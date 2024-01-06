Забавный факт: 67 — это не только код региона, который можно увидеть на номерах машин в Смоленске, но и точное количество храмов в городе.



Жаль, что за 3 часа мы не сможем посетить каждый, но мы обязательно прикоснёмся к самым знаковым из них.



Вы познакомитесь со смоленской школой зодчества, увидите храмы домонгольского периода, побываете на Соборном холме и не только.