Смотровые площадки Смоленска

1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«На смотровой площадке представим, как он выглядел 1000 лет назад, и полюбуемся панорамными видами»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
«Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки»
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«С обзорной площадки вы оцените панорамные виды на город»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
- ННадежда26 мая 2024Рекомендую
- ЮЮлия26 мая 2024Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
- ЮЮлия2 мая 2024Отлично! Рекомендую!!!
- ССветлана23 апреля 2024Огромное спасибо Маргарите за замечательную экскурсию! Она отличный рассказчик, умеет расположить к себе, отвечает на все интересующие вопросы. Три часа
- ЛЛариса12 марта 2024Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!
- ННаталия11 марта 2024Светлана прекрасный рассказчик, увлеченно и любяще делает своё дело,жаль, что 3 часа пролетели как один миг! Замечательный повод встретиться еще! Всем советую-приезжайте в Смоленск-город щит, интересуйтесь и узнавайте родную историю.
- ННаталья29 февраля 2024Красивый, древний, великолепный город, овеянный многовековыми победами русских в боях с захватчиками и врагами "Земли Русской". И все мы узнали
- РРимма23 февраля 202423 февраля 2024 г. были на пешеходной экскурсии - Смоленск духовный. Экскурсию вела Светлана. Три часа пролетели незаметно, хотя погода
- ССергей2 мая 2023«Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский соборВ ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смотровые площадки»
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