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Смоленское путешествие сквозь время

Вас перенесет в эпицентр двух Отечественных войн.

От прикосновения к подлинным вещам Кутузова и Наполеона на Бородинском поле, где еще слышен звон клинков у Багратионовых флешей, до величия древнего Можайского кремляВдохнете
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артистический воздух «Русских Афин» в Талашкино, попробуете яблоко «Бонапарт» под сводами смоленской крепости, прикоснетесь к «сказочной» коллекции Коненкова и разгадаете загадки усадьбы Грибоедова в Хмелите, увенчав путешествие грандиозной архитектурой Главного храма Вооруженных Сил, где каждая цифра — символ Победы.

Смоленское путешествие сквозь времяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Смоленское путешествие сквозь времяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Смоленское путешествие сквозь времяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Можайску

Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москву.

07:15 Сбор группы в г. Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление на автобусе в г. Можайск.

Можайск — один из самых живописных городов Подмосковья. Среди искушенных москвичей он славится живописной природой и богатой историей. Здесь сохранилась оригинальная планировка 18 века и множество интересных зданий.

За особую отвагу в период Великой Отечественной войны город получил почетное звание Города воинской славы.

Экскурсия по историческому центру с осмотром Можайского кремля и Ново-Никольского собора 19 века, архитектурного комплекса Лужецкого монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1408 году, и главной улицы города.

Обед в кафе города.

Отправление в музей-заповедник «Бородинское поле» — мемориал двух Отечественных войн, старейший в мире музей из созданных на полях сражений.

Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику.

Вас ждут главные памятные места поля русской славы (объезд):

  • Батарея Раевского и главный монумент героям Бородинского сражения;
  • Высота Рубо, где художник-панорамист Франц Рубо нарисовал эскиз к панораме «Бородинская битва»;
  • Шевардинский редут — передовое укрепление русской армии;
  • Багратионовы флеши — ключевая позиция, место самых ожесточенных боев, место, где был смертельно ранен легендарный генерал Петр Иванович Багратион.

Посещение главной экспозиции музея — «Славься ввек, Бородино!», где представлены археологические находки, подлинные «свидетели» Бородинского сражения (личные вещи, дневники, военное обмундирование, автографы Александра I, Михаила Кутузова, Наполеона и пр.).

Посещение экспозиций Спасо-Бородинского женского монастыря, основанного Маргаритой Тучковой, женой генерала-майора Александра Тучкова, на месте гибели мужа с посещением экспозиций:

  • «Бородино в годы Великой Отечественной войны»;
  • дом Игуменьи Марии;
  • герои романа «Война и мир» на Бородинском поле.

Отправление в г. Смоленск.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане отеля (города).

Экскурсии по МожайскуЭкскурсии по МожайскуЭкскурсии по Можайску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Талашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по Смоленску

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в д. Фленово.

Талашкино — смоленское «Абрамцево» — один из духовных и культурных центров России конца 19 – начала 20 веков. Современники заслуженно называли Талашкино «Русскими Афинами», а хозяйку усадьбы Марию Клавдиевну Тенишеву «Периклом русских крестьян».

Она вкладывала средства и душу в развитие крестьянской школы, балалаечного оркестра, художественных мастерских. Здесь творили признанные мастера: Илья Репин, Константин Коровин, Николай Рерих и другие.

Экскурсионная программа по территории историко-архитектурного комплекса с осмотром архитектурных и художественных шедевров усадьбы (внешний осмотр): Домик-Теремок, храм Святого Духа (на реставрации), Усадебный дом с колоннами .

Возвращение в г. Смоленск.

Обед в кафе города по рецептам Смоленской кухни, скрупулёзно собранным в книге «Смоленская кулинария». За свою историю город не раз переходил от одного государства другому.

Смоленском владели русские, поляки, литовцы. Бывал здесь и Наполеон. Все эти события нашли отражение в местной кухне.

В меню:

  • суп полёвка (суп с перловкой, грибами и овощами);
  • духовые цыплята по-смоленски (нежная курочка с овощами в сметанном соусе).
  • картофляники (картофельные оладьи);
  • яблоко «Бонапарт» (яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей).
  • малиновый сбитень (малина, мед, лимон).

Обращаем внимание: меню ориентировочное, кафе оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Посещение Музея скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова, экспозиция которого посвящена яркому самобытному художнику, неожиданному и оригинальному.

Основа коллекции — 41 работа из Московской мастерской художника, которая была передана Коненковым с посланием «Дорогим землякам дарю свое искусство».

Изюминка коллекции — «сказочные» работы мастера: «Сова-ведьма», «Птица Сирин», «Пан, играющий на дуде», «Наяда».

Обзорная экскурсия по г. Смоленску, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.

Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой открывается великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.

Посещение памятных мест 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию: оборона города 1609 – 1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ.

Памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.

Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля (города).

Талашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по СмоленскуТалашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по СмоленскуТалашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по СмоленскуТалашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по СмоленскуТалашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по СмоленскуТалашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по Смоленску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России

07:30 Завтрак в ресторане отеля.

Отправлениев г. Вязьму.

Вязьма — небольшой город в Смоленской области, который привлекает туристов шедеврами старинного зодчества и уютной провинциальной атмосферой.

Обзорная экскурсия по г. Вязьме. В программе:

  • осмотр архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков;
  • посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского, действующего, женского монастыря. Изюминка монастыря — церковь Одигитрии Смоленской XVII в.;
  • Свято-Троицкий собор — главный собор города, расположенный на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на окрестности.

Обед в кафе города.

Отправление вп. Хмелита.

Экскурсия в музей-заповедник А. С. Грибоедова.

Хмелита — родовое имение семьи Грибоедовых. Хмелита была роскошнее, уютнее, аристократичнее других усадеб смоленской земли.

«Красивейшая», с ее высоким уровнем культуры, она оказала огромное влияние на формирование и становление личности великого драматурга и выдающегося государственного деятеля А. С. Грибоедова.

В программе:

  • знакомство с уникальными природными ландшафтами и памятными местами, связанными с жизнью и творчеством создателя комедии «Горя от ума».
  • осмотр музейной экспозиции: вещей, которые сопровождали творческое, дипломатическое, военное поприща поэта и жизнь дворян той эпохи.

Отправление в р-он Кубинки.

Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России (внешний осмотр, архитектура) — духовного символа России.

Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы, его формы, объемы и интерьеры наполнены значимыми цифрами и датами из истории России.

Отправлениев г. Москву.

22:00 Ориентировочное время возвращения в г. Москву (ст. м. ВДНХ).

Обзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил РоссииОбзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил РоссииОбзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил РоссииОбзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

  • 22 390 руб. (только завтраки);
  • 24 190 руб. (завтраки и обеды);
  • 26 990 руб. (завтраки, обеды и ужины).

Доплата за одноместное размещение – 3 750 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 1 470 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «СмоленскОтель»

2 ночи

«СмоленскОтель» — это уютное место для отдыха, находящееся в самом центре Смоленска, где переплетаются история и деловая активность. Рядом с отелем расположены все ключевые достопримечательности города: музеи, памятники, картинная галерея, Успенский собор, Академический театр имени А. С. Грибоедова, Концертный зал (Смоленская филармония), Смоленская крепостная стена, а также множество кафе и магазинов.

В номерах гостиницы вас ждёт удобная мебель, современная техника, собственная ванная комната и полный набор средств личной гигиены. Каждое утро в кафе отеля сервируют вкусные завтраки. Для любителей активного образа жизни предусмотрена тренажёрная комната. Кроме того, на территории отеля предоставляется бесплатный доступ к высокоскоростному интернету Wi-Fi.

Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»Гостиница «СмоленскОтель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по тур меню, согласно выбранному варианту
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Питание, вне выбранного тарифа
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).

Присоединение детских групп к туру - под запрос.

Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Смоленска

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