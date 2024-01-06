Старинные храмы Смоленска
Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Познакомиться со знаковыми памятниками архитектуры, а через них - и с древней историей города

Забавный факт: 67 — это не только код региона, который можно увидеть на номерах машин в Смоленске, но и точное количество храмов в городе.

Жаль, что за 3 часа мы не сможем посетить каждый, но мы обязательно прикоснёмся к самым знаковым из них.

Вы познакомитесь со смоленской школой зодчества, увидите храмы домонгольского периода, побываете на Соборном холме и не только.
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Смоленск, христианство, храмы

Наш город рассекает на две части самая главная христианская река — Днепр, в которой некогда крестил Русь на православие князь Владимир. С именем нашего города связано много событий, а в смоленских храмах хранятся уникальные реликвии. В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три. Остальные — более позднего времени.

Наш маршрут

  • Начнём с очень важного для верующих места — места убийства князя Глеба на Смядыни. Сейчас здесь стоит маленькая деревянная церквушка, а когда-то располагался огромный каменных храм.
  • Детально осмотрим один из храмов домонгольского периода — образец той самой смоленской школы храмового зодчества
  • Побываем у ещё одного уцелевшего храма домонгольской эпохи — «храма на Варяжках» и обсудим, что же в нём особо уникально
  • Переедем к женскому монастырю 16 века, связанному с царской семьёй и стрелецким бунтом
  • Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого
  • Отправимся на Соборный холм, где когда-то располагался собор Владимира Мономаха, а сейчас «парит» на этом месте Свято-Успенский кафедральный собор
  • И конечно, на нашем пути мы встретимся с чудотворными иконами. Перед нами откроют свои двери храмы 12 века, монастыри и соборы, построенные в Смоленске с 16 по 18 век.

Говорить будем:

  • о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской
  • школе смоленского храмового зодчества
  • святых защитниках земли Смоленской
  • монастыре, с которым связан Пётр I и скульптор Коненков
  • главном храме города
  • храме, в котором до 2018 года располагалось общежитие

Организационные детали

  • Для посещения храмов дамам необходимы головные уборы или платки
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
  • Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

ИндивидуальныеНа машинеИстория и архитектураЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСоборная гораПопулярные местаПрирода и пейзажиУспенский собор (Мономаха)Соборы и храмы

Похожие туры из Смоленска

Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
158 отзывов
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
на площади Победы
Завтра
30 дек
7 янв
8 янв
3 000 за всё до 5 чел.
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
У бронзового оленя в городском парке «Блонье»
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
3 900 за всё до 16 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Завтра
30 дек
31 дек
1 янв
4 500 за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ