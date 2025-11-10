В этом туре перенесёмся в эпоху Ренессанса: посетим музеи-усадьбы великих художников и княгини и рассмотрим наследие русской художественной интеллигенции.Вы побываете в местах, где жил и творил Илья Репин, загадаете желание

у тополя, посаженного самим живописцем, и полюбуетесь деталями его деревянного дома с резными мезонинами и башенкой. В Витебске узнаем больше о жизни и работах Марка Шагала. Также заглянем в Талашкино-Флёново, бывшую усадьбу княгини Марии Тенишевой, меценатки Серебряного века. По пути в Беларусь исследуем Смоленск, а ещё отведаем местных блюд.

Время начала: 14:20

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда:

Туда:

Поезд №743Ч выезд из Москвы в 09:46, прибытие в Смоленск в 14:01.

Обратно:

Поезд №732М выезд из Смоленска в 18:21, прибытие в Москву в 22:52.

Поезд №718М выезд из Смоленска в 19:06, прибытие в Москву 22:58.

