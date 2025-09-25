Индивидуальная
до 16 чел.
История и мистика древнего Смоленска
Пройти по местам, о которых не знает даже большинство смолян
Начало: В районе Дома книги
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6900 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск: городские детали
Прогулка по центру Смоленска с акцентом на мелочи: люки, колёсоотбойники и рельсы. Узнайте больше о прошлом города и его жителей
Начало: В районе улицы Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
Путешествие на велосипедах по древнему Смоленску, где вы узнаете о «Золотой валькирии» и увидите археологические находки
Начало: В деревне Глущенки
28 сен в 11:00
900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в сентябре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 6900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 3 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь