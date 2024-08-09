A Alyonka Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы» Спасибо огромное! Экскурсия супер! Послушали историю города, про мифы и легенды + вспомнили суперский сериал!!! Очень советуем! 🔥🤩🥰

Е Екатерина Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Знакомство со Смоленском удалось. Экскурсию проводила Александра. Были с детьми (4 года и 7 лет) очень понравилось! Дети с восторгом слушали экскурсовода, разгадывали задания. Хочется отменить индивидуальный подход, знание истории и интересных фактов. Спасибо за экскурсию!!!

А Анастасия Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Благодарна Маргарите за экскурсию. Было супер, лучшая экскурсия

А Анна Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы» Отличная экскурсия! Очень приятный, знающий экскурсовод! Слушать одно удовольствие!

О Ольга Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Здравствуйте! Очень интересная прогулка! Даже детям- подросткам зашло) Теперь Смоленск в нашем сердце - навсегда! Наталья, благодарю вас, за экскурсию)

S Svetlana Мистический Смоленск Большое спасибо!!!

В Венера Мистический Смоленск Все прошло хоро́шо. Спасибо Наталье за интересную экскурсию,все прошло комфортно,даже с условием,что был праздничный день и центр был перекрыт. Узнали много интересного и прошли неизведанными тропами. Эта экскурсия проходит по местам,которые не входят в ознакомительную часть. Рекомендую.

А Александра Именные дома Смоленска Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!

О Ольга Мистический Смоленск Спасибо Наталье за интересную и нестандартную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.