Смоленск — город с богатой историей и прекрасной архитектурой. Для творческого человека всё это — неиссякаемый источник вдохновения и сюжетов.
В компании профессионального художника вы выберете одну из живописных локаций и создадите произведение на память о Смоленске. А также познакомитесь с творческой жизнью города, его развитием и своеобразием.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Ориентируясь на ваши предпочтения, интересы и погоду, перед пленэром мы выберем, где будем работать:
- Башни Смоленской крепостной стены
- Набережная Днепра с видом на Успенский собор
- Соборный холм и Успенский собор
- Лопатинский сад и сад «Болонье»
- Смоленские дворики
- Храмы 12 века
- Вечерний город
Готовясь к пленэру, мы определимся с техникой и материалами:
- живопись маслом на холсте
- графика на тонированной бумаге
- скетчинг — открытка с видом города
На память каждый участник получит авторскую открытку с видом Смоленска
Кому подойдёт экскурсия
Начинающим художникам, творческим людям, а также профессиональным художникам
Организационные детали
- Художественные материалы для пленэра не входят в стоимость — мы обсудим в переписке список необходимого
- По запросу возможно предоставление художественных материалов за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Привет! Меня зовут Мария, я художник из Смоленска. Защитила степень магистра по направлению «Художественное образование». С 2018 года член «СХР». У меня большой опыт работы на пленэре. Увлекаюсь поиском новых местЗадать вопрос
