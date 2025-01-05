В солнечном Сочи есть масса мест, в которых понравится не только взрослым, но и детям. Мы приглашаем всей семьей отправиться в наш авторский тур и попасть в удивительный мир животных. Побываем на современной экоферме, познакомимся с дельфинами и пингвинами, а в океанариуме увидим всю красоту подводной жизни.

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Описание экскурсии

Отдых для всей семьи

Доброе утро, дорогие друзья и гости Сочи! Мы рады пригласить вас в наш авторский тур «В мире животных». Это замечательное приключение будет интересно как взрослым, так и юным путешественникам!

Что вас ждет?

За один день вы сможете посетить несколько увлекательных локаций:

Экоферма

Дельфинарий

Океанариум

Пингвинарий

Экоферма «Ферма Экзархо»

Гостеприимный экокомплекс «Ферма Экзархо» находится в горах на высоте 450 метров над уровнем моря, окруженный с трех сторон Национальным парком. Это одно из самых живописных мест Большого Сочи — в селе Прогресс микрорайона Мацеста, всего в нескольких километрах от центра города.

Природа и климат

Здесь вас ждет мягкий субтропический климат, чистейший воздух и солнечные южные склоны. Горная артезианская вода и здоровая почва делают это место поистине уникальным. Сегодня комплекс стал не только фермерским хозяйством и конноспортивным клубом, но и новой достопримечательностью курорта.

Увлекательные встречи

После посещения экофермы вы сможете насладиться встречей с дружелюбными дельфинами и пингвинами, а также погрузиться в удивительный мир подводного царства в океанариуме. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые впечатления!