В Валерий Смоленск сквозь века Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.

И Ирина Смоленск сквозь века читать дальше Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.

Ю Юлия «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу читать дальше забыла отчество) Человек энциклопедических знаний, но без присущего многим начитанным людям пафоса. Было очень приятно общаться, прогулка абсолютно не сложная, в хорошем темпе. Надеюсь, что ещё встретимся) планы уже есть))) Доброго времени суток) Посетили экскурсию "Смоленск мистический", остались в полном восторге и дети (особенно дети))))), и взрослые. Экскурсовод Вадим. Извините,

i irina «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу Мне все понравилось, экскурсовод Вадим превосходный, человек контактный и отзывчивый. Получила удовольствие от прогулки, познакомилась с городом, узнала много нового и интересного.

С Софья Смоленск сквозь века читать дальше и древние века, и современность, обсудили сериал "Вампиры средней полосы". Полазили по интересным местам, узнали много мистических историй и легенд. Обязательно вернемся на большую экскурсию в сопровождении Вадима. Спасибо большое! Мы прекрасно провели время! Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули

О Оксана Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…» Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.

Т Татьяна «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу Увлекательная экскурсия! Узнали много нового и неожиданного! Большое спасибо нашему экскурсоводу Вадиму Николаевичу!

Н Наталья Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…» Экскурсия с Вадимом Николаевичем по старому городу оставила самые теплые впечатления! Спасибо за интересное изложение, вовлечение в историю Смоленска и приятное общение! Рекомендуем однозначно 🫶