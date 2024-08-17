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Это экскурсия-исследование в поисках крупиц архитектурной истории Сочи конца 19 — начала 20 века. Она позволит лучше разобраться в стилевых различиях эклектики и модерна. А также понять, каково это, строить здания на века в регионе, где главное — это природа.



Мы найдём первую сочинскую дачу, здание, построенное по общественному проекту, сказочный терем и другие образцы архитектуры.