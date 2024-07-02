1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Сегодня в 08:00
7 июля в 08:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 16:00 и 18:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
27502 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 июля 2024Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз
- ЕЕкатерина27 июня 2024Благодарим экскурсовода за очень интересную, содержательную и познавательную экскурсию! Видно как Вадим Николаевич (коренной житель Смоленска) любит и ценит свой
- ТТатьяна18 июня 2024У Александра хорошее знание истории края, истории страны. Прекрасное чувство юмора, легкое, но при этом достойное изложение материала. После его экскурсий Смоленск интересен и хочется вернуться вновь.
- ВВиктор14 июня 2024🙏🙏🙏
- ЛЛариса12 марта 2024Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!
- ННаталия11 марта 2024Светлана прекрасный рассказчик, увлеченно и любяще делает своё дело,жаль, что 3 часа пролетели как один миг! Замечательный повод встретиться еще! Всем советую-приезжайте в Смоленск-город щит, интересуйтесь и узнавайте родную историю.
- РРимма23 февраля 202423 февраля 2024 г. были на пешеходной экскурсии - Смоленск духовный. Экскурсию вела Светлана. Три часа пролетели незаметно, хотя погода
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На выходные»
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