У нас группа была в составе 7 человек - от 15 до 70 лет и каждому было интересно. Конечно это, в первую очередь, зависит от рассказчика. Дмитрий настолько эрудирован, начитан и превосходно разбирается в датах, событиях тех лет, что мы получили не только хороший урок истории, но и удовольствие от общения с таким увлеченным своим делом человеком. Однозначно рекомендую данную экскурсию. Получите не только море впечатлений и удивления, но, что немаловажно, расширите свой кругозор.