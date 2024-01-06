Познакомиться со знаковыми памятниками архитектуры, а через них - и с древней историей города
Забавный факт: 67 — это не только код региона, который можно увидеть на номерах машин в Смоленске, но и точное количество храмов в городе.
Жаль, что за 3 часа мы не сможем посетить каждый, но мы обязательно прикоснёмся к самым знаковым из них.
Вы познакомитесь со смоленской школой зодчества, увидите храмы домонгольского периода, побываете на Соборном холме и не только.
Жаль, что за 3 часа мы не сможем посетить каждый, но мы обязательно прикоснёмся к самым знаковым из них.
Вы познакомитесь со смоленской школой зодчества, увидите храмы домонгольского периода, побываете на Соборном холме и не только.
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
12
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Смоленск, христианство, храмы
Наш город рассекает на две части самая главная христианская река — Днепр, в которой некогда крестил Русь на православие князь Владимир. С именем нашего города связано много событий, а в смоленских храмах хранятся уникальные реликвии. В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три. Остальные — более позднего времени.
Наш маршрут
- Начнём с очень важного для верующих места — места убийства князя Глеба на Смядыни. Сейчас здесь стоит маленькая деревянная церквушка, а когда-то располагался огромный каменных храм.
- Детально осмотрим один из храмов домонгольского периода — образец той самой смоленской школы храмового зодчества
- Побываем у ещё одного уцелевшего храма домонгольской эпохи — «храма на Варяжках» и обсудим, что же в нём особо уникально
- Переедем к женскому монастырю 16 века, связанному с царской семьёй и стрелецким бунтом
- Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого
- Отправимся на Соборный холм, где когда-то располагался собор Владимира Мономаха, а сейчас «парит» на этом месте Свято-Успенский кафедральный собор
- И конечно, на нашем пути мы встретимся с чудотворными иконами. Перед нами откроют свои двери храмы 12 века, монастыри и соборы, построенные в Смоленске с 16 по 18 век.
Говорить будем:
- о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской
- школе смоленского храмового зодчества
- святых защитниках земли Смоленской
- монастыре, с которым связан Пётр I и скульптор Коненков
- главном храме города
- храме, в котором до 2018 года располагалось общежитие
Организационные детали
- Для посещения храмов дамам необходимы головные уборы или платки
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
- Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 161 туриста
Давайте знакомиться! Меня зовут Юлия. Мне 39 лет, я коренная смолянка и профессиональный гид, который прекрасно знает и любит свой город. Именно эта любовь и привела меня к желанию влюблять гостей в Смоленск — город с увлекательной историей. Город, который много раз, как птица Феникс, погибал и возрождался. Город, полный мистических тайн и овеянный легендами. Город, о чьей истории я расскажу вам с гордостью и любовью!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Похожие туры из Смоленска
Индивидуальная
2.5 часа
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
на площади Победы
Завтра
30 дек
7 янв
8 янв
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
У бронзового оленя в городском парке «Блонье»
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
3 900₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Завтра
30 дек
31 дек
1 янв
4 500₽ за всё до 25 чел.