскурсию. Много неизвестных до этого подробностей. Да и вообще таких мест, которые
    самим не найти.

    5++++.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Бункеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
  2. Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
  3. Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Успенский Собор
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Парк Блонье
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Твардовскому и Тёркину
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в октябре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Бункеры" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 9500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Бункеры», 59 ⭐ отзывов, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь