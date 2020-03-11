26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени.

А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в парке Блонье (сад им. М.И. Глинки)
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск

Что вас ожидает

Смоленск сквозь века
В историческом центре вы увидите древние стены крепости и памятные места, связанные с обороной Смоленска во время многочисленных войн. Насладитесь прекрасной панорамой города с Соборного холма, где в XI-XII веках располагался детинец древнего Смоленска. Кроме того, восхититесь великолепием и богатым убранством Свято-Успенского Кафедрального собора и узнаете, какие православные святыни ему удалось сохранить

О Смоленске — с интересом и любовью!
Вы услышите увлекательные рассказы о нелегких событиях, выпавших на долю славного города-героя Смоленска, о его легендарных защитниках и удивительных людях, прославивших наш край на весь мир. Раскроете историю смоленских улиц, домов и площадей. Насладитесь панорамами Смоленска с разных ракурсов и обязательно полюбите этот древний город на семи холмах.

Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке Блонье (сад им. М.И. Глинки).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я гид не только по профессии, но и по велению души. Восхищаюсь и горжусь родным Смоленском и всегда стараюсь передать свою любовь к городу путешественникам. Мне очень нравится делиться знаниями, и я с радостью познакомлю вас с необыкновенной историей, культурой и самыми интересными местами Смоленска. До скорой встречи!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Приезжали в Смоленск 8 марта. Заказали экскурсию у Натальи, хотелось побольше узнать о городе. Все очень понравилось. Всем рекомендую. Приятно, что экскурсия не короткая - 3 часа. Как раз можно много успеть посмотреть, узнать и в то же время - не очень устать. После экскурсии появилось желание еще найти сведения о замечательном городе и его истории. Спасибо!
10 марта 2020
Хотим с мужем выразить благодарность гиду Наталье за экскурсию)! Это было наше первое знакомство с городом, материал подавался понятно и структурировано. Наталья интересный рассказчик, обладает прекрасной культурой речи, все три часа были заполнены содержательным рассказом о городе. Маршрут составлен так, что за это время успели охватить основные достопримечательности в центре города. Всем рекомендуем экскурсию!
8 марта 2020
Добрый день! Отличный гид, интересно рассказывает. Нам всем очень понравилось, даже дети подростки слушали с интересом.
25 февраля 2020
Мы с мужем были в Смоленске проездом. Наталья провела нам прекрасную экскурсию. С любовью к городу и вниманием к туристам.
25 февраля 2020
Все прошло отлично!!! Наталья профессионал и просто замечательный человек, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!!! Мы брали 2 экскурсии "Самобытный Смоленск" и "Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске" (2 дня). После них, город стал намного ближе и роднее, в этом огромная заслуга Натальи!!!! (Состав участников: 4 взрослых и 2-е детей, 7 и 10 лет)
17 февраля 2020
Хотелось бы сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Наталье!!!! Отличная экскурсия!!! Интересный и познавательный рассказ!!! За три часа было показаны основные достопримечательности, рассказано много интересного про город!!! Гулять было совсем не утомительно!
16 февраля 2020
Отличная экскурсия и великолепный рассказчик Наталья!
Хотите познакомиться с историей города - однозначно заказывайте эту экскурсию. 3 часа пролетели незаметно, а Наталья показала ключевые места города, рассказала, каким он был и почему сейчас такой. Интересно было не просто увидеть крепостную стену, а в ходе рассказа явно представлять как она менялась за эти столетия восхищаться мужеством солдат которые как защищали стены, так и тех, кто пытался взять город.

Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом и получить рекомендации для других экскурсии.
14 февраля 2020
Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию по Смоленску. Экскурсия была очень интересной,познавательной,очень грамотно построен маршрут,три часа пролетели незаметно. Любовь к городу передалась и нам. С удовольствием вернёмся сюда. Спасибо
3 февраля 2020
Здравствуйте! Были на экскурсии с Натальей 31 января. Хотим сказать Наталье огромное спасибо. Три часа прошли незаметно, так как увлеклись рассказом не только мы взрослые, но и наш ребёнок 10лет. Видно, что человек очень любит свой город и его историю. Спасибо Наталья.
30 января 2020
Экскурсия, не смотря на отвратительную погоду, удалась. И все благодаря Наталье - она очень интеллигентный человек и просто замечательный рассказчик. Маршрут составлен таким образом, что мы смогли посмотреть самые главные достопримечательности города (светские и православные), пройдя достаточно значительный по продолжительности маршрут, абсолютно этого не заметив. Основные факты истории, без перегруза датами и лишней информацией, все доходчиво и интересно. Именно это и требуется, чтобы познакомиться с новым городом. Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
Ещё 16 отзывов

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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