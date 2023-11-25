В каждом городе есть места, обладающие особой притягательной силой. В Смоленске таковым является Соборная гора – культурный и духовный центр.
Здесь расположился целый ансамбль строений, во главе которых «жемчужина» – Успенский собор, хранящий историю личностей, города и страны.
Здесь расположился целый ансамбль строений, во главе которых «жемчужина» – Успенский собор, хранящий историю личностей, города и страны.
Ближайшие даты:
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26
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Описание
На экскурсии мы узнаем:
- невероятную историю стройки длительностью в 95 лет;
- как священные реликвии пережили войны и антирелигиозный период СССР;
- почему образ Одигитрии Смоленской плотно связан с Отечественной войной 1812 года;
- когда у подножия главного храма появились танки;
- какие строения были и находятся на Соборной горе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул Соборная гора, памятник КутузовуЗавершение: ул. Соборный двор, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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