I Irina Магия вечернего Смоленска Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!

M Mariavan Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!

Т Татьяна Магия вечернего Смоленска Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города. Динамично, интересно и познавательно

P Pavel Магия вечернего Смоленска читать дальше заметны обывателю, сдобрили все это достаточным (но не избыточным) количеством исторических фактов. Экскурсовод отлично учитывает темп группы и пожелания. Вернемся еще Отличная экскурсия на 2ч, достаточно познавательно, при этом не утомительно. Прошлись по интересным местам, подметили многие детали, которые не всегда

М Мария Магия вечернего Смоленска Прекрасная экскурсия по вечернему Смоленску! Очень вдохновляющий гид, который влюбляет в свой город, его историю. Несмотря на промозглую погоду и ледяную кашу под ногами, два часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в Смоленск летом. Спасибо, Наталья!

М Марианна Магия вечернего Смоленска Отлично провели время, спасибо большое Елене! Прекрасно рассказала историю города, спокойно отвечала на все наши вопросы! Всем рекомендуем!

Е Евгения Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города Увлекательная подача истории города, очень крутой экскурсовод🤗

З Зотов Магия вечернего Смоленска Всё супер, не смотря на промозглую погоду!

Е ЕЛЕНА Вечерний Смоленск на авто. 3 часа Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.