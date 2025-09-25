С наступлением вечера Смоленск преображается: его парки, скверы и площади оживают в свете огней. Прогулка по историческому центру позволит увидеть Громовую башню, Копытенские ворота и древние укрепления. Парк Блонье и музыкальный памятник М. Глинке добавят романтики. Откройте для себя секреты Смоленской крепости и узнайте, что оставил золотой век в сердце города. Вечерние огни создадут неповторимую атмосферу, которую сложно забыть

Ваш гид в Смоленске

Любовь Ваш гид в Смоленске

Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Башня Громовая — знаменитая многогранная башня «ожерелья всея Руси». Сейчас в её стенах музей, посвященный истории крепости.

Копытенские ворота: мы раскроем секреты их сохранности и названия.

Укрепления города 15 века — древнейшая фортификация Смоленска.

Парк Блонье — символ дворянского Смоленска. Излюбленное место светских прогулок и бесед, особенно в 19 веке.

Музыкальный памятник М. Глинке. Каким был день открытия в мае 1885 года? Поговорим о знаменитом русском композиторе и нашем земляке.

Ансамбль центральной площади города с его особенной архитектурой.

И конечно, вы узнаете:

Что оставил золотой век в сердце Смоленска

Об особенностях Смоленской крепости

Когда в парк Блонье «забрёл» его талисман — бронзовый олень

Причины строительства Смоленского «ожерелья»

Как выглядела главная площадь города несколько веков назад

И многое другое!