1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
«В офисе на берегу мы расскажем, как пройдет наша поездка, кто такие дельфины и какие виды китообразных живут в Черном море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«А еще на рыбалке есть шанс увидеть дельфинов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
«Мы отплывём на 1 км от берега: тут чистейшая вода, спокойное течение и можно встретить дельфинов»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
«Подышите свежим воздухом, насладитесь чудесными панорамами и, если повезет, встретите дельфинов»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
«А в теплые месяцы нас почти каждый выход в море сопровождают дельфины»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875₽ за человека
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«Панорама Сочи с акватории и встреча с дельфинами»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
«Вас ждет встреча с дельфинами в естес»
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Если позволит погода, мы сделаем остановку на купание, и, может быть, даже увидим дельфинов»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка с группой
Начало: Краснодарский край, Адлер, улица Голубая, 16 А
«Дельфины, рыбалка, купание в открытом море и хорошая кампания»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 19:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
2 300₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
«Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту»
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
- EElena3 июня 2024Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
- ЕЕлена30 мая 2024Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
- ННаталья28 мая 2024Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
- ТТимур28 мая 2024Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
- ЮЮлия21 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Отличное сочетание морской прогулки,интересной лекции и живое общение с дельфинами. Воплотила свою давнюю мечту пообщаться с дельфинами в среде их обитания. Вдохновляет энтузиазм организаторов к сохранению популяции дельфинов и помощи им в разных сложных ситуациях. Всем рекомендую!
- ООксана17 мая 2024Замечательная экскурсия! Увидели три вида дельфинов) рассказали много всего интересного) и даже попытались помочь азовке, но к сожалению, не вышло её поймать. Всем любящим дельфинов - советую! Это просто восторг!
- ТТаня17 мая 2024Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
- ННаталья13 мая 2024Моим гостям всё понравилось,спасибо!
- ННеля25 апреля 2024Яхта была чистая, капитан суперский.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дельфины»
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