Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
4800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия «Под мантией старого города»
Начало: Колесо обозрения
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
28 апр в 09:00
4600 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир18 апреля 2025Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
- ДДолгих17 апреля 2025Здравствуйте. Я никогда не могла подумать, что в Смоленске много чего есть посмотреть. Хочу выразить особую благодарность нашему гиду Маргарите
- ЕЕлена9 апреля 2025Если не придераться, то все прошло не плохо. Было немного прохладно, радовало звуковое оформление. Остановка для фото сессии была очень
- ЕЕремеева2 ноября 2024Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе. Рекомендую экскурсовода.
- ААлександра30 сентября 2024Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленский государственный музей-заповедник»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Смоленский государственный музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 4600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Смоленский государственный музей-заповедник», 197 ⭐ отзывов, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь