Экскурсии с дельфинами в Сочи

Найдено 19 экскурсий в категории «Дельфины» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
«В офисе на берегу мы расскажем, как пройдет наша поездка, кто такие дельфины и какие виды китообразных живут в Черном море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«А еще на рыбалке есть шанс увидеть дельфинов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Рассвет на сапе в Сочи
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
«Мы отплывём на 1 км от берега: тут чистейшая вода, спокойное течение и можно встретить дельфинов»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
«Подышите свежим воздухом, насладитесь чудесными панорамами и, если повезет, встретите дельфинов»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
446 отзывов
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600 за человека
Морская прогулка на яхте Azimut
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
«А в теплые месяцы нас почти каждый выход в море сопровождают дельфины»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470 за человека
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
🛥 На яхте
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
62 отзыва
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900 за человека
Вечерняя морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875 за человека
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«Панорама Сочи с акватории и встреча с дельфинами»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
«Вас ждет встреча с дельфинами в естес»
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Если позволит погода, мы сделаем остановку на купание, и, может быть, даже увидим дельфинов»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900 за человека
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка с группой
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Морская прогулка с группой
Начало: Краснодарский край, Адлер, улица Голубая, 16 А
«Дельфины, рыбалка, купание в открытом море и хорошая кампания»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 19:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
2 300 за человека
Под парусом - в открытое море
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
«Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту»
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470 за человека
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Прогулка на яхте от заката до рассвета
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на катере в Сочи
🚤 На катере
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
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    сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!

    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
  • E
    Elena
    3 июня 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
  • Т
    Тимур
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Экскурсия очень понравилась. Отличное сочетание морской прогулки,интересной лекции и живое общение с дельфинами. Воплотила свою давнюю мечту пообщаться с дельфинами в среде их обитания. Вдохновляет энтузиазм организаторов к сохранению популяции дельфинов и помощи им в разных сложных ситуациях. Всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Замечательная экскурсия! Увидели три вида дельфинов) рассказали много всего интересного) и даже попытались помочь азовке, но к сожалению, не вышло её поймать. Всем любящим дельфинов - советую! Это просто восторг!
    Замечательная экскурсия! Увидели три вида дельфинов) рассказали много всего интересного) и даже попытались помочь азовке, но
  • Т
    Таня
    17 мая 2024
    Морская прогулка на двухпалубной яхте
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Моим гостям всё понравилось,спасибо!
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Яхта была чистая, капитан суперский.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дельфины»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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