Смоленск для детей: семейная экскурсия
Путешествие по Смоленску с детьми: загадки, ребусы и история в игровой форме. Призы и увлекательные открытия ждут вас
Начало: На пл. Ленина
Завтра в 13:00
10 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
В трендеДобро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборПутешествие по древнему Смоленску
Путешествие в сердце Смоленска: от древних крепостей до великолепного Свято-Успенского собора. Узнайте о легендарных защитниках города
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Завтра в 14:00
10 окт в 18:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Увидеть главное в Смоленске
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска: Соборная гора, уникальные святыни и величественные крепостные стены ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 06:00
10 окт в 06:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
20 окт в 08:30
21 окт в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Смоленск: городские детали
Прогулка по центру Смоленска с акцентом на мелочи: люки, колёсоотбойники и рельсы. Узнайте больше о прошлом города и его жителей
Начало: В районе улицы Ленина
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
