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символику, все его тайны и индивидуальные черты. Кирпич, который даже в мороз держит температуру 36,6 градусов без отопления, карта Смоленска, вытесанная на непременном булыжнике, языческая символика и многое другое. Юлия не просто «вывалила» на нас весь материал, сложилось ощущение будто мы сами историки-археологи, а близкая знакомая делится с нами последними находками. Эту экскурсию нужно пройти каждому, чтобы испытать весь спектр эмоций. Спасибо!