Вы побываете в местах, где жил и творил Илья Репин, загадаете желание
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные поезда:
Туда:
Поезд №743Ч выезд из Москвы в 09:46, прибытие в Смоленск в 14:01.
Обратно:
Поезд №732М выезд из Смоленска в 18:21, прибытие в Москву в 22:52.
Поезд №718М выезд из Смоленска в 19:06, прибытие в Москву 22:58.
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Вы попробуете смоленские и белорусские блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими прогулками.
Виза. Гражданам РФ виза в Беларусь не требуется.
Программа тура по дням
Главные достопримечательности и яства Смоленска
Вас встретят на вокзале Смоленска, после чего вы отправитесь на обед в колоритную харчевню «Мандариновый Гусь», где попробуете местные блюда: уху по-гагарински, мясные крученики и пирог «котлома» с насыщенной начинкой.
После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу. Прогуляемся вдоль Смоленской крепостной стены, увидим Успенский собор — один из главных православных храмов города. А также поднимемся на лучшие смотровые площадки, откуда откроются панорамные виды на древний город.
Вечером переезжаем в Полоцк (Беларусь), где разместимся в гостинице.
Знакомство с Полоцком и белорусскими блюдами, прогулка по Витебску и творчество Марка Шагала
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по Полоцку. Вы посетите Географический центр Европы, осмотрите Софийский собор и прогуляетесь по подвесному пешеходному мосту, а также по уютным дворикам Иезуитского коллегиума.
Будет предусмотрено свободное время, чтобы приобрести сувениры, после чего пообедаем белорусскими блюдами и отправимся в Витебск. Здесь вас ждут живописные улочки, узнаваемые по открыткам, и экскурсия в дом-музей Марка Шагала, где вы узнаете больше о жизни и творчестве художника.
К вечеру — размещение в гостинице.
Музей-усадьба Репина, Талашкино-Флёново и наследие русской художественной интеллигенции
После завтрака вы сможете прогуляться по Витебску, заглянуть в сувенирные лавки и насладиться атмосферой города.
Далее экскурсия продолжится в музее-усадьбе Ильи Репина в Здравнёво. Вы зайдёте в деревянный дом с резными мезонинами и башенкой, прогуляетесь по парку, подниметесь на холм «Монблан» и загадаете желание у тополя, посаженного самим Репиным.
Завершением дня станет поездка в Талашкино-Флёново — бывшую усадьбу княгини Марии Тенишевой, меценатки Серебряного века. Здесь вы прикоснётесь к наследию русской художественной интеллигенции начала 20 века.
После экскурсии — возвращение в Смоленск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|24 900 ₽
|Ребёнок до 14 лет
|24 700 ₽
|1-местный номер
|25 990 ₽
|Новогодние праздники, 2-местный номер (за одного)
|27 950 ₽
|Новогодние праздники, ребёнок до 14 лет
|27 750 ₽
|Новогодние праздники, 1-местный номер
|29 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Все переезды по программе от Смоленска в Беларусь и обратно
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на все объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Смоленска и обратно в ваш город
- Ужины
- Размещение в 1-местном номере - стоимость тура составит 25 990 ₽
- Обратите внимание, стоимость в новогодние праздники выше: 30 990 ₽ (2-местный номер, за одного), 31 900 ₽ (1-местный номер)