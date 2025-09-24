Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle (на вашем авто)
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
«Мы посетим немецкий бункерный комплекс Barenhalle, вернее, то, что от него осталось: несколько надземных объектов и бронеколпаков, откуда шли входы в подземелья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
«По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле"»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
Начало: По договоренности с туристами
«Исторические объекты периода Второй мировой войны, включая один из подземных бункеров, оборудованных для высшего руководства нацистской Германии»
Расписание: По договоренности
25 окт в 09:00
27 окт в 09:00
6400 ₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena24 сентября 2025Увлекательное путешествие в прошлое, историческое, мистическое и интересное. Три часа пролетели как 10 минут. Дмитрий отличный рассказчик
- ННаталья25 августа 2025Очень необычная и интересная экскурсия, которая заинтересует не только любителей военной истории, но и тех, кто увлекается мистикой, легендами, загадками.
- ААнтон21 августа 2025Очень крутая экскурсия. Рекомендую.
- AAnna18 августа 2025Поездка с Дмитрием нам очень понравилась! Дмитрий интересный рассказчик, который полностью разбирается в том, о чем говорит. Хочется верить, что тайна бункера когда-нибудь будет раскрыта)
- ЕЕлена28 июля 2025Очень необычная для нас экскурсия. Столько тайн и загадок! Дмитрий очень увлеченный человек и нас увлек своим рассказом, предположениями, желанием заглянуть в неизвестность, раскопать ответы! Было бы, конечно, здорово, если бы бункер, ходы можно было исследовать! Большое спасибо! Неизгладимое впечатление!
- ЕЕлена25 июля 2025Замечательная экскурсия! Мы думали, что уже знаем о ВОВ почти все, но Дмитрий открыл нам много интересных, необычных фактов, о
- РРостислав24 июля 2025Много интересной и неожиданной информации. Дмитрий - мастер своего дела.
- ИИрина20 июля 2025Интереснейшая экскурсия, замечательный гид. Узнали много нового о деятельности фашистов во время длительной оккупации Смоленска. Дмитрию удалось заинтересовать не только взрослых, 13-летнему внуку экскурсия тоже понравилась. Рекомендую к посещению с подростками.
- ИИлья8 июля 2025Очень необычная, нестандартная экскурсия. В широком доступе по объектам экскурсии (за исключением Катыни) не так много материалов. Большая часть сохранившихся
- ААнжела1 июля 2025Отличная экскурсия, интересный и хорошо продуманный маршрут. Благодаря Дмитрию получили массу впечатлений, увидели и узнали для себя много нового о
- ССветлана10 апреля 2025Сходили на очень интересную экскурсию в районе Смоленска на объект Беренхале, немецкое кладбище в Красном бору и Катынь. Гид Дмитрий
- ВВадим8 апреля 2025Дмитрий - лучший гид по данной экскурсионный тематике. Он не просто рассказывает заученные факты, он постоянно находится в поиске этих
- ВВладимир7 апреля 2025Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Были с сыном 12 лет. Очень много интересной информации, о чем раньше не знали. Дмитрию удачи. Если еще раз соберемся в Смоленск обязательно возьмем еще какую-нибудь экскурсию с Дмитрием.
- ННаталья3 апреля 2025Это удивительное погружение в историю! Места конечно тяжелые для восприятия,но точно того стоят. Дмитрий рассказал много интересных моментов,вязанных с бункером,
- ЕЕкатерина26 марта 2025Рекомендую к посещению! интересно узнать о бункере и прилегающих территориях. На экскурсии погрузились во времена Великой отечественной войны. Дмитрий очень
- ООльга23 марта 2025Я, как жительница Смоленска, была удивлена и многого не знала об объектах, которые мы посетили во время экскурсии. Дмитрий очень
- ААнастасия20 марта 2025Очень понравилось, содержательная и интересная экскурсия, уникальный шанс прикоснуться к истории страны. Дмитрий прекрасный экскурсовод, много знает и интересно рассказывает. Спасибо,
обязательно сходим еще!
- ММарина9 марта 2025Были сегодня на индивидуальной экскурсии с Дмитрием.
Получили массу впечатлений от интересного рассказа и выстроенного маршрута.
Экскурсовод полностью владеет темой,
- ММарина3 января 2025Отличная экскурсия! Были с сыном 17 лет и ему и мне было интересно. Замечательный гид увлеченный своей работой. Спасибо большое!
- ЮЮлия5 ноября 2024Огромная благодарность Дмитрию за многогранную обширную и очень познавательную экскурсию. Много неизвестных до этого подробностей. Да и вообще таких мест, которые
самим не найти.
5++++.
