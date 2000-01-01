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«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу

Вадим М.
Вадим М. – Гид из Смоленска
Тайны, легенды, загадки и удивительные истории 📖 древнего города — Смоленска...

Все это ждет Вас на двухчасовой прогулке 👣 с гидом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу

Что вы увидите

  • Вознесенский монастырь
  • Воскресенская церковь
  • Источник Св. Меркурия Смоленского
  • «Тропа Хошимина»
  • Дом-призрак
  • Дом губернатора
  • Казематы в Лопатинском саду
  • Смоленская крепость
  • Громовая башня
  • Литовский вал
  • Смоленский «нулевой километр»
  • Памятник Федору Коню

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • о тайнах Вознесенского и Соборного холмов, Воскресенской церкви и Вознесенского монастыря,
  • побываете на древнейшей смоленской улице,
  • увидите дом-призрак и дом с привидением,
  • узнаете о загадках смоленских подземелий и о тайнах смоленских кладов,
  • услышите легенду Смоленской крепости и увидите одну из самых мистических её башен — Громовую,
  • узнаете и загадочную историю 📖 зодчего крепостной стены...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Ленина, 2/1
Место завершения
🏁 Ул. Б.Советская
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим М.
Вадим М.
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Вадим М. проводит ещё 3 экскурсии

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