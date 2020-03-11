26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Смоленск сквозь века

В историческом центре вы увидите древние стены крепости и памятные места, связанные с обороной Смоленска во время многочисленных войн. Насладитесь прекрасной панорамой города с Соборного холма, где в XI-XII веках располагался детинец древнего Смоленска. Кроме того, восхититесь великолепием и богатым убранством Свято-Успенского Кафедрального собора и узнаете, какие православные святыни ему удалось сохранить

О Смоленске — с интересом и любовью!

Вы услышите увлекательные рассказы о нелегких событиях, выпавших на долю славного города-героя Смоленска, о его легендарных защитниках и удивительных людях, прославивших наш край на весь мир. Раскроете историю смоленских улиц, домов и площадей. Насладитесь панорамами Смоленска с разных ракурсов и обязательно полюбите этот древний город на семи холмах.