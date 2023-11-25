На Соборной горе

Индивидуальная экскурсия в Смоленске
В каждом городе есть места, обладающие особой притягательной силой. В Смоленске таковым является Соборная гора – культурный и духовный центр.

Здесь расположился целый ансамбль строений, во главе которых «жемчужина» – Успенский собор, хранящий историю личностей, города и страны.
На Соборной горе
На Соборной горе
На Соборной горе
На Соборной горе
На Соборной горе
На Соборной горе
На Соборной горе
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
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дек
3
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9
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10
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даты

Описание

На экскурсии мы узнаем:

  • невероятную историю стройки длительностью в 95 лет;
  • как священные реликвии пережили войны и антирелигиозный период СССР;
  • почему образ Одигитрии Смоленской плотно связан с Отечественной войной 1812 года;
  • когда у подножия главного храма появились танки;
  • какие строения были и находятся на Соборной горе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ул Соборная гора, памятник Кутузову
Завершение: ул. Соборный двор, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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