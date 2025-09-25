С наступлением вечера Смоленск преображается: его парки, скверы и площади оживают в свете огней.
Прогулка по историческому центру позволит увидеть Громовую башню, Копытенские ворота и древние укрепления. Парк Блонье и музыкальный памятник М. Глинке добавят романтики. Откройте для себя секреты Смоленской крепости и узнайте, что оставил золотой век в сердце города. Вечерние огни создадут неповторимую атмосферу, которую сложно забыть
Прогулка по историческому центру позволит увидеть Громовую башню, Копытенские ворота и древние укрепления. Парк Блонье и музыкальный памятник М. Глинке добавят романтики. Откройте для себя секреты Смоленской крепости и узнайте, что оставил золотой век в сердце города. Вечерние огни создадут неповторимую атмосферу, которую сложно забыть
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎶 Музыкальный памятник
- 🗝️ Тайны Смоленской крепости
- 🌳 Прогулка по парку Блонье
Что можно увидеть
- Башня Громовая
- Копытенские ворота
- Укрепления города 15 века
- Парк Блонье
- Музыкальный памятник М. Глинке
- Ансамбль центральной площади
Описание экскурсии
Башня Громовая — знаменитая многогранная башня «ожерелья всея Руси». Сейчас в её стенах музей, посвященный истории крепости.
Копытенские ворота: мы раскроем секреты их сохранности и названия.
Укрепления города 15 века — древнейшая фортификация Смоленска.
Парк Блонье — символ дворянского Смоленска. Излюбленное место светских прогулок и бесед, особенно в 19 веке.
Музыкальный памятник М. Глинке. Каким был день открытия в мае 1885 года? Поговорим о знаменитом русском композиторе и нашем земляке.
Ансамбль центральной площади города с его особенной архитектурой.
И конечно, вы узнаете:
- Что оставил золотой век в сердце Смоленска
- Об особенностях Смоленской крепости
- Когда в парк Блонье «забрёл» его талисман — бронзовый олень
- Причины строительства Смоленского «ожерелья»
- Как выглядела главная площадь города несколько веков назад
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 86 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид-экскурсовод родом из Смоленской области. Покажу наш старинный русский город таким, какой он есть, и расскажу о нём. Со мной вы за несколько часов поймёте и прочувствуетеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василевская
25 сен 2025
Волшебный город, которым уже были очарованы. Накануне.
Поэтому экскурсия по тем местам, где уже побывали, легла и создала впечатления, как НАДО. Великолепно.
Огромное спасибо Любови, которая при свете фонарей и подсветки вела
Поэтому экскурсия по тем местам, где уже побывали, легла и создала впечатления, как НАДО. Великолепно.
Огромное спасибо Любови, которая при свете фонарей и подсветки вела
Т
Татьяна
12 сен 2025
Было очень интересно, познавательно, рассказ с огромной любовью к Смоленску, после экскурсии захотелось почитать и про Смоленск и про свой родной город.
О
Оксана
8 сен 2025
Очень интересная экскурсия. За короткое время познакомились с историей города Смоленска и с основными достопримечательностями. Любовь рассказывает с большой любовью и трепетным отношением к своему делу. Спасибо:)
М
Марина
26 авг 2025
Большая благодарность Любови за интересную, вдохновленную экскурсию. Экскурсия превзошла все ожидания!
Овсиенко
5 авг 2025
Очень интересная и познавательная была экскурсия, не смотря на внезапно начавшийся дождь, правда нам немного не хватало исторической информации. Много было информации о ВОВ, которую мы и так знали со школьных лет.
виктория
20 июл 2025
Любовь, спасибо за экскурсию!
Мы задержались по техническим причинам, но экскурсовод дождалась нас, очень приветливо встретила и провела увлекательную экскурсию.
Мы задержались по техническим причинам, но экскурсовод дождалась нас, очень приветливо встретила и провела увлекательную экскурсию.
Светлана
19 июл 2025
Замечательная экскурсия!
Любовь - это любовь к городу, его людям, истории, будущему!
Такое нежное, даже трогательное отношения вызывает ответную реакцию - в Смоленск влюбляешься раз и навсегда)
Открытка от Любови - отдельное спасибо)
Очень рекомендую и гида и эту экскурсию.
Любовь - это любовь к городу, его людям, истории, будущему!
Такое нежное, даже трогательное отношения вызывает ответную реакцию - в Смоленск влюбляешься раз и навсегда)
Открытка от Любови - отдельное спасибо)
Очень рекомендую и гида и эту экскурсию.
А
Анастасия
2 июл 2025
Отличная вечерняя прогулка!!! все очень понравилось. И отдельное спасибо прекрасному гиду за маленькие сувениры!!!
Н
Наталья
16 июн 2025
Любовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчан и других великих персонажей России. Для первого ознакомления с городом это была впечатляющая встреча!!!!
А
Анатолий
11 июн 2025
Очень приятный гид, экскурсия получилась лёгкая с добрым юмором, всем рекомендую!
С
Светлана
19 мая 2025
Любовь, огромное спасибо за незабываемое путешествие по Смоленску. Знакомство с городом было увлекательным, душевным и наполненным интересными историями. Легкая подача, внимание к деталям сделали каждую минуту прогулки особенной и увлекательной. Вы показали город с такой теплотой, что теперь Смоленск останется навсегда в нашем сердце.
Если кто то ищет настоящее погружение в атмосферу города - вам точно к Любови! Рекомендуем!
Если кто то ищет настоящее погружение в атмосферу города - вам точно к Любови! Рекомендуем!
О
Ольга
9 мая 2025
Замечательный экскурсовод! Очень ёмко, интересно и вдохновляюще) погрузились в атмосферу Смоленска с первых минут, спасибо Любови большое!
Ольга
29 апр 2025
Великолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробно посетить город, сходить в художественную галлерею, театр на площади Ленина и филармонию. Любовь любит город и глубоко владеет его историей. У нас была группа из 4 человек. Родители и дети 11 и 15 лет, всё очень понравилось.
E
Ekaterina
27 апр 2025
Очаровательная экскурсия по вечернему центру Смоленска! Любовь - приятный, располагающий к себе рассказчик, чувствуется, что она действительно любит свой город.
Несмотря на морозную погоду, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, мы узнали
Несмотря на морозную погоду, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, мы узнали
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2200 ₽
2750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По Смоленску - вечером
Погрузитесь в атмосферу вечернего Смоленска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя ключевые достопримечательности
Начало: На площади Победы
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
14 ноя в 10:00
16 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.