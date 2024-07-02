Экскурсии выходного дня в Смоленске

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Смоленске, цены от 2 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Сегодня в 08:00
7 июля в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Смоленск в годы оккупации
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 16:00 и 18:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
27502 200 за человека
Сказочные жители Смоленска
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200 за человека
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз
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    город раскрылся для меня очень глубоко. Когда дома «оживают», рассказывают свои истории. Истории, которые подготовил гид, это выдержки из многочисленных интервью, которые он брал у различных ветеранов и жителей Смоленска, это истории семей. Здесь нет одной правды, тут и воспоминания о том, как для людей началась война, как пришли немцы, что люди чувствовали в тот момент. История про партизанский отряд такая, что вообще невозможно сдержать слёз даже мужчине, в общем, впечатление сильное, много информации, много пищи для размышлений, хочется больше узнавать о тех временах. Сильная и интересная экскурсия.

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Благодарим экскурсовода за очень интересную, содержательную и познавательную экскурсию! Видно как Вадим Николаевич (коренной житель Смоленска) любит и ценит свой
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    город. Благодаря экскурсии мы смогли оценить всю красоту, героическую историю и неувядаемую славу этого великолепного города!!! Частичку этой любви мы увезем с собой ❤️

  • Т
    Татьяна
    18 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    У Александра хорошее знание истории края, истории страны. Прекрасное чувство юмора, легкое, но при этом достойное изложение материала. После его экскурсий Смоленск интересен и хочется вернуться вновь.
  • В
    Виктор
    14 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    🙏🙏🙏
  • Л
    Лариса
    12 марта 2024
    Смоленск духовный
    Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Смоленск духовный
    Светлана прекрасный рассказчик, увлеченно и любяще делает своё дело,жаль, что 3 часа пролетели как один миг! Замечательный повод встретиться еще! Всем советую-приезжайте в Смоленск-город щит, интересуйтесь и узнавайте родную историю.
  • Р
    Римма
    23 февраля 2024
    Смоленск духовный
    23 февраля 2024 г. были на пешеходной экскурсии - Смоленск духовный. Экскурсию вела Светлана. Три часа пролетели незаметно, хотя погода
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    выдалась дождливая и ветреная. Экскурсия была очень насыщенная и интересная, три часа Светлана все время рассказывала. С годами, некоторые события истории страны забываются, Светлана не перегружала информацией, дополняла новыми данными. Три часа пролетели незаметно. Светлана очень приятный и профессионал, доступно подает информацию. Хотя экскурсия называлась Смоленск духовный, но узнали много другого и полезного. Будете в Смоленске, обязательно закажите эту экскурсию у Светланы.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На выходные»

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  1. Смоленск сквозь века
  2. Смоленск духовный
  3. Смоленск в годы оккупации
  4. Сказочные жители Смоленска
  5. Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2024
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