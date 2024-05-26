1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
«Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки»
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«А после этого отправимся на смотровую площадку с видом на знаменитый Успенский собор и с великолепной панорамой вечернего города»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Начало: Памятник А. Твардовскому и В. Теркину на пл. Побед...
«А огни вечерних улиц и площадей города помогут окунуться в атмосферу уютного древнего города»
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
«Исторический центр Мы совершим увлекательную прогулку по богатому историей, великолепными памятниками, архитектурными сооружениями с красиво оформленной вечерней подсветкой историческому центру Смоленска»
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina26 мая 2024Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!
- MMariavan24 февраля 2024Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!
- ТТатьяна23 января 2024Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города. Динамично, интересно и познавательно
- PPavel21 января 2024Отличная экскурсия на 2ч, достаточно познавательно, при этом не утомительно. Прошлись по интересным местам, подметили многие детали, которые не всегда
- ММария9 января 2024Прекрасная экскурсия по вечернему Смоленску! Очень вдохновляющий гид, который влюбляет в свой город, его историю. Несмотря на промозглую погоду и ледяную кашу под ногами, два часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в Смоленск летом. Спасибо, Наталья!
- ММарианна6 января 2024Отлично провели время, спасибо большое Елене! Прекрасно рассказала историю города, спокойно отвечала на все наши вопросы! Всем рекомендуем!
- ЕЕвгения13 декабря 2023Увлекательная подача истории города, очень крутой экскурсовод🤗
- ЗЗотов13 ноября 2023Всё супер, не смотря на промозглую погоду!
- ЕЕЛЕНА8 января 2022Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
- ННаталья6 октября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Вечерние»
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