Уникальный опыт – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Смоленске, цены от 5200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
3 фев в 08:30
4 фев в 08:00
8000 за всё до 5 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
На машине
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Побывать в бывшем штабе группы армий «Центр» и узнать интересные детали из истории войны
Начало: У ТЦ Галактика, ц/вход
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
8500 за всё до 4 чел.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Пешая
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
1 фев в 12:00
2 фев в 12:00
65005200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 мая 2022
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    Очень порнавилось! Михаил интересный человек, прекрасный экскурсовод! Познакомились со Смоленском от времен его создания до современного губернатора. И храм, и военные памятники и тенистые аллеи парка, нагулялись от души. Спасибо, это было здорово!
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2022
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    16 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк
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    нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2021
    Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    Сегодня была на экскурсии по достопримечательностям Смоленска с Михаилом. Несмотря на изнуряющую жару, осталось желание вернуться и пройтись ещё одним маршрутом. Благодарна экскурсоводу за отличное знание английского и материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Уникальный опыт»

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  3. Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Парк Блонье
  8. Успенский собор (Мономаха)
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в январе 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 8500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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