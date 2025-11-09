Мои заказы

Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске

Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
Смоленск — город с богатой историей и прекрасной архитектурой. Для творческого человека всё это — неиссякаемый источник вдохновения и сюжетов.

В компании профессионального художника вы выберете одну из живописных локаций и создадите произведение на память о Смоленске. А также познакомитесь с творческой жизнью города, его развитием и своеобразием.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске© Мария
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске© Мария
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске© Мария
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Ориентируясь на ваши предпочтения, интересы и погоду, перед пленэром мы выберем, где будем работать:

  • Башни Смоленской крепостной стены
  • Набережная Днепра с видом на Успенский собор
  • Соборный холм и Успенский собор
  • Лопатинский сад и сад «Болонье»
  • Смоленские дворики
  • Храмы 12 века
  • Вечерний город

Готовясь к пленэру, мы определимся с техникой и материалами:

  • живопись маслом на холсте
  • графика на тонированной бумаге
  • скетчинг — открытка с видом города

На память каждый участник получит авторскую открытку с видом Смоленска

Кому подойдёт экскурсия

Начинающим художникам, творческим людям, а также профессиональным художникам

Организационные детали

  • Художественные материалы для пленэра не входят в стоимость — мы обсудим в переписке список необходимого
  • По запросу возможно предоставление художественных материалов за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Смоленске
Привет! Меня зовут Мария, я художник из Смоленска. Защитила степень магистра по направлению «Художественное образование». С 2018 года член «СХР». У меня большой опыт работы на пленэре. Увлекаюсь поиском новых мест
читать дальше

вдохновения, путешествую. За последние годы побывала на международных пленэрах в Республике Крым, Белоруссии, Украине, Черногории, Испании, Италии и Турции. Работы находятся в частных собраниях, коллекциях в России и за рубежом. С радостью рассказываю о своём городе и делюсь творческими приёмами и лайфхаками. Буду рада знакомству, и до встречи в Смоленске!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии из Смоленска

Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 19:30
14 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Старинные храмы Смоленска
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
14 ноя в 10:00
1 фев в 08:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Пешая
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погрузитесь в историю Смоленска, узнайте о крепостной стене и легендах города-щита. Вас ждут сады, памятники и увлекательные рассказы
Начало: В саду Блонье
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:30
5200 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске