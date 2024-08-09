Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Смоленске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Пешая
226 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
16 авг в 09:00
19 авг в 11:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Сад Блонье
12 авг в 14:00
14 авг в 13:00
4 500 за всё до 10 чел.
Мистический Смоленск
Пешая
63 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
14 авг в 09:00
20 авг в 09:30
3 200 за всё до 6 чел.
Именные дома Смоленска
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
Завтра в 14:00
12 авг в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alyonka
    9 августа 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Спасибо огромное! Экскурсия супер! Послушали историю города, про мифы и легенды + вспомнили суперский сериал!!! Очень советуем! 🔥🤩🥰
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Знакомство со Смоленском удалось. Экскурсию проводила Александра. Были с детьми (4 года и 7 лет) очень понравилось! Дети с восторгом слушали экскурсовода, разгадывали задания. Хочется отменить индивидуальный подход, знание истории и интересных фактов. Спасибо за экскурсию!!!
  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Благодарна Маргарите за экскурсию. Было супер, лучшая экскурсия
  • А
    Анна
    26 июля 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Отличная экскурсия! Очень приятный, знающий экскурсовод! Слушать одно удовольствие!
  • О
    Ольга
    18 июля 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Здравствуйте! Очень интересная прогулка! Даже детям- подросткам зашло) Теперь Смоленск в нашем сердце - навсегда! Наталья, благодарю вас, за экскурсию)
  • S
    Svetlana
    5 июня 2024
    Мистический Смоленск
    Большое спасибо!!!
  • В
    Венера
    11 мая 2024
    Мистический Смоленск
    Все прошло хоро́шо. Спасибо Наталье за интересную экскурсию,все прошло комфортно,даже с условием,что был праздничный день и центр был перекрыт. Узнали много интересного и прошли неизведанными тропами. Эта экскурсия проходит по местам,которые не входят в ознакомительную часть. Рекомендую.
  • А
    Александра
    8 апреля 2024
    Именные дома Смоленска
    Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Мистический Смоленск
    Спасибо Наталье за интересную и нестандартную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2024
    Именные дома Смоленска
    Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  2. Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
  3. Мистический Смоленск
  4. Именные дома Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 327 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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