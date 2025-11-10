Мои заказы

За искусством и вдохновением в Беларусь из Смоленска: Полоцк, Витебск и окрестности

Прикоснуться к творчеству Репина и Шагала, увидеть наследие русской интеллигенции и отведать блюд
В этом туре перенесёмся в эпоху Ренессанса: посетим музеи-усадьбы великих художников и княгини и рассмотрим наследие русской художественной интеллигенции.

Вы побываете в местах, где жил и творил Илья Репин, загадаете желание
у тополя, посаженного самим живописцем, и полюбуетесь деталями его деревянного дома с резными мезонинами и башенкой. В Витебске узнаем больше о жизни и работах Марка Шагала.

Также заглянем в Талашкино-Флёново, бывшую усадьбу княгини Марии Тенишевой, меценатки Серебряного века. По пути в Беларусь исследуем Смоленск, а ещё отведаем местных блюд.

Ближайшие даты:
2
янв4
янв6
янв1
мая9
мая12
июн10
июл
Время начала: 14:20

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда:

Туда:
Поезд №743Ч выезд из Москвы в 09:46, прибытие в Смоленск в 14:01.

Обратно:
Поезд №732М выезд из Смоленска в 18:21, прибытие в Москву в 22:52.
Поезд №718М выезд из Смоленска в 19:06, прибытие в Москву 22:58.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Вы попробуете смоленские и белорусские блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими прогулками.

Виза. Гражданам РФ виза в Беларусь не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности и яства Смоленска

Вас встретят на вокзале Смоленска, после чего вы отправитесь на обед в колоритную харчевню «Мандариновый Гусь», где попробуете местные блюда: уху по-гагарински, мясные крученики и пирог «котлома» с насыщенной начинкой.

После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу. Прогуляемся вдоль Смоленской крепостной стены, увидим Успенский собор — один из главных православных храмов города. А также поднимемся на лучшие смотровые площадки, откуда откроются панорамные виды на древний город.

Вечером переезжаем в Полоцк (Беларусь), где разместимся в гостинице.

Главные достопримечательности и яства Смоленска
2 день

Знакомство с Полоцком и белорусскими блюдами, прогулка по Витебску и творчество Марка Шагала

Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по Полоцку. Вы посетите Географический центр Европы, осмотрите Софийский собор и прогуляетесь по подвесному пешеходному мосту, а также по уютным дворикам Иезуитского коллегиума.

Будет предусмотрено свободное время, чтобы приобрести сувениры, после чего пообедаем белорусскими блюдами и отправимся в Витебск. Здесь вас ждут живописные улочки, узнаваемые по открыткам, и экскурсия в дом-музей Марка Шагала, где вы узнаете больше о жизни и творчестве художника.

К вечеру — размещение в гостинице.

Знакомство с Полоцком и белорусскими блюдами, прогулка по Витебску и творчество Марка Шагала
3 день

Музей-усадьба Репина, Талашкино-Флёново и наследие русской художественной интеллигенции

После завтрака вы сможете прогуляться по Витебску, заглянуть в сувенирные лавки и насладиться атмосферой города.

Далее экскурсия продолжится в музее-усадьбе Ильи Репина в Здравнёво. Вы зайдёте в деревянный дом с резными мезонинами и башенкой, прогуляетесь по парку, подниметесь на холм «Монблан» и загадаете желание у тополя, посаженного самим Репиным.

Завершением дня станет поездка в Талашкино-Флёново — бывшую усадьбу княгини Марии Тенишевой, меценатки Серебряного века. Здесь вы прикоснётесь к наследию русской художественной интеллигенции начала 20 века.

После экскурсии — возвращение в Смоленск.

Музей-усадьба Репина, Талашкино-Флёново и наследие русской художественной интеллигенции

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)24 900 ₽
Ребёнок до 14 лет24 700 ₽
1-местный номер25 990 ₽
Новогодние праздники, 2-местный номер (за одного)27 950 ₽
Новогодние праздники, ребёнок до 14 лет27 750 ₽
Новогодние праздники, 1-местный номер29 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Все переезды по программе от Смоленска в Беларусь и обратно
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на все объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Смоленска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Размещение в 1-местном номере - стоимость тура составит 25 990 ₽
  • Обратите внимание, стоимость в новогодние праздники выше: 30 990 ₽ (2-местный номер, за одного), 31 900 ₽ (1-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 14:20
Завершение: Смоленск, ж/д вокзал, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Смоленске
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

