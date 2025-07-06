Индивидуальная экскурсия на мотоцикле к Дагомысским корытам предлагает уникальную возможность насладиться красотой Сочинского национального парка. Преодоление Мамайского перевала на мотоцикле превращает дорогу в захватывающее приключение. Путешествие включает остановки у чайных плантаций и горных пейзажей.
Экскурсия подходит для подростков и взрослых, обеспечивая безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута
Экскурсия подходит для подростков и взрослых, обеспечивая безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута
6 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Увлекательная поездка на мотоцикле
- 🌄 Живописные виды и пейзажи
- 🛣️ Легкость преодоления серпантинов
- 🏞️ Посещение Дагомысских корыт
- 🗺️ Интересные факты от водителя
- 🧑🤝🧑 Подходит для подростков и взрослых
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Дагомысские корыта
- Мамайский перевал
Описание экскурсии
- Прокатившись по улицам Сочи, мы ринемся штурмовать Мамайский перевал: удивительное сочетание серпантина и пробок, кошмар всех автомобилистов. Вы будете поражёны, с какой лёгкостью и драйвом мы преодолеем этот удивительный аттракцион
- Вырвавшись на простор серпантинов, весело и задорно полетим к Дагомысским корытам — природным ваннам для купания, причудливо созданным самой природой в русле реки Западный Дагомыс
По пути вы полюбуетесь чайными плантациями и горными пейзажами. Водитель расскажет историю и интересные факты о Дагомысских корытах, но предупреждаем: путь будет настолько захватывающий и динамичный, что вам захочется ехать и ехать, без лишних разговоров.
Организационные детали
- Вы будете пассажиром на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле Honda Gold Wing. Дорога занимает около часа в одну сторону. На локации у вас будет 40–60 минут свободного времени
- Программа подходит участникам с 12 лет. Ограничение по весу — до 90 кг. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим необходимую экипировку
- Отдельно оплачивается входной билет на территорию природного памятника — 100 ₽
- Поездки проходят в любое время года, но только в сухую солнечную погоду
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1184 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
6 июл 2025
Волшебный день! Скорость, свобода, природа! Большое спасибо Алексею, за ощущение безопасности, такт, внимание и профессионализм.
Очень удобно: забрали возле дома, туда же вернули), не надо ехать в Сочи парк или Адлер.
Хорошая возможность в месте полном туристов побыть один на один с природой.
Очень удобно: забрали возле дома, туда же вернули), не надо ехать в Сочи парк или Адлер.
Хорошая возможность в месте полном туристов побыть один на один с природой.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Сочи
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
Ощутите свободу и скорость, оседлав мотоцикл в Сочи. Посетите знаковые места, насладитесь панорамами и узнайте историю от опытного инструктора
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
По Сочи с ветерком! Обзорная индивидуальная поездка на максискутере
Мотопрогулка от Розы Ветров до Олимпийского парка и к водопаду - в ритме города
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за человека