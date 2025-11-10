Если вы уже познакомились с главными достопримечательностями и хотите увидеть ещё несколько ярких и интересных мест, приглашаю вас в небольшое путешествие по окрестностям исторического центра.
Мы увидим храмы, памятники, знаковые места, которые раскроют город с разных сторон, помогут более глубоко проникнуться его богатым прошлым.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
В этом маршруте я собрала достопримечательности, способные составить конкуренцию популярным локациям. Среди них:
- Владимирская набережная Днепра — главная торговая площадь Смоленска в Средние века. В старину здесь шла бойкая торговля, а сегодня это приятное место для прогулок
- Успенский собор, богато украшенный позолоченной резьбой и хранящий главную святыню города — икону «Одигитрию». Иконостас собора — настоящий шедевр искусства барокко.
- Восточный участок крепостной стены — самый протяжённый, живописный и малолюдный. Здесь мы найдём и потрогаем старинные кирпичи, заглянем в бойницы
- Дом-коммуна — яркий представитель конструктивизма, самое мифологизированное здание в городе и первый смоленский небоскрёб
- Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь, хранящий память об Авраамии Смоленском, купцах-храмостроителях и иноземных завоевателях
- Шейнов бастион, возведённый в 17 веке на месте взорванного участка крепостной стены
- Парк пионеров — живописный сквер у крепостной стены со множеством интересных памятников
На экскурсии вы:
- Услышите историю о смоленских фальшивомонетчиках
- Отыщете застрявшее в стене монастырского храма французское ядро
- Поймёте, как отличить старинные кирпичи от современных
- Выясните, что покупали смоляне у немецких купцов в 12 веке
- Своими глазами увидите великолепный иконостас высотой с 10-этажный дом
- Восхититесь завораживающими видами на старый и новый город со смотровой площадки
- Узнаете о небесных покровителях города
- Услышите истории о трагических поражениях и великих победах
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пржевальского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 1692 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!Задать вопрос
