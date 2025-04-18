Смоленский государственный музей-заповедник – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смоленский государственный музей-заповедник» в Смоленске, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
4800 ₽ за экскурсию
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Вечерняя экскурсия «Под мантией старого города»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия «Под мантией старого города»
Начало: Колесо обозрения
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
28 апр в 09:00
4600 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    18 апреля 2025
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
  • Д
    Долгих
    17 апреля 2025
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Здравствуйте. Я никогда не могла подумать, что в Смоленске много чего есть посмотреть. Хочу выразить особую благодарность нашему гиду Маргарите
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    за замечательную экскурсию по Смоленску. Маргарита грамотный, хорошо знающий своё дело и очень приятный в общении человек. Прекрасный рассказчик, насыщенная информация. Очень любит своё дело. Мы от экскурсии получили много интересной информации о городе Смоленске. От экскурсии остались только самые приятные впечатления. Огромное спасибо эрудированному и прекрасному экскурсоводу Маргарите.

  • Е
    Елена
    9 апреля 2025
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Если не придераться, то все прошло не плохо. Было немного прохладно, радовало звуковое оформление. Остановка для фото сессии была очень
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    сомнительная, хотя буквально рядом находились маленькие кафе, где было бы возможно согреться горячим напитком. Но вообщем неплохо. Проехали много достопримечательностей Минска

  • Е
    Еремеева
    2 ноября 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе. Рекомендую экскурсовода.
  • А
    Александра
    30 сентября 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из
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    самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много новых фактов и подробностей о предшествовавших событиях и проводившихся здесь расследованиях, смогли в полной мере оценить непростую ситуацию с поиском ответа на вопрос о виновниках гибели польских пленных. Впервые услышали историю "дачи НКВД" и поисковых работ в Катынском лесу. Неизгладимое впечатление оставили и мемориал жертвам сталинских репрессий, и мемориал расстрелянным польским офицерам. Огромное спасибо Александру Владимировичу за эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленский государственный музей-заповедник»

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  1. Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
  2. «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
  3. Вечерняя экскурсия «Под мантией старого города»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Успенский Собор
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Смоленский государственный музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 4600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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