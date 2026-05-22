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Старинные храмы Смоленска

Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
Смоленск - город с богатым историческим наследием, где каждый камень хранит память о прошлом.

В рамках экскурсии «Старинные храмы Смоленска» вы познакомитесь с уникальными памятниками религиозной архитектуры, которые являются свидетельствами важных
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исторических событий.

Вы увидите древние храмы, сохранившиеся с домонгольского периода, узнаете о смоленской школе зодчества, которая оставила заметный след в истории русского искусства.

Особое внимание будет уделено чудотворной иконе Одигитрии Смоленской и истории святых защитников Смоленска.

Экскурсия предоставит возможность прикоснуться к духовным сокровищам города, посетить места, связанные с царской семьёй и великими именами русской истории.

Подробности маршрута и организационные моменты, такие как необходимость головных уборов для дам, будут предоставлены заранее, чтобы ваше путешествие было комфортным и насыщенным

5
12 отзывов
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска
Старинные храмы Смоленска

Описание экскурсии

Смоленск, христианство, храмы

Наш город рассекает на две части самая главная христианская река — Днепр, в которой некогда крестил Русь на православие князь Владимир. С именем нашего города связано много событий, а в смоленских храмах хранятся уникальные реликвии. В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три. Остальные — более позднего времени.

Наш маршрут

  • Начнём с очень важного для верующих места — места убийства князя Глеба на Смядыни. Сейчас здесь стоит маленькая деревянная церквушка, а когда-то располагался огромный каменных храм.
  • Детально осмотрим один из храмов домонгольского периода — образец той самой смоленской школы храмового зодчества
  • Побываем у ещё одного уцелевшего храма домонгольской эпохи — «храма на Варяжках» и обсудим, что же в нём особо уникально
  • Переедем к женскому монастырю 16 века, связанному с царской семьёй и стрелецким бунтом
  • Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого
  • Отправимся на Соборный холм, где когда-то располагался собор Владимира Мономаха, а сейчас «парит» на этом месте Свято-Успенский кафедральный собор
  • И конечно, на нашем пути мы встретимся с чудотворными иконами. Перед нами откроют свои двери храмы 12 века, монастыри и соборы, построенные в Смоленске с 16 по 18 век.

Говорить будем:

  • о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской
  • школе смоленского храмового зодчества
  • святых защитниках земли Смоленской
  • монастыре, с которым связан Пётр I и скульптор Коненков
  • главном храме города
  • храме, в котором до 2018 года располагалось общежитие

Организационные детали

  • Для посещения храмов дамам необходимы головные уборы или платки
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
  • Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
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Н
Как и все прочие экскурсии удивительного и нестандартного гида Юлии, данная прогулка в 9-12 века и вплоть до 19-го века глубо и всестронне продумана ею, сопровождается красочными и сочными деталями
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и подробностями. Юлия показала нам особенности архитектуры храмов 12 векп, их росписи и украшения. Мы увидели и услышали о местах силы и предметах культа варягов. Самым подробным образом был рассмотрен гл. кафедральный собор города как снаружи, так и изнутри. Получилось всеоб'емлющее и полное погружение в эпохи и времена древнейшего города страны. За что мы чрезвычайно благодарны Юлии.

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Т
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и искусство Смоленска, чем в обычных обзорных экскурсиях. Спасибо Юлии за теплый прием, а тем более знания, которыми она поделилась! Маршрут идеально выверен, три часа пролетают незаметно. Рекомендуем всем и надеемся, что снова встретимся с Юлией на новой экскурсии)))
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и
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А
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Открыл для себя много нового и интересного, есть чего посмотреть ещё раз!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!+2
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
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У
Прекрасный экскурсовод Юлия раскрыла Смоленск абсолютно по новому, невероятно сложно описать словами эмоции, которые испытываешь, когда тебе не просто показывают храм, которому без малого 1000 лет, а объясняют всю его
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символику, все его тайны и индивидуальные черты. Кирпич, который даже в мороз держит температуру 36,6 градусов без отопления, карта Смоленска, вытесанная на непременном булыжнике, языческая символика и многое другое. Юлия не просто «вывалила» на нас весь материал, сложилось ощущение будто мы сами историки-археологи, а близкая знакомая делится с нами последними находками. Эту экскурсию нужно пройти каждому, чтобы испытать весь спектр эмоций. Спасибо!

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А
Наша группа друзей (6 человек) отдыхала 3-5 января 2025 года в славном городе Смоленске. Мы целенаправленно заказывали экскурсию "Старинные храмы Смоленска" ибо обойти стороной такую историю, находясь в Смоленске, невозможно.
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То, что показала и рассказала нам Юлия, нельзя оценить. Это гениально, это в какой-то степени - высшее искусство. Юлия живет этой историей. Прекрасная и грамотно построенная речь, интереснейшие рассказы, все это захватывает. Показанные на месте экскурсии тысячелетние артефакты согрели наши руки (в прямом смысле) и остались в нашей памяти навсегда. Юлия - мастер своего дела! Браво! Мы говорим Юле большое спасибо и до следующей встречи! с уважением, Анатолий, Татьяна, Ирина,Лариса, Наташа и Олег.

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Д
Великолепная экскурсия. Юлия очень доброжелательный и общительный экскурсовод, с большим запасом знаний о городе. По ходу экскурсии мы открыли для себя много нового о прошлом нашей страны. Формат проведения экскурсии
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чрезвычайно комфортный - по городу мы передвигались на автомобиле, делали остановки в знаковых и интересных местах города. После экскурсии Юлия нам порекомендовала отличный ресторан, где мы с большим удовольствием пообедали. Рекомендую этого экскурсовода.

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