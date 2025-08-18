Экспресс-прогулка по вечернему Смоленску - это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности города в предзакатной атмосфере.
Туристы пройдут по центру, узнают интересные факты из истории и увидят памятники, такие как Южный участок крепостной стены, бронзовый олень в саду «Блонье» и многое другое. Без спешки и суеты, это идеальный способ познакомиться с городом за короткое время
Туристы пройдут по центру, узнают интересные факты из истории и увидят памятники, такие как Южный участок крепостной стены, бронзовый олень в саду «Блонье» и многое другое. Без спешки и суеты, это идеальный способ познакомиться с городом за короткое время
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📚 Интересные факты из истории
- 🗿 Знаменитые памятники
- 🚶♂️ Прогулка без спешки
Что можно увидеть
- Южный участок Смоленской крепостной стены
- Памятник зодчему Фёдору Коню
- Бронзовый олень в саду «Блонье»
- Сквер Памяти Героев
- Памятник Александру Твардовскому
- Здание бывшего Дворянского собрания
- Памятник композитору Михаилу Глинке
- Площадь Ленина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Южный участок Смоленской крепостной стены и памятник зодчему Фёдору Коню.
- Знаменитого бронзового оленя в саду «Блонье».
- Сквер Памяти Героев и монумент с орлами.
- Памятник Александру Твардовскому и его Тёркину.
- Здание бывшего Дворянского собрания и дом купца Будникова.
- Памятник композитору Михаилу Глинке.
- Площадь Ленина — центр городской жизни.
Вы узнаете:
- Как строилась и разрушалась Смоленская крепостная стена.
- Что происходило во время Смоленского сражения 1812 года.
- Какие памятники хранят память об Отечественной войне.
- Зачем Николай II приезжал в Смоленск.
- Как жил и развивался город в 20 веке.
- Какими знаменитыми уроженцами гордится Смоленск — поэтами, композиторами, героями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Александр, я аттестованный гид по Смоленску и Смоленской области. С радостью расскажу о своём городе и его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Масляева
18 авг 2025
Очень содержательная экскурсия. Александр за два часа погрузил в основные эпохальные события города. По дополнительным вопросам ответ также переходил в глубокие детали и интересные исторические факты. Спасибо большое за атмосферу и экскурсию!
Дата посещения: 18 августа 2025
О
Орлова
17 июл 2025
Приятная прогулка по вечернему Смоленск,Александр прекрасный гид, рассказ о городе и его истории познавателен и интересен, рекомендуем экскурсию для посещения.
Дата посещения: 16 июля 2025
Вешнякова
25 окт 2025
Ехали в Белорусию, остановились в г. Смоленске, хотелось узнать об городе. Взяли гида Александра. Очень хороший гид, все понятно рассказал, провел по значимым местам, маршрут был составлен очень удачный. Плюс у него был альбом с старинным фотографиями тех мест, где мы ходили. Очень понравилось экскурсия, спасибо Александру за прекрасно проведенный вечер в Смоленске.
Е
Елена
24 окт 2025
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по вечернему Смоленску.
Т
Татьяна
15 окт 2025
Добрый день всем путешественникам!
Вчера, 15 октября, мы побывали на удивительной вечерней двухчасовой экскурсии по центру Смоленска, и это было просто замечательно. Экскурсия проходила под руководством Александра — очень приятного и
Вчера, 15 октября, мы побывали на удивительной вечерней двухчасовой экскурсии по центру Смоленска, и это было просто замечательно. Экскурсия проходила под руководством Александра — очень приятного и
Сергей
15 окт 2025
Очень увлекательная и атмосферная прогулка. Александр сумел сразу найти с нами контакт, что для индивидуальной прогулки очень важно. Информацию Александр дает, не перегружая датами и цифрами, которые, как правило, не запоминаются, а факты и интересные подробности - остаются.
Очень рекомендую прогулку и гида Александра!
Очень рекомендую прогулку и гида Александра!
М
Марина
8 окт 2025
Благодарим экскурсовода Александра за замечательную, содержательную экскурсию по вечернему Смоленску. В город влюбились, хочется сюда вернуться
О
Оксана
31 авг 2025
Спасибо Александру за отличную экскурсию по Смоленску! Были в составе двух взрослых и ребенка 11 лет - довольны остались все - хорошо структурированная информация, продуманный маршрут, интересные факты, старые фотографии ныне существующих мест. Два часа прошли насыщенно, мы узнали много интересного. Рекомендую.
Юлия
21 авг 2025
Обширные знания + любовь к своему городу = гарантия прекрасной экскурсии.
Спасибо Александру за 2 часа увлекательной прогулки, несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие.
Всем рекомендуем. И сами еще приедем, если у Александра появятся новые маршруты.
Спасибо Александру за 2 часа увлекательной прогулки, несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие.
Всем рекомендуем. И сами еще приедем, если у Александра появятся новые маршруты.
надежда
16 авг 2025
Отличная экскурси, несмотря на дождь, который пережидали в арке и слушалт в этот момент рассказы про историю города. Все успели посмотреть, задать вопросы, гид заинтересовал даже подростков, рассказал, куда стоит еще сходить в городе. Чувствуется, что влюблен в город и передал нам это ощущение.
Татьяна
13 авг 2025
Были проездом в Смоленске, решили взять обзорную по городу.
Сергей очень интересно рассказал и показал свой город. Очень много интересных фактов, людей и событий узнали о Смоленске и Смоленской земле.
Сергей, спасибо Вам!! Вы расширили наш кругозор!!
Процветания и всего наилучшего!!
Сергей очень интересно рассказал и показал свой город. Очень много интересных фактов, людей и событий узнали о Смоленске и Смоленской земле.
Сергей, спасибо Вам!! Вы расширили наш кругозор!!
Процветания и всего наилучшего!!
К
Ксения
7 авг 2025
Прекрасная экскурсия, если вы в городе на один день и хочется посмотреть основные достопримечательности. Александр прекрасный гид, любезно подождал нас, мы опаздывали, и по времени провел с нами чуть больше положенного, за что большое спасибо!)
М
Марина
31 июл 2025
Нам все понравилось, было интересно, получили ответы на все вопросы. Рекомендуем! Спасибо!
А
Александра
31 июл 2025
У нашего гида Александра стояла сложная задача-показать нам "другой" Смоленск, поскольку днем мы побывали на отличной полной обзорной экскурсии. Александр превосходно справился, мы увидели совсем иной, не парадный, а уютный старинный город с его храмами 12 века, посещением живописных мест, в т ч не восстановленной пока Орловской башни.
М
Макеева
26 июл 2025
Были на экскурсии "Вечерний Смоленск" с гидом Александром. Экскурсия нам очень понравилась. Много информации, интересных фактов. Прекрасно выстроен маршрут экскурсии. Общение было построено на диалоге, который активизировал наши знания, память. Узнали много нового о Смоленске. Спасибо экскурсоводу за интересную познавательную встречу, которая расширила наше представление об истории, традициях, культуре города.
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Групповая
до 18 чел.
Смоленск от древности до наших дней
Путешествие по Смоленску раскроет перед вами древние храмы, крепостные стены и живописные виды на Днепр. Узнайте секреты города
Начало: На площади Ленина
23 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погрузитесь в историю Смоленска, узнайте о крепостной стене и легендах города-щита. Вас ждут сады, памятники и увлекательные рассказы
Начало: В саду Блонье
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.