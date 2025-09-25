Мои заказы

Вечерний Смоленск

Прогулка по вечернему Смоленску откроет вам исторические тайны и красоту его огней. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
С наступлением вечера Смоленск преображается: его парки, скверы и площади оживают в свете огней.

Прогулка по историческому центру позволит увидеть Громовую башню, Копытенские ворота и древние укрепления. Парк Блонье и музыкальный памятник М. Глинке добавят романтики. Откройте для себя секреты Смоленской крепости и узнайте, что оставил золотой век в сердце города. Вечерние огни создадут неповторимую атмосферу, которую сложно забыть
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎶 Музыкальный памятник
  • 🗝️ Тайны Смоленской крепости
  • 🌳 Прогулка по парку Блонье
Вечерний Смоленск© Любовь
Вечерний Смоленск© Любовь
Вечерний Смоленск© Любовь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Башня Громовая
  • Копытенские ворота
  • Укрепления города 15 века
  • Парк Блонье
  • Музыкальный памятник М. Глинке
  • Ансамбль центральной площади

Описание экскурсии

Башня Громовая — знаменитая многогранная башня «ожерелья всея Руси». Сейчас в её стенах музей, посвященный истории крепости.

Копытенские ворота: мы раскроем секреты их сохранности и названия.

Укрепления города 15 века — древнейшая фортификация Смоленска.

Парк Блонье — символ дворянского Смоленска. Излюбленное место светских прогулок и бесед, особенно в 19 веке.

Музыкальный памятник М. Глинке. Каким был день открытия в мае 1885 года? Поговорим о знаменитом русском композиторе и нашем земляке.

Ансамбль центральной площади города с его особенной архитектурой.

И конечно, вы узнаете:

  • Что оставил золотой век в сердце Смоленска
  • Об особенностях Смоленской крепости
  • Когда в парк Блонье «забрёл» его талисман — бронзовый олень
  • Причины строительства Смоленского «ожерелья»
  • Как выглядела главная площадь города несколько веков назад

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 86 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид-экскурсовод родом из Смоленской области. Покажу наш старинный русский город таким, какой он есть, и расскажу о нём. Со мной вы за несколько часов поймёте и прочувствуете
читать дальше

наш город, узнаете важнейшие факты, увидите панорамные виды с различных ракурсов. Вы сможете раскрыть загадки Лопатинского сада, оценить величие крепостной стены, узнать о судьбах известных смолян и многое другое. Каждая экскурсия сопровождается дополнительными фотоматериалами, живым рассказом и показом. После нашей прогулки вы навсегда влюбитесь в город и захотите вернуться вновь.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
В
Василевская
25 сен 2025
Волшебный город, которым уже были очарованы. Накануне.
Поэтому экскурсия по тем местам, где уже побывали, легла и создала впечатления, как НАДО. Великолепно.
Огромное спасибо Любови, которая при свете фонарей и подсветки вела
читать дальше

нас по историческому и административному центру города.
Это очень ценно и важно, что есть много людей, в том числе наш гид Люба, которые любят свой город и делают все для его процветания.
Идти в будущее можно только зная свое прошлое.

Т
Татьяна
12 сен 2025
Было очень интересно, познавательно, рассказ с огромной любовью к Смоленску, после экскурсии захотелось почитать и про Смоленск и про свой родной город.
О
Оксана
8 сен 2025
Очень интересная экскурсия. За короткое время познакомились с историей города Смоленска и с основными достопримечательностями. Любовь рассказывает с большой любовью и трепетным отношением к своему делу. Спасибо:)
М
Марина
26 авг 2025
Большая благодарность Любови за интересную, вдохновленную экскурсию. Экскурсия превзошла все ожидания!
Овсиенко
Овсиенко
5 авг 2025
Очень интересная и познавательная была экскурсия, не смотря на внезапно начавшийся дождь, правда нам немного не хватало исторической информации. Много было информации о ВОВ, которую мы и так знали со школьных лет.
Очень интересная и познавательная была экскурсия, не смотря на внезапно начавшийся дождь, правда нам немного не
виктория
виктория
20 июл 2025
Любовь, спасибо за экскурсию!
Мы задержались по техническим причинам, но экскурсовод дождалась нас, очень приветливо встретила и провела увлекательную экскурсию.
Любовь, спасибо за экскурсию!
Светлана
Светлана
19 июл 2025
Замечательная экскурсия!
Любовь - это любовь к городу, его людям, истории, будущему!
Такое нежное, даже трогательное отношения вызывает ответную реакцию - в Смоленск влюбляешься раз и навсегда)
Открытка от Любови - отдельное спасибо)
Очень рекомендую и гида и эту экскурсию.
А
Анастасия
2 июл 2025
Отличная вечерняя прогулка!!! все очень понравилось. И отдельное спасибо прекрасному гиду за маленькие сувениры!!!
Н
Наталья
16 июн 2025
Любовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчан и других великих персонажей России. Для первого ознакомления с городом это была впечатляющая встреча!!!!
Любовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчанЛюбовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчанЛюбовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчанЛюбовь - отличный экскурсовод, горячо любящий свой город, превосходно владеющий информацией об истории города, знаменитых смоленчан
А
Анатолий
11 июн 2025
Очень приятный гид, экскурсия получилась лёгкая с добрым юмором, всем рекомендую!
С
Светлана
19 мая 2025
Любовь, огромное спасибо за незабываемое путешествие по Смоленску. Знакомство с городом было увлекательным, душевным и наполненным интересными историями. Легкая подача, внимание к деталям сделали каждую минуту прогулки особенной и увлекательной. Вы показали город с такой теплотой, что теперь Смоленск останется навсегда в нашем сердце.
Если кто то ищет настоящее погружение в атмосферу города - вам точно к Любови! Рекомендуем!
О
Ольга
9 мая 2025
Замечательный экскурсовод! Очень ёмко, интересно и вдохновляюще) погрузились в атмосферу Смоленска с первых минут, спасибо Любови большое!
Ольга
Ольга
29 апр 2025
Великолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробно посетить город, сходить в художественную галлерею, театр на площади Ленина и филармонию. Любовь любит город и глубоко владеет его историей. У нас была группа из 4 человек. Родители и дети 11 и 15 лет, всё очень понравилось.
Великолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробноВеликолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробноВеликолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробноВеликолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробноВеликолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробноВеликолепная экскурсия😍 в Смоленске мы были проездом. После этой экскурсии захотелось еще раз вдумчиво и подробно
E
Ekaterina
27 апр 2025
Очаровательная экскурсия по вечернему центру Смоленска! Любовь - приятный, располагающий к себе рассказчик, чувствуется, что она действительно любит свой город.
Несмотря на морозную погоду, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, мы узнали
читать дальше

про многовековую историю города и его жемчужного ожерелья-крепости, про его жителей и их вклад в жизнь города. И финальным аккордом был живописный музыкальный фонтан в парке Блонье.
Суперский способ для знакомства со Смоленском в камерной вечерней атмосфере! Рекомендуем!

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии из Смоленска

Смоленск в годы оккупации
2.5 часа
-
20%
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2200 ₽2750 ₽ за человека
По Смоленску - вечером
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По Смоленску - вечером
Погрузитесь в атмосферу вечернего Смоленска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя ключевые достопримечательности
Начало: На площади Победы
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
14 ноя в 10:00
16 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске