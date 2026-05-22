Смоленск - город с богатым историческим наследием, где каждый камень хранит память о прошлом.
В рамках экскурсии «Старинные храмы Смоленска» вы познакомитесь с уникальными памятниками религиозной архитектуры, которые являются свидетельствами важных
В рамках экскурсии «Старинные храмы Смоленска» вы познакомитесь с уникальными памятниками религиозной архитектуры, которые являются свидетельствами важных
Описание экскурсии
Смоленск, христианство, храмы
Наш город рассекает на две части самая главная христианская река — Днепр, в которой некогда крестил Русь на православие князь Владимир. С именем нашего города связано много событий, а в смоленских храмах хранятся уникальные реликвии. В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три. Остальные — более позднего времени.
Наш маршрут
- Начнём с очень важного для верующих места — места убийства князя Глеба на Смядыни. Сейчас здесь стоит маленькая деревянная церквушка, а когда-то располагался огромный каменных храм.
- Детально осмотрим один из храмов домонгольского периода — образец той самой смоленской школы храмового зодчества
- Побываем у ещё одного уцелевшего храма домонгольской эпохи — «храма на Варяжках» и обсудим, что же в нём особо уникально
- Переедем к женскому монастырю 16 века, связанному с царской семьёй и стрелецким бунтом
- Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого
- Отправимся на Соборный холм, где когда-то располагался собор Владимира Мономаха, а сейчас «парит» на этом месте Свято-Успенский кафедральный собор
- И конечно, на нашем пути мы встретимся с чудотворными иконами. Перед нами откроют свои двери храмы 12 века, монастыри и соборы, построенные в Смоленске с 16 по 18 век.
Говорить будем:
- о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской
- школе смоленского храмового зодчества
- святых защитниках земли Смоленской
- монастыре, с которым связан Пётр I и скульптор Коненков
- главном храме города
- храме, в котором до 2018 года располагалось общежитие
Организационные детали
- Для посещения храмов дамам необходимы головные уборы или платки
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
- Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Как и все прочие экскурсии удивительного и нестандартного гида Юлии, данная прогулка в 9-12 века и вплоть до 19-го века глубо и всестронне продумана ею, сопровождается красочными и сочными деталями
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Т
Очень интересная экскурсия по потрясающе красивым домонгольским храмам с гораздо более глубоким погружением в историю и искусство Смоленска, чем в обычных обзорных экскурсиях. Спасибо Юлии за теплый прием, а тем более знания, которыми она поделилась! Маршрут идеально выверен, три часа пролетают незаметно. Рекомендуем всем и надеемся, что снова встретимся с Юлией на новой экскурсии)))
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А
Юлия замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело!
Открыл для себя много нового и интересного, есть чего посмотреть ещё раз!
Открыл для себя много нового и интересного, есть чего посмотреть ещё раз!
+2
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У
Прекрасный экскурсовод Юлия раскрыла Смоленск абсолютно по новому, невероятно сложно описать словами эмоции, которые испытываешь, когда тебе не просто показывают храм, которому без малого 1000 лет, а объясняют всю его
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А
Наша группа друзей (6 человек) отдыхала 3-5 января 2025 года в славном городе Смоленске. Мы целенаправленно заказывали экскурсию "Старинные храмы Смоленска" ибо обойти стороной такую историю, находясь в Смоленске, невозможно.
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Д
Великолепная экскурсия. Юлия очень доброжелательный и общительный экскурсовод, с большим запасом знаний о городе. По ходу экскурсии мы открыли для себя много нового о прошлом нашей страны. Формат проведения экскурсии
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