А вы знали, что на Кавказе выращивают чай

А вы знали, что на Кавказе выращивают чай? Да, среди Кавказских гор есть укромное местечко.

Село Солохаул — родина краснодарского чая.

Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие из Сочи в Солохаул.

Вы побываете на чайных плантациях и попробуете местный чай, посетите святые места и насладитесь горными пейзажами со смотровой площадки.
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул

Что вы увидите 🤩

  • Дагомысские корыта
  • чайная плантация
  • смотровая площадка «На краю света​»
  • мужской монастырь
  • купель целителя Пантелеимона
  • дача И. А Кошмана
  • водопад «Девичья коса»
  • часовня Иконы Божией Матери Троеручица.
Что вас ждет
Дагомысские корыта — уникальное природное место. Особенно хорошо охлаждает в жару, здесь можно искупаться и угоститься блюдами национальной кухни.
Чайные плантации образовались благодаря обычному крепостному крестьянину И. А. Кошману. Именно он посадил чай в селе Покровское (ныне Солохаул) в окрестностях Сочи.
Вид со смотровой площадки «На краю света» открывается на кавказские горы. И между ними течёт речка Солохаул. Чистейшая и стремительная.
Мужской монастырь «Крестовая Пустынь». Он расположен на одном из склонов высоких гор, среди зарослей густого леса. Здесь вы ощутите потрясающую энергетику, благодать.
Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах.
Усадьба И. А. Кошмана после вводной экскурсии вы перейдете в дом, где узнаете как в прошлом жил Иуда Антонович.
Водопад Девичья коса.
Дегустации.
Часовня Иконы Божией Матери Троеручица — кирпичная однокупольная часовня с чертами неовизантийского стиля.
Важно знать
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь,
  • для посещения купален возьмите купальные принадлежности,
  • диспетчер свяжется с вами за 2 часа до поездки и сообщит точное время посадки, гос. номер транспорта.

В стоимость экскурсии включено:

  • экологический сбор,
  • дегустации.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-8 человек
Взрослый
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экологический сбор
  • дегустации.
Что не входит
  • обед.
Место начала и завершения
Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 12:00

Алина З.
Алина З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые👣Пешком🛣Джиппинг🧐Авторские⚙️НеобычныеГоры🏆Активный отдыхЭкстрим🏡Выездные🍤Гастрономические#Развлечения и билеты🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Высокогорный джип-тур
Индивидуальная экскурсия
21 000
за 1-5 чел.
Высокогорный джип-тур
Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
Ежедневно по договоренности
Джип-тур в Каньон Псахо
5
2
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно с 8:00 и 13:00
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
2 300
за 1 чел.
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья
Ежедневно в 13:00
Индивидуальный Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальный трансфер
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья
Ежедневно в 13:00
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
4.6
18
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Наверняка вы уже видели фотографии на фоне белых скал, водопадов и других невероятных видов
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
4.6
5
12ч
2 499
за 1 чел.
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Покорить неизведанные сказочные места и отдохнуть на берегу горной реки в мини-группе
в среду в 08:00
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком...
Ежедневно, кроме понедельника в 06:00
Джип-тур в каньон реки Псахо
5
1
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в каньон реки Псахо
Впечатляющие пейзажи, пещера Ахштырь и обитель, окруженная лесами — в насыщенной поездке на 1 день
ежедневно в 12:00
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
19 000
за 1-6 чел.
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Перенестись в зимнюю сказку и узнать Страну души, проехав по её лучшим местам
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Посетить Сочинский национальный парк и вдохновиться водопадами, ущельями и чайными плантациями
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
7
17 000
за 1-6 чел.
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
Плюшевые самшитовые рощи, захватывающие пейзажи каньонов, древняя геология и чайные плантации Хосты
Жечужина Сочи - Солохаул
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-4 чел.
Жечужина Сочи - Солохаул
В парке Солохаул можно прогуляться среди гор и водопадов, понежиться в гамаках, наслаждаясь...
Ежедневно по договоренности

Алина З. проводит ещё 4 экскурсии

Красная поляна «Для влюбленных в горы»
5
1
630
за 1 чел.
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная Поляна - самый известный поселок России
Ежедневно в 10:30
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
12ч
2 400
за 1 чел.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до...
Ежедневно в 6:00
Sup Surfing
1 800
за 1 чел.
Sup Surfing
Прогулки на SUP досках - это отличный вид физической нагрузки, который позволяет развивать координацию,...
ежедневно, время на ваше усмотрение
Морская рыбалка в Сочи
1 600
за 1 чел.
Морская рыбалка в Сочи
Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺