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город раскрылся для меня очень глубоко. Когда дома «оживают», рассказывают свои истории. Истории, которые подготовил гид, это выдержки из многочисленных интервью, которые он брал у различных ветеранов и жителей Смоленска, это истории семей. Здесь нет одной правды, тут и воспоминания о том, как для людей началась война, как пришли немцы, что люди чувствовали в тот момент. История про партизанский отряд такая, что вообще невозможно сдержать слёз даже мужчине, в общем, впечатление сильное, много информации, много пищи для размышлений, хочется больше узнавать о тех временах. Сильная и интересная экскурсия.