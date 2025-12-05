Вечерняя экскурсия по Смоленску раскрывает магию города в свете ночных огней.
Вы увидите ключевые достопримечательности в новом ракурсе, почувствуете гармонию архитектуры и вечерней атмосферы, откроете незнакомый облик знакомых мест.
Описание экскурсии
Вечерние тайны древнего Смоленска
Эта вечерняя экскурсия раскрывает особое очарование Смоленска, когда мягкий свет фонарей подчеркивает изящество архитектурных форм и создает атмосферу загадочности. Маршрут проходит по историческому центру города, позволяя увидеть знакомые достопримечательности в новом свете.
Исторические сады и парки
Прогулка начинается в Лопатинском саду, где вечерняя подсветка accentuates памятники войны 1812 года и массивные стены Королевского бастиона. Далее маршрут ведет в Сад Блонье — одно из самых атмосферных мест вечернего города.
Архитектурное наследие
На улице Глинки вы увидите здание Дворянского собрания, а на улице Ленина — дом Благородного собрания и здание Кирхи XV века. Особое внимание уделяется памятнику постовому и зданию Купеческого собрания, которые в вечернем освещении приобретают особый шарм.
Духовные святыни
Экскурсия включает посещение Вознесенского женского монастыря, где в вечерней тишине особенно ощущается атмосфера спокойствия и умиротворения. Мягкое освещение подчеркивает архитектурные детали монастырского комплекса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лопатинский сад
- Площадь Ленина
- Сад Блонье
- Улица Глинки
- Улица Маяковского
- Вознесенский женский монастырь
- Улица Ленина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фёдор Конь, Памятник, мемориал · муниципальное образование Смоленск, Ленинский район
Завершение: Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 дек 2025
Если вы хотите узнать о Смоленской Земле больше, чем написано в учебниках, то Елена дополнит и украсит ваши знания. Глубокие знания истории, живые эмоции, приятная беседа, прекрасно проведённое время вам гарантированы.
Елена чудесный интеллигентный рассказчик.
Спасибо за приятную прогулку и новые знания о истории Смоленской земли!
