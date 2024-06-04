1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Лопатинский сад — один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Аудиогид
2 часа
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Начало: Сад Блонье
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ЮЮлия18 мая 2024Доброго времени суток) Посетили экскурсию "Смоленск мистический", остались в полном восторге и дети (особенно дети))))), и взрослые. Экскурсовод Вадим. Извините,
- iirina3 мая 2024Мне все понравилось, экскурсовод Вадим превосходный, человек контактный и отзывчивый. Получила удовольствие от прогулки, познакомилась с городом, узнала много нового и интересного.
- ССофья23 апреля 2024Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
- ООксана22 апреля 2024Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
- ТТатьяна2 апреля 2024Увлекательная экскурсия! Узнали много нового и неожиданного! Большое спасибо нашему экскурсоводу Вадиму Николаевичу!
- ННаталья12 декабря 2023Экскурсия с Вадимом Николаевичем по старому городу оставила самые теплые впечатления! Спасибо за интересное изложение, вовлечение в историю Смоленска и приятное общение! Рекомендуем однозначно 🫶
- ТТатьяна25 сентября 2023Замечательная экскурсия. Посетили прекрасный парк, увидели восхительные творения Малютина. Узнали много интересного о Тенишевой М. К, ее семье, друзьчх и сорантниках. Александр умеет подать исторический материал легко и просто для восприятия.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Старый город»
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