2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
16 авг в 09:00
19 авг в 11:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Сад Блонье
12 авг в 14:00
14 авг в 13:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
14 авг в 09:00
20 авг в 09:30
3 200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
Завтра в 14:00
12 авг в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlyonka9 августа 2024Спасибо огромное! Экскурсия супер! Послушали историю города, про мифы и легенды + вспомнили суперский сериал!!! Очень советуем! 🔥🤩🥰
- ЕЕкатерина8 августа 2024Знакомство со Смоленском удалось. Экскурсию проводила Александра. Были с детьми (4 года и 7 лет) очень понравилось! Дети с восторгом слушали экскурсовода, разгадывали задания. Хочется отменить индивидуальный подход, знание истории и интересных фактов. Спасибо за экскурсию!!!
- ААнастасия1 августа 2024Благодарна Маргарите за экскурсию. Было супер, лучшая экскурсия
- ААнна26 июля 2024Отличная экскурсия! Очень приятный, знающий экскурсовод! Слушать одно удовольствие!
- ООльга18 июля 2024Здравствуйте! Очень интересная прогулка! Даже детям- подросткам зашло) Теперь Смоленск в нашем сердце - навсегда! Наталья, благодарю вас, за экскурсию)
- SSvetlana5 июня 2024Большое спасибо!!!
- ВВенера11 мая 2024Все прошло хоро́шо. Спасибо Наталье за интересную экскурсию,все прошло комфортно,даже с условием,что был праздничный день и центр был перекрыт. Узнали много интересного и прошли неизведанными тропами. Эта экскурсия проходит по местам,которые не входят в ознакомительную часть. Рекомендую.
- ААлександра8 апреля 2024Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
- ООльга10 марта 2024Спасибо Наталье за интересную и нестандартную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.
- ДДмитрий4 января 2024Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Нескучные экскурсии»
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