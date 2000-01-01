Что вы увидите
- Вознесенский монастырь
- Воскресенская церковь
- Источник Св. Меркурия Смоленского
- «Тропа Хошимина»
- Дом-призрак
- Дом губернатора
- Казематы в Лопатинском саду
- Смоленская крепость
- Громовая башня
- Литовский вал
- Смоленский «нулевой километр»
- Памятник Федору Коню
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:
- о тайнах Вознесенского и Соборного холмов, Воскресенской церкви и Вознесенского монастыря,
- побываете на древнейшей смоленской улице,
- увидите дом-призрак и дом с привидением,
- узнаете о загадках смоленских подземелий и о тайнах смоленских кладов,
- услышите легенду Смоленской крепости и увидите одну из самых мистических её башен — Громовую,
- узнаете и загадочную историю 📖 зодчего крепостной стены...
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Место завершения
🏁 Ул. Б.Советская
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим М.
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Вадим М. проводит ещё 3 экскурсии
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