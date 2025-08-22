Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Располагаете лишь вечером прибывания в Смоленске? Тогда эта экскурсия для Вас! С закатом солнца пробуждаются огни парков, скверов, площадей и Смоленск вновь оживает.



Экспресс прогулка по городу покажет величие и таинственность города-героя в озарении вечерних огней. Маршрут экскурсии включает ключевые места самого сердца Смоленска. 5 2 отзыва

Описание экскурсии На экскурсии мы пройдем вдоль этих мест и узнаем: 1. Башня Громовая – знаменитая многогранная башня Смоленского “ожерелья”. Сейчас в её стенах музей, посвященный истории крепости. 2. Копытенские ворота раскроют секрет сохранности и названия. 3. Укрепления города XV века – древнейшая фортификация Смоленска; 4. Парк Блонье – символ дворянского Смоленска. Излюбленное место светских прогулок и бесед, особенно в XIX веке. 5. Каким был день открытия памятника М. Глинке в мае 1885 года? Узнаем о знаменитом русском композиторе и нашем земляке в музыкальном сквере памятника. 6. Когда в парк Блонье забрёл его талисман – бронзовый олень? Откроем занавес событий, предшествующих появлению рогатого стража. 7. Ансамбль центральной площади города, с его особенной архитектурой. Со мной Вы влюбитесь в город! До встречи на экскурсии!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Башня Громовая

Парк Блонье

Здание дворянского собрания

Дом купца П. Будникова

Ул. Маяковского

Памятник М. Глинке

Бронзовы Олень

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Колесо обозрения Завершение: Площадь Ленина Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.