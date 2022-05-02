2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
3 фев в 08:30
4 фев в 08:00
8000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
8500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
1 фев в 12:00
2 фев в 12:00
65005200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 мая 2022Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
- ЕЕкатерина17 апреля 202216 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк
- ЕЕкатерина23 июня 2021Сегодня была на экскурсии по достопримечательностям Смоленска с Михаилом. Несмотря на изнуряющую жару, осталось желание вернуться и пройтись ещё одним маршрутом. Благодарна экскурсоводу за отличное знание английского и материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Уникальный опыт»
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