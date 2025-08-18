М Масляева Очень содержательная экскурсия. Александр за два часа погрузил в основные эпохальные события города. По дополнительным вопросам ответ также переходил в глубокие детали и интересные исторические факты. Спасибо большое за атмосферу и экскурсию!

О Орлова Приятная прогулка по вечернему Смоленск,Александр прекрасный гид, рассказ о городе и его истории познавателен и интересен, рекомендуем экскурсию для посещения.

Вешнякова Ехали в Белорусию, остановились в г. Смоленске, хотелось узнать об городе. Взяли гида Александра. Очень хороший гид, все понятно рассказал, провел по значимым местам, маршрут был составлен очень удачный. Плюс у него был альбом с старинным фотографиями тех мест, где мы ходили. Очень понравилось экскурсия, спасибо Александру за прекрасно проведенный вечер в Смоленске.

Е Елена Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по вечернему Смоленску.

Т Татьяна

Вчера, 15 октября, мы побывали на удивительной вечерней двухчасовой экскурсии по центру Смоленска, и это было просто замечательно. Экскурсия проходила под руководством Александра — очень приятного и читать дальше эрудированного гида. Он подробно рассказывал об истории города, делился интересными фактами и легендами, создавая особую атмосферу уюта и заинтересованности. Вечерний Смоленск в свете фонарей выглядел особенно живописно, а прогулка по паркам, улицам и площадям оставила яркие впечатления. Рекомендую всем, кто хочет лучше узнать этот прекрасный город в непринужденной и приятной обстановке! Добрый день всем путешественникам!Вчера, 15 октября, мы побывали на удивительной вечерней двухчасовой экскурсии по центру Смоленска, и это было просто замечательно. Экскурсия проходила под руководством Александра — очень приятного и

Сергей Очень увлекательная и атмосферная прогулка. Александр сумел сразу найти с нами контакт, что для индивидуальной прогулки очень важно. Информацию Александр дает, не перегружая датами и цифрами, которые, как правило, не запоминаются, а факты и интересные подробности - остаются.



Очень рекомендую прогулку и гида Александра!

М Марина Благодарим экскурсовода Александра за замечательную, содержательную экскурсию по вечернему Смоленску. В город влюбились, хочется сюда вернуться

О Оксана Спасибо Александру за отличную экскурсию по Смоленску! Были в составе двух взрослых и ребенка 11 лет - довольны остались все - хорошо структурированная информация, продуманный маршрут, интересные факты, старые фотографии ныне существующих мест. Два часа прошли насыщенно, мы узнали много интересного. Рекомендую.

Юлия Обширные знания + любовь к своему городу = гарантия прекрасной экскурсии.

Спасибо Александру за 2 часа увлекательной прогулки, несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие.

Всем рекомендуем. И сами еще приедем, если у Александра появятся новые маршруты.

надежда Отличная экскурси, несмотря на дождь, который пережидали в арке и слушалт в этот момент рассказы про историю города. Все успели посмотреть, задать вопросы, гид заинтересовал даже подростков, рассказал, куда стоит еще сходить в городе. Чувствуется, что влюблен в город и передал нам это ощущение.

Татьяна Были проездом в Смоленске, решили взять обзорную по городу.

Сергей очень интересно рассказал и показал свой город. Очень много интересных фактов, людей и событий узнали о Смоленске и Смоленской земле.

Сергей, спасибо Вам!! Вы расширили наш кругозор!!

Процветания и всего наилучшего!!

К Ксения Прекрасная экскурсия, если вы в городе на один день и хочется посмотреть основные достопримечательности. Александр прекрасный гид, любезно подождал нас, мы опаздывали, и по времени провел с нами чуть больше положенного, за что большое спасибо!)

М Марина Нам все понравилось, было интересно, получили ответы на все вопросы. Рекомендуем! Спасибо!

А Александра У нашего гида Александра стояла сложная задача-показать нам "другой" Смоленск, поскольку днем мы побывали на отличной полной обзорной экскурсии. Александр превосходно справился, мы увидели совсем иной, не парадный, а уютный старинный город с его храмами 12 века, посещением живописных мест, в т ч не восстановленной пока Орловской башни.