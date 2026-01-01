2 день

Талашкино - смоленское «Абрамцево». Экскурсия по Смоленску

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в д. Фленово.

Талашкино — смоленское «Абрамцево» — один из духовных и культурных центров России конца 19 – начала 20 веков. Современники заслуженно называли Талашкино «Русскими Афинами», а хозяйку усадьбы Марию Клавдиевну Тенишеву «Периклом русских крестьян».

Она вкладывала средства и душу в развитие крестьянской школы, балалаечного оркестра, художественных мастерских. Здесь творили признанные мастера: Илья Репин, Константин Коровин, Николай Рерих и другие.

Экскурсионная программа по территории историко-архитектурного комплекса с осмотром архитектурных и художественных шедевров усадьбы (внешний осмотр): Домик-Теремок, храм Святого Духа (на реставрации), Усадебный дом с колоннами .

Возвращение в г. Смоленск.

Обед в кафе города по рецептам Смоленской кухни, скрупулёзно собранным в книге «Смоленская кулинария». За свою историю город не раз переходил от одного государства другому.

Смоленском владели русские, поляки, литовцы. Бывал здесь и Наполеон. Все эти события нашли отражение в местной кухне.

В меню:

суп полёвка (суп с перловкой, грибами и овощами);

духовые цыплята по-смоленски (нежная курочка с овощами в сметанном соусе).

(нежная курочка с овощами в сметанном соусе). картофляники (картофельные оладьи);

яблоко «Бонапарт» (яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей).

(яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей). малиновый сбитень (малина, мед, лимон).

Обращаем внимание: меню ориентировочное, кафе оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Посещение Музея скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова, экспозиция которого посвящена яркому самобытному художнику, неожиданному и оригинальному.

Основа коллекции — 41 работа из Московской мастерской художника, которая была передана Коненковым с посланием «Дорогим землякам дарю свое искусство».

Изюминка коллекции — «сказочные» работы мастера: «Сова-ведьма», «Птица Сирин», «Пан, играющий на дуде», «Наяда».

Обзорная экскурсия по г. Смоленску, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.

Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой открывается великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.

Посещение памятных мест 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию: оборона города 1609 – 1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ.

Памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.

Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля (города).

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