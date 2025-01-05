Побываем на современной экоферме, познакомимся с дельфинами и пингвинами, а в океанариуме увидим всю красоту подводной жизни.
Описание экскурсии
Отдых для всей семьи
Доброе утро, дорогие друзья и гости Сочи! Мы рады пригласить вас в наш авторский тур «В мире животных». Это замечательное приключение будет интересно как взрослым, так и юным путешественникам!
Что вас ждет?
За один день вы сможете посетить несколько увлекательных локаций:
- Экоферма
- Дельфинарий
- Океанариум
- Пингвинарий
Экоферма «Ферма Экзархо»
Гостеприимный экокомплекс «Ферма Экзархо» находится в горах на высоте 450 метров над уровнем моря, окруженный с трех сторон Национальным парком. Это одно из самых живописных мест Большого Сочи — в селе Прогресс микрорайона Мацеста, всего в нескольких километрах от центра города.
Природа и климат
Здесь вас ждет мягкий субтропический климат, чистейший воздух и солнечные южные склоны. Горная артезианская вода и здоровая почва делают это место поистине уникальным. Сегодня комплекс стал не только фермерским хозяйством и конноспортивным клубом, но и новой достопримечательностью курорта.
Увлекательные встречи
После посещения экофермы вы сможете насладиться встречей с дружелюбными дельфинами и пингвинами, а также погрузиться в удивительный мир подводного царства в океанариуме. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые впечатления!
выезд в 12:00 (среда, суббота)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 14 л.) (Адлер, ФТ Сириус, Курортный городок Адлера)
|400 ₽
|Взрослый (15+) (Адлер, ФТ Сириус, Курортный городок Адлера)
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экоферма
- Дельфинарий
- Пингвинарий
- Океанариум
Что включено
- Трансфер
- Билет в океанариум
- Билет в пингвинарий
- Билет в дельфинарий
- Дегустации
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Катание на лошадях
- Полет на воздушном шаре
- Билет в океанариум
- Билет в пингвинарий
- Билет в дельфинарий
- Корм для животных
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- Обратите внимание: экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии