В Смоленске и Вязьме вы сможете насладиться основными достопримечательностями и культурными сокровищами.
Программа тура по дням
Парк Патриот - Можайск - Бородино
02:30 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).
Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.
Трансфер в Бородино (~ 130 км). Путевая информация.
12:00 Транзитный обед в кафе в г. Можайск (при покупке тура на полу- / полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского. Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.
14:00 Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику: Горки, батарея Раевского, главный монумент героям Бородина, могила генерала П. И. Багратиона, высота Рубо, где художник-баталист Ф. А. Рубо сделал первоначальные эскизы к панораме «Бородинская битва», Шевардинский редут – передовое укрепление русской армии.
В 100 м юго-восточнее редута памятник погибшим наполеоновским воинам. Багратионовы флеши – место кровопролитного трёхчасового боя.
Гостей музея-заповедника ждёт осмотр укреплений и памятников героям обороны флешей, посещение Спасо-Бородинского монастыря, основанного М. М. Тучковой, вдовой генерала А. А. Тучкова, погибшего на флешах. А также музейных экспозиций Спасо-Бородинского монастыря: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», Дом-музей игуменьи Марии.
Переезд в Смоленск (~ 260 км).
20:30 Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер» и другие).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Смоленск - Талашкино
Завтрак в ресторане отеля.
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску. Осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города.
В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.
За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».
В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км, и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города.
С башни Орёл открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.
Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.
Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золочёный иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.
Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками.
А также Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину.
Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города (внешний осмотр).
13:30 Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфекты (при покупке тура на полу- / полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство.
Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.
Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).
В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.
Здесь на рубеже XIX–XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.
В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.
До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).
Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.
Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.
На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.
Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.
Возвращение в Смоленск.
Ужин в ресторане города / кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Хмелита - Вязьма
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Вяземский р-н, с. Хмелита.
Посещение историко-культурного и природного музея-заповедника — Усадьбы А. С. Грибоедова. Это старейшая из дошедших до наших дней дворянских усадеб Смоленской земли (возможна замена на филиал музея-заповедника «Усадьба Богородицкое»).
Переезд в Вязьму (~ 170 км).
Обед в кафе города Вязьма (при покупке тура на полу- / полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли». К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.
За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.
Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века.
С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
Отправление домой.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».
00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице. Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск — 2 ночи (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер» и другие).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):
- завтрак – 24900 руб.;
- завтрак, обед – 27900 руб.;
- завтрак, обед, ужин – 30900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 6900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Стандарт Отель»
«Стандарт Отель» — четырёхзвёздочный гостиничный комплекс в Смоленске. Здание высотой 4 этажа находится на проспекте Строителей: до Федерального центра травматологии и ортопедии можно дойти за 3 минуты, а парк «Соловьиная роща» — в пешей доступности.
К услугам гостей уютные номера категорий, рассчитанных на 1-3 человек. В каждом номере есть: телевизор; бесплатный Wi‑Fi; тёплые полы в ванной комнате; фен.
Для полноценного отдыха в отеле работают светлое кафе (предлагает завтраки и ланчи) и сауна с мягким паром.
Комфорт обеспечивают постельное бельё премиум‑класса Satin Jet и усовершенствованные ортопедические матрасы.
Гостиница «СмоленскОтель»
«СмоленскОтель» — это уютное место для отдыха, находящееся в самом центре Смоленска, где переплетаются история и деловая активность. Рядом с отелем расположены все ключевые достопримечательности города: музеи, памятники, картинная галерея, Успенский собор, Академический театр имени А. С. Грибоедова, Концертный зал (Смоленская филармония), Смоленская крепостная стена, а также множество кафе и магазинов.
В номерах гостиницы вас ждёт удобная мебель, современная техника, собственная ванная комната и полный набор средств личной гигиены. Каждое утро в кафе отеля сервируют вкусные завтраки. Для любителей активного образа жизни предусмотрена тренажёрная комната. Кроме того, на территории отеля предоставляется бесплатный доступ к высокоскоростному интернету Wi-Fi.
Гостиница «Дворянское гнездо»
Отель «Дворянское гнездо» находится в Смоленске. К услугам гостей представлена бесплатная парковка и доступ к сети Wi-Fi.
Размещение производится в уютные и чистые номера, выполненные в классическом стиле. Каждый из них укомплектован набором качественной мебели для комфортного времяпровождения, телевизором и ванной комнатой. Некоторые номера оснащены кондиционером.
При отеле работает ресторан, где можно вкусно пообедать, позавтракать и поужинать.
Для проведения конференций и деловых встреч имеется зал.
В свободное время можно прогуляться по ухоженной территории, насладиться красивыми видами и посетить сауну. Поблизости есть пляж. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 8,6 км, до аэропорта — 119,5 км.
Гостиница «Аврора»
Отель «Аврора» расположен в городе Смоленск, всего в 1,5 км от города, около транспортных узлов и развитого инфраструктурного района. Комплекс рад удовлетворить запросы даже самых требовательных отдыхающих.
К размещению предлагаются номера разной степени комфортности и вместимости. Все оснащены удобными спальными местами, прикроватными тумбочками, светильниками, шкафом, рабочим столом, кондиционером. Быть на связи поможет скоростной интернет. Санузел оборудован ванной, феном, зеркалом, туалетно-косметическими средствами.
Завтрак производится по системе «шведский стол». Пообедать можно в прилегающих к отелю кафе или же в ресторане на первом этаже. Кухня очень разнообразна и включает в себя интернациональную кулинарию. Есть небольшой бар.
Отель имеет специальное место для деловых встреч. Небольшой конференц-зал арендуется предварительно.
За дополнительную стоимость желающие могут насладиться различными видами СПА-услуг: сауной, бассейном, турецкой баней, хамамом. Также интересно будет посетить Вознесенский монастырь, Зооэкзотариум, Лопатинский сад, Музей-усадьба М. И. Глинки. Расстояние до аэропорта Витебск Восточный — 113,8 км, до железнодорожного вокзала Смоленск — 2,8 км.
Премьер
Отель «Премьер» занимает ультрасовременное здание со стеклянным фасадом, расположенное недалеко от центра Смоленска. В числе удобств автостоянка, доступ в Интернет и прачечная.
Номера светлые оформлены в дизайнерском стиле, который подчеркивают детали декора. Кроме удобных кроватей, оборудованы рабочие зоной с письменным столом, телевизором, платяным шкафом, кондиционером. В санузле есть душевая кабина и фен.
В ресторане отеля каждое утро гостей приглашают на вкусный завтрак. В течение дня здесь же можно вкусно пообедать или поужинать, заказав блюда по меню. Бар располагает обширной винной картой. Персонал при необходимости организует банкет или столик для двоих.
До железнодорожного вокзала 5 км. Добраться можно на общественном транспорте или, воспользовавшись трансфером отеля. Рядом расположен экзотариум, посетить который будет интересно, как детям, так и взрослым. Магазины и развлекательные центры находятся поблизости.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Питание вне выбранного тарифа тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.