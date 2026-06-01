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Смоленские рубежи. Зимний тур

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по удивительным местам Смоленщины! Погрузитесь в мир истории, культуры и разнообразия вкусов.

Вас ждет посещение Парка Патриот, осмотр Собора Николая Чудотворца в Можайске, экскурсии по Бородинскому музею-заповеднику и в уникальную сельскохозяйственную школу, а также знакомство со Смоленском.
Смоленские рубежи. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Смоленские рубежи. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Смоленские рубежи. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Парк Патриот - Можайск - Бородино

02:30 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).

Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.

Трансфер в Бородино (~ 130 км). Путевая информация.

12:00 Транзитный обед в кафе в г. Можайск (при покупке тура на полу- / полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского. Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.

14:00 Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику: Горки, батарея Раевского, главный монумент героям Бородина, могила генерала П. И. Багратиона, высота Рубо, где художник-баталист Ф. А. Рубо сделал первоначальные эскизы к панораме «Бородинская битва», Шевардинский редут – передовое укрепление русской армии.

В 100 м юго-восточнее редута памятник погибшим наполеоновским воинам. Багратионовы флеши – место кровопролитного трёхчасового боя.

Гостей музея-заповедника ждёт осмотр укреплений и памятников героям обороны флешей, посещение Спасо-Бородинского монастыря, основанного М. М. Тучковой, вдовой генерала А. А. Тучкова, погибшего на флешах. А также музейных экспозиций Спасо-Бородинского монастыря: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», Дом-музей игуменьи Марии.

Переезд в Смоленск (~ 260 км).

20:30 Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 1 ночь (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер» и другие).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Парк Патриот - Можайск - БородиноПарк Патриот - Можайск - БородиноПарк Патриот - Можайск - БородиноПарк Патриот - Можайск - БородиноПарк Патриот - Можайск - БородиноПарк Патриот - Можайск - Бородино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Смоленск - Талашкино

Завтрак в ресторане отеля.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску. Осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города.

В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.

За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».

В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км, и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города.

С башни Орёл открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.

Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.

Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золочёный иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.

Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками.

А также Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину.

Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города (внешний осмотр).

13:30 Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфекты (при покупке тура на полу- / полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство.

Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.

Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).

В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.

Здесь на рубеже XIX–XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.

В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.

До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).

Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.

Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.

На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.

Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.

Возвращение в Смоленск.

17:30 Ориентировочное прибытие в Смоленск.

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал и возвращение в Москву.

Рекомендованные поезда по отправлению в Москву после окончания программы:

  • поезд 732М «Ласточка» 18:36-22:46;
  • поезд 718Б «Ласточка» 19:06-22:55.
Смоленск - ТалашкиноСмоленск - ТалашкиноСмоленск - ТалашкиноСмоленск - ТалашкиноСмоленск - Талашкино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице. Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск — 1 ночь (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер» и другие).

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания), руб:

1. для заездов в 2026 году:

  • завтрак – 13900 руб.;
  • завтрак, обед – 15900 руб.;
  • завтрак, обед, ужин – 17400 руб.

2. для заездов в 2027 году:

  • завтрак – 14900 руб.;
  • завтрак, обед – 16900 руб.;
  • завтрак, обед, ужин – 18400 руб.

Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Стандарт Отель»

1 ночь

«Стандарт Отель» — четырёхзвёздочный гостиничный комплекс в Смоленске. Здание высотой 4 этажа находится на проспекте Строителей: до Федерального центра травматологии и ортопедии можно дойти за 3 минуты, а парк «Соловьиная роща» — в пешей доступности.

К услугам гостей уютные номера категорий, рассчитанных на 1-3 человек. В каждом номере есть: телевизор; бесплатный Wi‑Fi; тёплые полы в ванной комнате; фен.

Для полноценного отдыха в отеле работают светлое кафе (предлагает завтраки и ланчи) и сауна с мягким паром.

Комфорт обеспечивают постельное бельё премиум‑класса Satin Jet и усовершенствованные ортопедические матрасы.

Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»Гостиница «Стандарт Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «СмоленскОтель»

1 ночь

«СмоленскОтель» — это уютное место для отдыха, находящееся в самом центре Смоленска, где переплетаются история и деловая активность. Рядом с отелем расположены все ключевые достопримечательности города: музеи, памятники, картинная галерея, Успенский собор, Академический театр имени А. С. Грибоедова, Концертный зал (Смоленская филармония), Смоленская крепостная стена, а также множество кафе и магазинов.

В номерах гостиницы вас ждёт удобная мебель, современная техника, собственная ванная комната и полный набор средств личной гигиены. Каждое утро в кафе отеля сервируют вкусные завтраки. Для любителей активного образа жизни предусмотрена тренажёрная комната. Кроме того, на территории отеля предоставляется бесплатный доступ к высокоскоростному интернету Wi-Fi.

Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Дворянское гнездо»

1 ночь

Отель «Дворянское гнездо» находится в Смоленске. К услугам гостей представлена бесплатная парковка и доступ к сети Wi-Fi.

Размещение производится в уютные и чистые номера, выполненные в классическом стиле. Каждый из них укомплектован набором качественной мебели для комфортного времяпровождения, телевизором и ванной комнатой. Некоторые номера оснащены кондиционером.

При отеле работает ресторан, где можно вкусно пообедать, позавтракать и поужинать.

Для проведения конференций и деловых встреч имеется зал.

В свободное время можно прогуляться по ухоженной территории, насладиться красивыми видами и посетить сауну. Поблизости есть пляж. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 8,6 км, до аэропорта — 119,5 км.

Гостиница «Дворянское гнездо»Гостиница «Дворянское гнездо»Гостиница «Дворянское гнездо»Гостиница «Дворянское гнездо»Гостиница «Дворянское гнездо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Аврора»

1 ночь

Отель «Аврора» расположен в городе Смоленск, всего в 1,5 км от города, около транспортных узлов и развитого инфраструктурного района. Комплекс рад удовлетворить запросы даже самых требовательных отдыхающих.

К размещению предлагаются номера разной степени комфортности и вместимости. Все оснащены удобными спальными местами, прикроватными тумбочками, светильниками, шкафом, рабочим столом, кондиционером. Быть на связи поможет скоростной интернет. Санузел оборудован ванной, феном, зеркалом, туалетно-косметическими средствами.

Завтрак производится по системе «шведский стол». Пообедать можно в прилегающих к отелю кафе или же в ресторане на первом этаже. Кухня очень разнообразна и включает в себя интернациональную кулинарию. Есть небольшой бар.

Отель имеет специальное место для деловых встреч. Небольшой конференц-зал арендуется предварительно.

За дополнительную стоимость желающие могут насладиться различными видами СПА-услуг: сауной, бассейном, турецкой баней, хамамом. Также интересно будет посетить Вознесенский монастырь, Зооэкзотариум, Лопатинский сад, Музей-усадьба М. И. Глинки. Расстояние до аэропорта Витебск Восточный — 113,8 км, до железнодорожного вокзала Смоленск — 2,8 км.

Гостиница «Аврора»Гостиница «Аврора»Гостиница «Аврора»Гостиница «Аврора»Гостиница «Аврора»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Премьер

1 ночь

Отель «Премьер» занимает ультрасовременное здание со стеклянным фасадом, расположенное недалеко от центра Смоленска. В числе удобств автостоянка, доступ в Интернет и прачечная.

Номера светлые оформлены в дизайнерском стиле, который подчеркивают детали декора. Кроме удобных кроватей, оборудованы рабочие зоной с письменным столом, телевизором, платяным шкафом, кондиционером. В санузле есть душевая кабина и фен.

В ресторане отеля каждое утро гостей приглашают на вкусный завтрак. В течение дня здесь же можно вкусно пообедать или поужинать, заказав блюда по меню. Бар располагает обширной винной картой. Персонал при необходимости организует банкет или столик для двоих.

До железнодорожного вокзала 5 км. Добраться можно на общественном транспорте или, воспользовавшись трансфером отеля. Рядом расположен экзотариум, посетить который будет интересно, как детям, так и взрослым. Магазины и развлекательные центры находятся поблизости.

ПремьерПремьерПремьерПремьерПремьер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Смоленска
  • Питание вне выбранного тарифа тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую важную информацию нужно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Смоленска

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