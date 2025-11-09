Смоленск — город с богатой историей и прекрасной архитектурой. Для творческого человека всё это — неиссякаемый источник вдохновения и сюжетов. В компании профессионального художника вы выберете одну из живописных локаций и создадите произведение на память о Смоленске. А также познакомитесь с творческой жизнью города, его развитием и своеобразием.

Ваш гид в Смоленске

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Ориентируясь на ваши предпочтения, интересы и погоду, перед пленэром мы выберем, где будем работать:

Башни Смоленской крепостной стены

Набережная Днепра с видом на Успенский собор

Соборный холм и Успенский собор

Лопатинский сад и сад «Болонье»

Смоленские дворики

Храмы 12 века

Вечерний город

Готовясь к пленэру, мы определимся с техникой и материалами:

живопись маслом на холсте

графика на тонированной бумаге

скетчинг — открытка с видом города

На память каждый участник получит авторскую открытку с видом Смоленска

Кому подойдёт экскурсия

Начинающим художникам, творческим людям, а также профессиональным художникам

Организационные детали

Художественные материалы для пленэра не входят в стоимость — мы обсудим в переписке список необходимого