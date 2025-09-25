Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Смоленске
История и мистика древнего Смоленска
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 16 чел.
История и мистика древнего Смоленска
Пройти по местам, о которых не знает даже большинство смолян
Начало: В районе Дома книги
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6900 ₽ за всё до 16 чел.
Смоленск: городские детали
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск: городские детали
Прогулка по центру Смоленска с акцентом на мелочи: люки, колёсоотбойники и рельсы. Узнайте больше о прошлом города и его жителей
Начало: В районе улицы Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
На велосипеде
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
Путешествие на велосипедах по древнему Смоленску, где вы узнаете о «Золотой валькирии» и увидите археологические находки
Начало: В деревне Глущенки
28 сен в 11:00
900 ₽ за человека

