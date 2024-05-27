Смотровые площадки Смоленска

Найдено 4 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«На смотровой площадке представим, как он выглядел 1000 лет назад, и полюбуемся панорамными видами»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
«Вы узнаете, какие православные святыни он сумел сохранить в своих стенах, и насладитесь панорамой старинного города со смотровой площадки»
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«С обзорной площадки вы оцените панорамные виды на город»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
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    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    О Смоленске с любовью
    Отлично! Рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    23 апреля 2024
    О Смоленске с любовью
    Огромное спасибо Маргарите за замечательную экскурсию! Она отличный рассказчик, умеет расположить к себе, отвечает на все интересующие вопросы. Три часа
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    пролетели незаметно. Мы готовы были слушать ее еще три часа. Очень много интересных фактов о городе мы узнали. Обязательно порекомендую ее экскурсии всем, кто соберется в этот замечательный город.

  • Л
    Лариса
    12 марта 2024
    Смоленск духовный
    Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Смоленск духовный
    Светлана прекрасный рассказчик, увлеченно и любяще делает своё дело,жаль, что 3 часа пролетели как один миг! Замечательный повод встретиться еще! Всем советую-приезжайте в Смоленск-город щит, интересуйтесь и узнавайте родную историю.
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    О Смоленске с любовью
    Красивый, древний, великолепный город, овеянный многовековыми победами русских в боях с захватчиками и врагами "Земли Русской". И все мы узнали
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    благодаря удивительно полному и очень воодушевленному рассказу нашего гида и прекрасного собеседника Маргариты! Спасибо за Ваш экскурс в историю наших побед!!!

  • Р
    Римма
    23 февраля 2024
    Смоленск духовный
    23 февраля 2024 г. были на пешеходной экскурсии - Смоленск духовный. Экскурсию вела Светлана. Три часа пролетели незаметно, хотя погода
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    выдалась дождливая и ветреная. Экскурсия была очень насыщенная и интересная, три часа Светлана все время рассказывала. С годами, некоторые события истории страны забываются, Светлана не перегружала информацией, дополняла новыми данными. Три часа пролетели незаметно. Светлана очень приятный и профессионал, доступно подает информацию. Хотя экскурсия называлась Смоленск духовный, но узнали много другого и полезного. Будете в Смоленске, обязательно закажите эту экскурсию у Светланы.

  • С
    Сергей
    2 мая 2023
    «Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский собор
    В ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смотровые площадки»

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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
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  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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