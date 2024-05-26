Вечерние экскурсии Смоленска

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Смоленске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
«Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки»
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«А после этого отправимся на смотровую площадку с видом на знаменитый Успенский собор и с великолепной панорамой вечернего города»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Начало: Памятник А. Твардовскому и В. Теркину на пл. Побед...
«А огни вечерних улиц и площадей города помогут окунуться в атмосферу уютного древнего города»
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
«Исторический центр Мы совершим увлекательную прогулку по богатому историей, великолепными памятниками, архитектурными сооружениями с красиво оформленной вечерней подсветкой историческому центру Смоленска»
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!
  • M
    Mariavan
    24 февраля 2024
    Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
    Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!
  • Т
    Татьяна
    23 января 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города. Динамично, интересно и познавательно
  • P
    Pavel
    21 января 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Отличная экскурсия на 2ч, достаточно познавательно, при этом не утомительно. Прошлись по интересным местам, подметили многие детали, которые не всегда
    читать дальше

    заметны обывателю, сдобрили все это достаточным (но не избыточным) количеством исторических фактов. Экскурсовод отлично учитывает темп группы и пожелания. Вернемся еще

  • М
    Мария
    9 января 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Прекрасная экскурсия по вечернему Смоленску! Очень вдохновляющий гид, который влюбляет в свой город, его историю. Несмотря на промозглую погоду и ледяную кашу под ногами, два часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в Смоленск летом. Спасибо, Наталья!
  • М
    Марианна
    6 января 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Отлично провели время, спасибо большое Елене! Прекрасно рассказала историю города, спокойно отвечала на все наши вопросы! Всем рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    13 декабря 2023
    Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
    Увлекательная подача истории города, очень крутой экскурсовод🤗
  • З
    Зотов
    13 ноября 2023
    Магия вечернего Смоленска
    Всё супер, не смотря на промозглую погоду!
  • Е
    ЕЛЕНА
    8 января 2022
    Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
    Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    6 октября 2021
    Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Магия вечернего Смоленска
  2. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
  3. Магия вечернего Смоленска
  4. Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «Вечерние», 68 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам