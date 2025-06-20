За искусством и вдохновением в Беларусь из Смоленска: Полоцк, Витебск и окрестности
Прикоснуться к творчеству Репина и Шагала, увидеть наследие русской интеллигенции и отведать блюд
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 14:20
«После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу»
20 июн в 14:20
25 июл в 14:20
24 900 ₽ за человека
На недельку в Беларусь: всё главное, малоизведанное и аппетитное от Орши до Несвижа
Изучить города и глубинку, перепробовать блюда и напитки, расслабиться в бассейне и бане на дровах
Начало: Ж/д вокзал Смоленска, 14:00
«На обзорной экскурсии вы увидите проспект Независимости, Национальную библиотеку, Ратушу, Троицкое предместье, остров Слёз и другие достопримечательности»
30 мая в 14:00
13 июн в 14:00
94 500 ₽ за человека
В Беларусь на майские: визитные карточки, глубинка, гастрономия и отдых в агроусадьбе с баней
Увидеть всё от Орши до Несвижа, пройти мастер-классы, погрузиться в историю, кухню и производства
Начало: Ж/д вокзал Смоленска, 14:00
«На обзорной экскурсии вы увидите проспект Независимости, Национальную библиотеку, Ратушу, Троицкое предместье, остров Слёз и другие достопримечательности»
1 мая в 14:00
92 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Обзорные»
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