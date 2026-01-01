От прикосновения к подлинным вещам Кутузова и Наполеона на Бородинском поле, где еще слышен звон клинков у Багратионовых флешей, до величия древнего Можайского кремляВдохнете
Программа тура по дням
Экскурсии по Можайску
Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москву.
07:15 Сбор группы в г. Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление на автобусе в г. Можайск.
Можайск — один из самых живописных городов Подмосковья. Среди искушенных москвичей он славится живописной природой и богатой историей. Здесь сохранилась оригинальная планировка 18 века и множество интересных зданий.
За особую отвагу в период Великой Отечественной войны город получил почетное звание Города воинской славы.
Экскурсия по историческому центру с осмотром Можайского кремля и Ново-Никольского собора 19 века, архитектурного комплекса Лужецкого монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1408 году, и главной улицы города.
Обед в кафе города.
Отправление в музей-заповедник «Бородинское поле» — мемориал двух Отечественных войн, старейший в мире музей из созданных на полях сражений.
Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику.
Вас ждут главные памятные места поля русской славы (объезд):
- Батарея Раевского и главный монумент героям Бородинского сражения;
- Высота Рубо, где художник-панорамист Франц Рубо нарисовал эскиз к панораме «Бородинская битва»;
- Шевардинский редут — передовое укрепление русской армии;
- Багратионовы флеши — ключевая позиция, место самых ожесточенных боев, место, где был смертельно ранен легендарный генерал Петр Иванович Багратион.
Посещение главной экспозиции музея — «Славься ввек, Бородино!», где представлены археологические находки, подлинные «свидетели» Бородинского сражения (личные вещи, дневники, военное обмундирование, автографы Александра I, Михаила Кутузова, Наполеона и пр.).
Посещение экспозиций Спасо-Бородинского женского монастыря, основанного Маргаритой Тучковой, женой генерала-майора Александра Тучкова, на месте гибели мужа с посещением экспозиций:
- «Бородино в годы Великой Отечественной войны»;
- дом Игуменьи Марии;
- герои романа «Война и мир» на Бородинском поле.
Отправление в г. Смоленск.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане отеля (города).
Талашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по Смоленску
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в д. Фленово.
Талашкино — смоленское «Абрамцево» — один из духовных и культурных центров России конца 19 – начала 20 веков. Современники заслуженно называли Талашкино «Русскими Афинами», а хозяйку усадьбы Марию Клавдиевну Тенишеву «Периклом русских крестьян».
Она вкладывала средства и душу в развитие крестьянской школы, балалаечного оркестра, художественных мастерских. Здесь творили признанные мастера: Илья Репин, Константин Коровин, Николай Рерих и другие.
Экскурсионная программа по территории историко-архитектурного комплекса с осмотром архитектурных и художественных шедевров усадьбы (внешний осмотр): Домик-Теремок, храм Святого Духа (на реставрации), Усадебный дом с колоннами .
Возвращение в г. Смоленск.
Обед в кафе города по рецептам Смоленской кухни, скрупулёзно собранным в книге «Смоленская кулинария». За свою историю город не раз переходил от одного государства другому.
Смоленском владели русские, поляки, литовцы. Бывал здесь и Наполеон. Все эти события нашли отражение в местной кухне.
В меню:
- суп полёвка (суп с перловкой, грибами и овощами);
- духовые цыплята по-смоленски (нежная курочка с овощами в сметанном соусе).
- картофляники (картофельные оладьи);
- яблоко «Бонапарт» (яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей).
- малиновый сбитень (малина, мед, лимон).
Обращаем внимание: меню ориентировочное, кафе оставляет за собой право на внесение в него изменений.
Посещение Музея скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова, экспозиция которого посвящена яркому самобытному художнику, неожиданному и оригинальному.
Основа коллекции — 41 работа из Московской мастерской художника, которая была передана Коненковым с посланием «Дорогим землякам дарю свое искусство».
Изюминка коллекции — «сказочные» работы мастера: «Сова-ведьма», «Птица Сирин», «Пан, играющий на дуде», «Наяда».
Обзорная экскурсия по г. Смоленску, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.
Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой открывается великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.
Посещение памятных мест 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию: оборона города 1609 – 1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ.
Памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.
Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля (города).
Обзорная экскурсия по Вязьме. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправлениев г. Вязьму.
Вязьма — небольшой город в Смоленской области, который привлекает туристов шедеврами старинного зодчества и уютной провинциальной атмосферой.
Обзорная экскурсия по г. Вязьме. В программе:
- осмотр архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков;
- посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского, действующего, женского монастыря. Изюминка монастыря — церковь Одигитрии Смоленской XVII в.;
- Свято-Троицкий собор — главный собор города, расположенный на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на окрестности.
Обед в кафе города.
Отправление вп. Хмелита.
Экскурсия в музей-заповедник А. С. Грибоедова.
Хмелита — родовое имение семьи Грибоедовых. Хмелита была роскошнее, уютнее, аристократичнее других усадеб смоленской земли.
«Красивейшая», с ее высоким уровнем культуры, она оказала огромное влияние на формирование и становление личности великого драматурга и выдающегося государственного деятеля А. С. Грибоедова.
В программе:
- знакомство с уникальными природными ландшафтами и памятными местами, связанными с жизнью и творчеством создателя комедии «Горя от ума».
- осмотр музейной экспозиции: вещей, которые сопровождали творческое, дипломатическое, военное поприща поэта и жизнь дворян той эпохи.
Отправление в р-он Кубинки.
Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России (внешний осмотр, архитектура) — духовного символа России.
Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы, его формы, объемы и интерьеры наполнены значимыми цифрами и датами из истории России.
Отправлениев г. Москву.
22:00 Ориентировочное время возвращения в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
- 22 390 руб. (только завтраки);
- 24 190 руб. (завтраки и обеды);
- 26 990 руб. (завтраки, обеды и ужины).
Доплата за одноместное размещение – 3 750 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «СмоленскОтель»
«СмоленскОтель» — это уютное место для отдыха, находящееся в самом центре Смоленска, где переплетаются история и деловая активность. Рядом с отелем расположены все ключевые достопримечательности города: музеи, памятники, картинная галерея, Успенский собор, Академический театр имени А. С. Грибоедова, Концертный зал (Смоленская филармония), Смоленская крепостная стена, а также множество кафе и магазинов.
В номерах гостиницы вас ждёт удобная мебель, современная техника, собственная ванная комната и полный набор средств личной гигиены. Каждое утро в кафе отеля сервируют вкусные завтраки. Для любителей активного образа жизни предусмотрена тренажёрная комната. Кроме того, на территории отеля предоставляется бесплатный доступ к высокоскоростному интернету Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по тур меню, согласно выбранному варианту
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
- Питание, вне выбранного тарифа
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
Присоединение детских групп к туру - под запрос.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).