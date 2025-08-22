Располагаете лишь вечером прибывания в Смоленске? Тогда эта экскурсия для Вас! С закатом солнца пробуждаются огни парков, скверов, площадей и Смоленск вновь оживает.
Экспресс прогулка по городу покажет величие и таинственность города-героя в озарении вечерних огней. Маршрут экскурсии включает ключевые места самого сердца Смоленска.
Экспресс прогулка по городу покажет величие и таинственность города-героя в озарении вечерних огней. Маршрут экскурсии включает ключевые места самого сердца Смоленска.
Описание экскурсииНа экскурсии мы пройдем вдоль этих мест и узнаем: 1. Башня Громовая – знаменитая многогранная башня Смоленского “ожерелья”. Сейчас в её стенах музей, посвященный истории крепости. 2. Копытенские ворота раскроют секрет сохранности и названия. 3. Укрепления города XV века – древнейшая фортификация Смоленска; 4. Парк Блонье – символ дворянского Смоленска. Излюбленное место светских прогулок и бесед, особенно в XIX веке. 5. Каким был день открытия памятника М. Глинке в мае 1885 года? Узнаем о знаменитом русском композиторе и нашем земляке в музыкальном сквере памятника. 6. Когда в парк Блонье забрёл его талисман – бронзовый олень? Откроем занавес событий, предшествующих появлению рогатого стража. 7. Ансамбль центральной площади города, с его особенной архитектурой. Со мной Вы влюбитесь в город! До встречи на экскурсии!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Громовая
- Парк Блонье
- Здание дворянского собрания
- Дом купца П. Будникова
- Ул. Маяковского
- Памятник М. Глинке
- Бронзовы Олень
- Площадь Ленина
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колесо обозрения
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 авг 2025
Любовь очень хороший экскурсовод. Влюбленный в свой город. Экскурсия была очень интересная и достаточно подробная. Спасибо
М
Мартина
22 авг 2025
Любовь очень хороший экскурсовод. Влюбленный в свой город. Экскурсия была очень интересная и достаточно подробная. Спасибо
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Смоленска
Вечерний Смоленск оживает в свете огней. Узнайте о его истории, легендах и уникальных достопримечательностях, которые делают город особенным
Начало: На площади Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по древнему Смоленску
Прогулка по вечернему Смоленску откроет вам исторические тайны и красоту его огней. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: На ул. Пржевальского
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5650 ₽ за всё до 10 чел.