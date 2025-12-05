Мои заказы

Пешеходная экскурсия «Очарование вечернего Смоленска»

Вечерняя экскурсия по Смоленску раскрывает магию города в свете ночных огней.

Вы увидите ключевые достопримечательности в новом ракурсе, почувствуете гармонию архитектуры и вечерней атмосферы, откроете незнакомый облик знакомых мест.
Описание экскурсии

Вечерние тайны древнего Смоленска

Эта вечерняя экскурсия раскрывает особое очарование Смоленска, когда мягкий свет фонарей подчеркивает изящество архитектурных форм и создает атмосферу загадочности. Маршрут проходит по историческому центру города, позволяя увидеть знакомые достопримечательности в новом свете.

Исторические сады и парки

Прогулка начинается в Лопатинском саду, где вечерняя подсветка accentuates памятники войны 1812 года и массивные стены Королевского бастиона. Далее маршрут ведет в Сад Блонье — одно из самых атмосферных мест вечернего города.

Архитектурное наследие

На улице Глинки вы увидите здание Дворянского собрания, а на улице Ленина — дом Благородного собрания и здание Кирхи XV века. Особое внимание уделяется памятнику постовому и зданию Купеческого собрания, которые в вечернем освещении приобретают особый шарм.

Духовные святыни

Экскурсия включает посещение Вознесенского женского монастыря, где в вечерней тишине особенно ощущается атмосфера спокойствия и умиротворения. Мягкое освещение подчеркивает архитектурные детали монастырского комплекса.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лопатинский сад
  • Площадь Ленина
  • Сад Блонье
  • Улица Глинки
  • Улица Маяковского
  • Вознесенский женский монастырь
  • Улица Ленина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фёдор Конь, Памятник, мемориал · муниципальное образование Смоленск, Ленинский район
Завершение: Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
5 дек 2025
Если вы хотите узнать о Смоленской Земле больше, чем написано в учебниках, то Елена дополнит и украсит ваши знания. Глубокие знания истории, живые эмоции, приятная беседа, прекрасно проведённое время вам гарантированы.
Елена чудесный интеллигентный рассказчик.
Спасибо за приятную прогулку и новые знания о истории Смоленской земли!

