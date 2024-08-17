Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города

Отыскать самые интересные здания посадской части и окунуться в историю с градостроительным уклоном
Это экскурсия-исследование в поисках крупиц архитектурной истории Сочи конца 19 — начала 20 века. Она позволит лучше разобраться в стилевых различиях эклектики и модерна. А также понять, каково это, строить здания на века в регионе, где главное — это природа.

Мы найдём первую сочинскую дачу, здание, построенное по общественному проекту, сказочный терем и другие образцы архитектуры.
5
2 отзыва
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

  • Вилла «Вера». Первая сочинская дача и один из ярких образцов сочинского модерна
  • Казначейство. Построено по проекту самого известного местного архитектора начала 20 века
  • Арт-галерея «Форт» — начало Сочи и Эллинского спуска
  • Собор Архангела Михаила — первая каменная церковь на сочинском побережье
  • Библиотека им. Пушкина как общественный проект жителей Сочи
  • Дача Удельного ведомства. Терем на краю посада

Как профессиональный архитектор я расскажу вам об истории Сочи как гражданского поселения. Почему жалкий посад на окраине большой империи вдруг накрыл дачный бум? Как строили дачи, в каких архитектурных стилях и чем они отличаются? Почему предпочтение отдавалось рациональному вектору модерна, а не пышным замкам?

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст — от 12 лет
  • По запросу я могу провести эту экскурсию для большего количества людей с использованием радиогида. Детали уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Органного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
17 авг 2024
Отличная экскурсия для того, чтобы поближе познакомиться с историей города, примечательными зданиями и известными горожанами. Хороший вариант разнообразить отдых у моря. Наталья интересный рассказчик и настоящий знаток города Сочи!
Отличная экскурсия для того, чтобы поближе познакомиться с историей города, примечательными зданиями и известными горожанами. ХорошийОтличная экскурсия для того, чтобы поближе познакомиться с историей города, примечательными зданиями и известными горожанами. ХорошийОтличная экскурсия для того, чтобы поближе познакомиться с историей города, примечательными зданиями и известными горожанами. ХорошийОтличная экскурсия для того, чтобы поближе познакомиться с историей города, примечательными зданиями и известными горожанами. Хороший
Н
10 авг 2024
Самый необходимый для Сочи маршрут.
Исчерпывающая информация об истории Сочи и самом месте.
Образование поселения (посада) его развитие, личности и события повлиявшие на развитие города как курорта.
Исключительно эрудированный гид. Отсутствие спешки и излишней суеты.
Огромное спасибо.

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