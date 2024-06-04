Экскурсии по Старому городу в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Старый город» в Смоленске, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 6 300 за всё до 16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Лопатинский сад — один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
    Доброго времени суток) Посетили экскурсию "Смоленск мистический", остались в полном восторге и дети (особенно дети))))), и взрослые. Экскурсовод Вадим. Извините,
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    забыла отчество) Человек энциклопедических знаний, но без присущего многим начитанным людям пафоса. Было очень приятно общаться, прогулка абсолютно не сложная, в хорошем темпе. Надеюсь, что ещё встретимся) планы уже есть)))

  • i
    irina
    3 мая 2024
    «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
    Мне все понравилось, экскурсовод Вадим превосходный, человек контактный и отзывчивый. Получила удовольствие от прогулки, познакомилась с городом, узнала много нового и интересного.
  • С
    Софья
    23 апреля 2024
    Смоленск сквозь века
    Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
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    и древние века, и современность, обсудили сериал "Вампиры средней полосы". Полазили по интересным местам, узнали много мистических историй и легенд. Обязательно вернемся на большую экскурсию в сопровождении Вадима. Спасибо большое! Мы прекрасно провели время!

  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2024
    «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
    Увлекательная экскурсия! Узнали много нового и неожиданного! Большое спасибо нашему экскурсоводу Вадиму Николаевичу!
  • Н
    Наталья
    12 декабря 2023
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Экскурсия с Вадимом Николаевичем по старому городу оставила самые теплые впечатления! Спасибо за интересное изложение, вовлечение в историю Смоленска и приятное общение! Рекомендуем однозначно 🫶
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
    Замечательная экскурсия. Посетили прекрасный парк, увидели восхительные творения Малютина. Узнали много интересного о Тенишевой М. К, ее семье, друзьчх и сорантниках. Александр умеет подать исторический материал легко и просто для восприятия.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Смоленск сквозь века
  2. «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
  3. Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
  4. Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Старый город" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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