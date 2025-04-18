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самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много новых фактов и подробностей о предшествовавших событиях и проводившихся здесь расследованиях, смогли в полной мере оценить непростую ситуацию с поиском ответа на вопрос о виновниках гибели польских пленных. Впервые услышали историю "дачи НКВД" и поисковых работ в Катынском лесу. Неизгладимое впечатление оставили и мемориал жертвам сталинских репрессий, и мемориал расстрелянным польским офицерам. Огромное спасибо Александру Владимировичу за эту экскурсию!